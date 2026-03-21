Cada algunos años, la Fórmula 1 atraviesa el mismo ritual. Se introducen nuevas reglas; algunos se adaptan, otros protestan. Los pilotos se quejan de lo difíciles que son los coches de manejar, los equipos se preocupan por los dolores de cabeza técnicos que generan, y los aficionados miran con nostalgia los buenos viejos tiempos, sean cuales sean.

Por alguna razón, las nuevas reglas en la Fórmula 1 siempre parecen plantear la cuestión de si el deporte ha perdido parte de su esencia sagrada. Pero, ¿cuál es realmente la esencia de la F1?

Los cambios reglamentarios actuales no son una excepción. Los pilotos hablan de una gestión excesiva de la energía, características de manejo incómodas y la sensación de que a veces están gestionando sistemas más que coches de carrera. Aunque las reglas puedan ser nuevas, las reacciones resultan familiares.

Pero la historia sugiere algo importante: si se observa la evolución técnica del deporte, los cambios radicales de reglas, así como las sacudidas provocadas por nuevos diseños, nuevas normativas y otros cambios drásticos, no son interrupciones poco frecuentes. Forman el corazón mismo del campeonato. La F1 siempre ha rechazado el statu quo, y quizá aún más su propio pasado.

El paso a motores de 1.5 litros en 1961 reorganizó instantáneamente el orden competitivo. Las reglas de fondo plano de 1983 pusieron fin a la primera era del efecto suelo y obligaron a los diseñadores a replantear por completo de dónde provenía la carga aerodinámica, y a los pilotos a replantear líneas de carrera, estrategias y formas de tomar las curvas.

Luego llegó 1998, cuando los coches más estrechos y los neumáticos con ranuras alteraron drásticamente el equilibrio de manejo de las máquinas. Y en 2014, la Fórmula 1 entró en la era híbrida, con unidades de potencia complejas que cambiaron fundamentalmente la forma en que los pilotos afrontan una carrera.

Cada vez, el patrón fue el mismo: los coches cambiaron, y pilotos y equipos se adaptaron. Algunos rápidamente, otros con más resistencia. Algunos prosperaron; otros quedaron en el camino.

Y ninguna era ilustra mejor esto que la primera gran revolución del turbo a comienzos de los años 80.

El paso a motores de 1,5 litros en 1961 cambió el orden competitivo de un solo golpe. Phil Hill se benefició. Photo by: Klemantaski Collection / Getty Images

Cuando la potencia se convirtió en el problema

A comienzos de los años 80, los motores turboalimentados empezaron a dominar la Fórmula 1. Lo que comenzó con el proyecto experimental de Renault a finales de los años 70 pronto se convirtió en una fórmula ganadora que dejó muy atrás al resto del pelotón.

Para 1983, los motores turbo se estaban adueñando de la grilla. Su potencial era extraordinario. En configuración de clasificación, se decía que algunos motores producían más de 1000 caballos de potencia, con estimaciones extremas incluso superiores.

Pero el rendimiento tenía un precio. El turbo lag significaba que la potencia llegaba de forma repentina en lugar de progresiva. Diseñadores y pilotos tenían que lidiar con motores que podían sentirse casi tranquilos en la entrada de la curva antes de entregar una súbita —e inesperada— explosión de potencia en la salida, o incluso en medio de la curva.

No todos los pilotos estaban convencidos de los beneficios de esta innovación. Mientras que los pilotos más jóvenes se adaptaron con relativa facilidad, los más experimentados tuvieron dificultades. Algunos aprendieron a anticipar la entrega de potencia, a veces apuntando el coche hacia el centro de la pista antes de comprometerse completamente con el acelerador cuando el turbo "entraba".

Otros fueron menos entusiastas. En 1984, el piloto de Lotus Elio de Angelis describió cómo la gestión del turbo y del consumo de combustible entraba en conflicto con la naturaleza instintiva de los pilotos.

"Estos son cálculos tácticos que contrastan con la combatividad innata de un piloto de Fórmula 1, lo distraen y lo humillan", dijo. "El temperamento de un piloto rechaza ese tipo de dilemas".

Elio de Angelis estaba menos entusiasmado con los motores turbo. Photo by: Motorsport Images

Incluso Niki Lauda, que se benefició del dominante motor turbo de McLaren, escribió en su autobiografía To Hell and Back:

"Para hacerse una idea de lo absurdo de los coches actuales, basta con mirar Mónaco: clasificar allí es probablemente la experiencia más perversa imaginable en el automovilismo actual", afirmó. "Todo el procedimiento te sobrepasa. A medida que acelerás, descubrís que no podés cambiar de marcha lo suficientemente rápido como para seguir el estrecho margen de revoluciones y la repentina irrupción del turbo.

"Toda la secuencia de movimientos es tan descoordinada que no hay forma de que el piloto pueda coordinarla correctamente: sus reflejos simplemente no pueden hacerlo. Situaciones extremas como estas tienen muy poco, si es que algo, que ver con conducir en el sentido convencional".

