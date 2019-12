El cuatro veces campeón del mundo ganó un gran premio en 2019 y terminó quinto en el campeonato de pilotos, su peor resultado desde que se unió a Ferrari en 2015. Además de ello, Vettel fue derrotado por su compañero de equipo Charles Leclerc en la primera temporada del joven piloto en Ferrari, mientras que cometió varios errores que le costaron importantes resultados en varios grandes premios.

Después de terminar quinto en el Gran Premio de Abu Dhabi del pasado fin de semana, el teutón dijo que debería haber hecho un mejor trabajo en 2019.

A petición de Motorsport.com para explicar por qué fue tan duro consigo mismo, y si se debió a la fatiga de fin de temporada o a un año particularmente difícil, Vettel apuntó: "No, creo que he sido honesto.

“No sentí que hubiera hecho lo que podía hacer. Creo que he estado aquí el tiempo suficiente y soy honesto como para admitirlo, así que creo que debería haber hecho un mejor trabajo.

"Sé que hay más de mi parte, así que me miro a mí mismo primero, y me enfoco en todos los puntos que creo que deben ser tratados, pero primero me dirijo a los puntos que deben ser tratados en mí mismo.

"Creo que hay cosas que puede haber hecho mejor, que sé que puedo hacer mejor. Eso es lo primero que evalúo y, obviamente, trataré de hacerlo mejor el año que viene".

En Bahréin, Vettel sufrió un trompo mientras luchaba contra Lewis Hamilton, una carrera en la que Leclerc lideraba desde la pole position hasta que tuvo un problema en el motor, cediendo la victoria.

Otros dos errores importantes ocurrieron antes de las vacaciones de verano, primero en Canadá, donde un fallo del expiloto de Red Bull le costó la victoria, y luego en Gran Bretaña, donde se estrelló contra Max Verstappen.

Después de las vacaciones de verano, en el Gran Premio de Italia, Vettel sufrió un trompo sin presión en la chicane de Ascari, carrera que ganó Leclerc- y se reincorporó de forma insegura cuando Lance Stroll doblaba la curva, lo que provocó una penalización y significó que no sumara puntos, esto mientras su compañero ganaba la competencia.

Luego ganó el Gran Premio de Singapur, aunque con la ayuda de una estrategia que perjudicó al poleman Leclerc, y tuvo una controversia sobre las órdenes del equipo en Rusia antes de instigar el contacto que condujo a un choque de final de carrera con el monegasco en Brasil.

Aunque Vettel cree que no hay que descubrir mucho en su enfoque para la próxima temporada, es consciente de que puede encontrar formas de mejorar.

"Siempre están los detalles, pequeños ajustes, así que no es nada grande ni importante. No necesito conducir de forma diferente, sé conducir y, obviamente, todos trabajamos juntos para mejorar el coche y hacerlo más rápido para los dos.

"Pero como mencioné antes, sabes que siempre te miras a ti mismo.

"No estoy haciendo lo mismo que hace 10 años, he evolucionado y pienso mejor. Pero ciertamente aquí y allá hay cosas que siempre sientes que puedes hacer mejor".

Vettel cree que no le ayudó el mal comienzo de temporada de Ferrari, que dio lugar a varios grandes premios en los que su coche simplemente no era lo suficientemente competitivo en comparación con Mercedes.

"Pasamos la primera mitad del año tratando de entender realmente dónde nos faltaba rendimiento, tratando de ser precisos a la hora de encontrar respuestas, intentando muchas cosas", dijo Vettel.

“Creo que podríamos habernos centrado más en el rendimiento, pero también es parte del proceso”.

