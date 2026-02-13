Ferrari: "Es positivo que nadie hable de nosotros. La correlación es buena"
El director del equipo Ferrari no se expone y, de hecho, prefiere permanecer en la sombra en este momento de la temporada, para permitir que el equipo trabaje con tranquilidad y concentración. La correlación entre la pista y la simulación se ha calificado de "buena".
Trabajar discretamente, con tranquilidad, en la medida en que la Fórmula 1 y una nueva normativa técnica lo permitan. Ferrari se está preparando para la temporada 2026 de Fórmula 1 sin verse nunca (o casi nunca) entre los favoritos. Rápido, sin duda. Entre los primeros, sin duda. Pero nunca por delante de todos. Y esto, en este momento, a Frédéric Vasseur no puede sino complacerle.
El director del equipo del Cavallino Rampante quiere evitar el revuelo y todo lo que ello conlleva. El 2025 sigue presente en la mente de todos en Maranello y poder trabajar lejos de los focos solo puede ser bueno para el equipo de Módena.
"Lo bueno es que nadie habla de nosotros. Me gusta esta situación. Ya puedes concentrarte en ti mismo", dijo el manager francés al término de la primera prueba de pretemporada en Baréin. "Nadie lo sabe todavía. Nadie conoce la fuerza de Mercedes. Nadie sabe si tienes 20 kilos, 40 kilos o 60 kilos. Y eso es mucho más que la diferencia entre los coches. Por eso, lo mejor es callarse y concentrarse en uno mismo".
"El primer objetivo cuando tienes un coche nuevo como este, completamente diferente al del año pasado , es acumular kilómetros. El año pasado llegamos con una referencia del coche anterior. Podíamos hacer comparaciones. Este año partimos de cero".
Hasta ahora, el SF-26 ha demostrado una fiabilidad reconfortante, ya que ha permitido recopilar muchos datos y no puede sino ser beneficioso para su desarrollo.
"Lo más importante en esta situación es acumular kilómetros, dar muchas vueltas, recopilar datos. Verificar si hay una buena correlación entre la fábrica, el túnel de viento y lo que vemos en la pista. Para eso se necesita fiabilidad. Porque si te quedas en boxes, no es la mejor manera de recopilar datos. Hasta ahora nos ha ido bastante bien. Hemos recorrido unos 4500 kilómetros en 6 días. Es bueno, más de lo esperado y es positivo. Pero no debemos confundir el hecho de que estamos haciendo un buen trabajo en este aspecto con el rendimiento puro. Eso es otra historia".
El uso y la recuperación de energía, a través del MGU-K de 350 kW (casi 500 caballos), es y será uno de los temas más importantes de la nueva temporada. Pero no será el único. El factor de los neumáticos, su preparación para colocarlos en la ventana adecuada, seguirá siendo fundamental en cada fin de semana de carrera.
"Es importante recordar que el año pasado, entre una clasificación sprint y una clasificación normal, a veces teníamos variaciones de 6 o 7 décimas, con coches que conocíamos desde hacía 3 o 4 años, solo en función de la salida.
Esto seguirá siendo así: seguiremos teniendo diferencias entre dos vueltas de salida, entre una preparación de neumáticos de diferentes compuestos".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
"No debemos olvidar lo que hemos hecho en el pasado y centrarnos solo en la gestión de la energía. Por supuesto, es importante, es fundamental para el tiempo por vuelta, pero todos los parámetros de la F1 y de las carreras siguen ahí y tendrán la misma importancia. Sería un error olvidarlo. Al ser uno de los más jóvenes del equipo, intento poner este concepto sobre la mesa y recordar que no debemos olvidar los fundamentos. No es porque el reglamento sea nuevo que los nuevos parámetros sean los únicos. La aerodinámica será fundamental, los neumáticos serán fundamentales, la conducción será fundamental, las estrategias en boxes serán fundamentales. Debemos tenerlo en cuenta".
Ayer por la noche causaron revuelo las declaraciones de Max Verstappen, que definió la nueva Fórmula 1 como una Fórmula E con esteroides. Vasseur cree que estas son declaraciones que suelen hacerse al comienzo de un nuevo ciclo reglamentario. Luego, una vez en el coche y con el casco puesto, los pilotos no pensarán en otra cosa que en ir lo más rápido posible y vencer a sus compañeros.
"Creo que en 2022 se hicieron los mismos comentarios, y el periodo 2022-2025 fue probablemente el mejor para la F1. Entiendo el sentimiento de los pilotos: cuando llegas a Baréin y eres un poco más lento que el año anterior, la primera reacción es querer conducir algo muy rápido. Pero después de media sesión, o una sesión, su objetivo será solo ser más rápidos que los demás. No se tratará de hacer 1'31" o 1'35", sino de saber cuál es el tiempo de los demás. Está en su ADN y en el ADN de todos los equipos. Estoy seguro de que no será diferente".
En cuanto al SF-26, el director del equipo Ferrari no quiso desvelar demasiado. Sin embargo, lo que sí quiso destacar es la correlación entre la pista y la simulación, que ya parece ser buena.
"No es que tuviéramos una mala correlación el año pasado, es que no desarrollamos el coche. ¡
! Hasta ahora, la correlación es buena, pero todavía tenemos muchas cosas que entender. La mejor manera de asimilar lo que estamos recopilando es mantener el coche en la pista, hacer tantos kilómetros como sea posible y trabajar bien entre una sesión y otra. Pero, hasta ahora, la correlación es buena".