¿Suena familiar? Las frustraciones de los pilotos modernos con las estrategias de despliegue de energía, la gestión de la batería y un tipo de carreras "al estilo Mario Kart" suenan similares. Dos innovaciones completamente distintas, en dos épocas diferentes, y sin embargo ambas dejaron a muchos preguntándose: ¿sigue siendo esto lo que se supone que debe ser la Fórmula 1? ¿O estamos perdiendo parte de su esencia en el camino?

Las nuevas eras favorecen a nuevas generaciones

Otro patrón recurrente es cómo los cambios generacionales suelen seguir a las sacudidas reglamentarias. Cuando cambia la naturaleza del coche, la experiencia puede convertirse en un arma de doble filo. Los pilotos que han pasado años dominando un tipo de maquinaria a veces encuentran más difícil adaptarse, mientras que los más jóvenes llegan sin esos hábitos arraigados y empiezan desde cero.

Cada cambio de reglas baraja las cartas y crea un conjunto completamente nuevo de ganadores y perdedores. Pero, más importante aún, obliga al deporte a evolucionar, desde los ingenieros y pilotos hasta los aficionados.

Las nuevas reglas barajan las cartas y crean nuevos ganadores y perdedores. A menudo, los pilotos más nuevos son los que se benefician. Photo by: Alex Bierens de Haan / Getty Images

La innovación viene con consecuencias

Para quienes aún no estén convencidos, aquí hay una idea tranquilizadora: las revoluciones tecnológicas en la Fórmula 1 rara vez duran para siempre.

Las enormes cifras de potencia y las crecientes velocidades de la era turbo terminaron convirtiéndose en un problema de seguridad, y los motores turbo finalmente fueron prohibidos. Las cilindradas han cambiado varias veces, los coches se han vuelto más anchos, más estrechos y nuevamente más anchos, los conceptos aerodinámicos han sido introducidos, restringidos y luego reinventados en nuevas y modificadas formas.

En otras palabras, la innovación ha impulsado al deporte hacia adelante, hasta que alcanza un punto en el que el organismo rector decide que ha ido demasiado lejos. Y ese ciclo se ha repetido una y otra vez. A pesar de su nombre, la Fórmula 1 no es una fórmula estática, sino una negociación continua y fluida entre creatividad y control. Las reglas empujan a los ingenieros a explorar nuevos territorios y, cuando las consecuencias se vuelven demasiado extremas, las reglas cambian nuevamente.

Ayrton Senna recibe un aventón de Mansell de regreso a los boxes: En el fondo, la F1 siempre ha sido un poco teatral: una mezcla de tecnología, deporte y personalidades excéntricas. Photo by: Motorsport Images

La conclusión: ¿seguimos siendo entretenidos?

Nada de esto significa que cada reglamento sea perfecto. Los pilotos deberían disfrutar conducir los coches, a pesar del desafío adicional de tener que adaptarse. Los ingenieros y los equipos deberían sentirse exigidos, a pesar de las limitaciones adicionales. Y los aficionados deberían sentir emoción, incluso si añoran tiempos más simples.

Entonces, la pregunta es: ¿seguimos siendo entretenidos? No siempre de la manera a la que estamos acostumbrados, pero quizá ese sea precisamente el encanto de esta era. Para los de afuera, la Fórmula 1 puede parecer poco más que un club elitista de chicos ricos que viajan por el mundo para dar vueltas en círculos. Mucho ruido, en realidad. Y, en cierto modo, podrían tener razón. Pero para quienes miran más allá de la superficie, siempre habrá mucho que amar, simplemente no podemos evitarlo. Ya sea por las batallas, la tecnología, los juegos políticos o las personalidades detrás de los cascos.

Pero si el equilibrio se inclina demasiado hacia la gestión, la complejidad o la previsibilidad, algo importante puede perderse. Porque la Fórmula 1 siempre ha sido tanto un laboratorio tecnológico como un espectáculo.

Sin embargo, la historia también demuestra que el deporte nunca se queda quieto por mucho tiempo. Rara vez permanece estancado. Los ciclos reglamentarios eventualmente evolucionan nuevamente, ya sea mediante ajustes progresivos o con el próximo gran reseteo. Y volveremos a preguntarnos: ¿estamos innovando o nos estamos desviando?

Rechazar los cambios es tan antiguo como el propio campeonato. Y, sin embargo, cada era ha producido carreras memorables, coches icónicos y pilotos legendarios. Muchas de esas épocas hoy se recuerdan con nostalgia. El cambio, en otras palabras, no es un problema para la Fórmula 1, sino su esencia.

Aun así, hay algo que el deporte no puede permitirse perder en el camino: el espectáculo, el simple placer de ver a personas intentar conducir lo más rápido posible para ver quién lo hace mejor. Porque, en el fondo, la Fórmula 1 siempre ha sido ligeramente teatral: una mezcla de tecnología, deporte y personalidades excéntricas.

Quizá por eso se la llama tan a menudo un circo. Porque si se le quitan la diversión, la audacia, el drama y la absurdidad, lo único que queda es una carpa vacía.

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