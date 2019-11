Daños en el piso afectaron a Verstappen en Austin

Max Verstappen fue el principal contendiente de Mercedes en Austin, pero perdió la posibilidad de ascender al segundo puesto en la parte final contra Lewis Hamilton.

Después de la carrera, sin embargo, se descubrió que el equilibrio del coche de Verstappen había sido afectado por la rotura del suelo, aunque Red Bull Racing no estaba seguro de las causas.

El jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo: "Hemos tenido un fin de semana bastante decente, clasificándonos a unas pocas centésimas de la pole, pero hemos perdido una gran parte del piso trasero desde el principio de la carrera.

“Dañamos el endplate del alerón delantero con un contacto en el primer giro, y luego hemos tenido algunos daños en el piso trasero, que no sé si eso fue el resultado de eso o de que se haya salido de la pista en el primer giro.

"Pero a partir de la quinta vuelta vimos una caída en la carga aerodinámica”.

Verstappen dijo que el daño en el piso causó que su auto se comportara de una manera "extraña" que no había experimentado antes. “Estaba luchando con un raro sobreviraje en el coche".

"Al principio, me dijeron que era mi alerón delantero, que estaba un poco dañado, pero después de la carrera miré al coche y me faltaba un trozo grande de la parte del suelo del neumático trasero, así que definitivamente me ha costado mucho tiempo de vuelta.

"No sé cuándo ocurrió, pero ya en el inicio de la carrera tenía un comportamiento extraño en el coche, que no había sentido antes. Eso fue un poco desafortunado, porque de lo contrario creo que podríamos haber sido más fuertes”.

Horner dijo que la mayor consecuencia de los daños en el suelo no fue la pérdida de tiempo de vuelta, sino que afectó al equilibrio del coche, lo que tuvo consecuencias en términos de gestión de los neumáticos.

"Es difícil cuantificar el rendimiento, pero definitivamente, nos hizo un poco más pesados en grados, porque el cambio de equilibrio fue bastante significativo", dijo.

“Max estaba alcanzando a Lewis al final de la carrera, ya que a Lewis parecía que se le estaban acabando los neumáticos, pero una desafortunada combinación de vehículos retrasados con banderas amarillas silenció la carrera en las últimas vueltas”.

