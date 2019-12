Vettel: No despierto pensando que soy el mejor

A pesar de ser uno de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1 gracias a sus cuatro mundiales, Sebastian Vettel cree que también debe demostrar su valía todos los días.

Tras convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia y alcanzar otros tres títulos con Red Bull, el alemán pasó a Ferrari.

Dos veces fue subcampeón, en 2017 y 2018, pero aún no ha logrado cumplir su sueño de ganar el con los del Cavallino, a pesar de sus 14 victorias que le colocan tercero en el ranking de mayor número de triunfos con los de Maranello, solo superado por Michael Schumacher y Niki Lauda.

Su 2019 no estuvo a la altura de las expectativas, con solo un triunfo en Singapur y el quinto puesto en el campeonato, pero estamos hablando de uno de los pilotos que ha escrito la historia de la categoría y, que, sin embargo y a sus 32 años, cada día busca reivindicarse.

"Estoy aquí porque quiero demostrarme que estoy a la altura", dijo Vettel a Motorsport-Magazin.com. "Eso es lo más importante para mí. No siempre puedes demostrar lo que vales, no solo porque es imposible, sino que tampoco me preocupa".

"No soy una persona que piense: 'ya he ganado, así que no necesito volver a hacerlo'. Pero tampoco creo que porque haya logrado el éxito en el pasado también lo tendré en el futuro".

"Al mismo tiempo, tengo el privilegio de haber estado en esa condición más de una vez y eso me ha permitido demostrarme a mí mismo que puedo vencer a los demás y que soy uno de los mejores".

Aquí viene quizás la reflexión más llamativa del pensamiento del piloto alemán: "No me levanto por la mañana pensando: '¡Soy el mejor!'. Sé que los libros motivacionales dicen que deberías pensarlo, pero a mí no me vale eso".