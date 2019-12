'Carlos Sainz, el graduado', por Luis Manuel "Chacho" López

A riesgo de ser antipático, confieso que no entiendo por qué a Carlos Sainz le han colocado un chile piquín como símbolo, cuando es bien sabido que el piloto madrileño no come picante.

En fin… es lo de menos. Lo de más es que Carlos resultó un piloto muy picante en la temporada realizando un trabajo brillante, muy por encima de las expectativas y de un equipo que hace apenas un puñado de meses veíamos desahuciado.

Nadie que se respetara un poco, hubiera dado por hecho en pretemporada que McLaren estaba en línea para obtener el cuarto lugar en el Mundial de Constructores, pero además de eso hay que tener en cuenta que la escudería de Woking tuvo puntos a la baja, marcadamente, en la confiabilidad de sus monoplazas.

Vale elogiar, tan solo por esa razón, el desempeño que tuvieron sus dos pilotos. Sainz y Norris, sin experiencia en los procesos de trabajo, en medio de fuertes cambios estructurales, técnicos y administrativos que ocurren todavía en McLaren.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lando Norris, McLaren MCL34

Pero si bien Lando, como novato, fue una verdadera bala en el inicio de la temporada y cerró teniendo un gran desempeño, profundicemos en lo que debe definirse como un año fastuoso para Sainz.

La gran batalla de Carlos fue contra Pierre Gasly, quien en el duelo personal arrancó favorecido por haber estado en Red Bull. Sin embargo, su productividad tuvo un bajón y por ello la transición a Toro Rosso, como todos sabemos.

Sáinz tuvo un inicio completamente desafortunado, que comenzó a enderezarse hasta los grandes premios de España y Mónaco, tarde en la temporada, pues ahí comenzó a sumar puntos de forma regular.

Al analizar la gráfica de rendimiento, de acuerdo a los puntos obtenidos y posición en el campeonato, observamos la racha donde estuvo siempre colocado en séptimo sitio del Mundial en una larga línea recta de 12 carreras consecutivas sin soltar el título de ‘mejor-del-resto’.

No solo eso, sino que ascendió en el Gran Premio de Japón al sexto lugar por encima de Gasly con quien peleo intermitentemente en las últimas fechas del calendario.

Podio: tercer lugar Carlos Sainz Jr, McLaren celebra con el trofeo

Tal nivel de eficiencia no tendría que medirse tan sólo en puntos a favor, hay otras consideraciones, miren ustedes:

Tres veces hizo clasificar su auto dentro del ‘Top 5’, se colocó trece ocasiones en la anhelada Q3 de los sábados, y correspondió en domingos con trece GP’s terminados en ‘Top 10’. Un bonus: 70 por ciento de los puntos de McLaren a su cuenta, y, en contra, un solo punto negativo a su súper licencia.

Su gran rival, Gasly, empleó 1234 vueltas de carrera para llegar a sus 95 puntos de campeonato, mientras Sáinz con McLaren hizo uno más en tan solo 1133 vueltas ya que fue duramente condicionado por la confiabilidad del paquete.

McLaren fue el segundo peor equipo en regularidad de vueltas completadas, porque tuvo apenas cinco más que el ‘Team’ menos eficiente del año en ese rubro que fue Haas con 2230.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34

Carlos Sáinz fue el piloto más desarrollado en vueltas de calificación a lo largo de la temporada, ya que en siete Grandes Premios batió su mejor registro del año pasado. Sumemos un carrerón en Brasil, con pódium de primera vez, para lacrar una temporada de ensueño.

Todo esto para afirmar que, pese a opiniones en contra, pese a las rivalidades y preferencias personales, pese al mismo McLaren que con sobresaltos logró un sorprendente desarrollo, Sainz, como piloto ‘figura’ de la Fórmula 1, ha quedado perfectamente graduado.

Y si no come picante, no importa.

