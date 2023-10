Sainz: "La elección del blando fue equivocada"

En la parrilla de salida de la carrera al sprint, Carlos Sainz fue el único piloto que optó por el neumático blando, que a la larga claramente no resultó ser la opción más eficaz en términos de degradación, como confirmó el propio piloto español.

La decisión de salir con el compuesto más blando disponible durante el fin de semana dio claramente sus frutos en la salida, donde el de Ferrari fue capaz de adelantar inmediatamente al McLaren de Oscar Piastri, antes de atacar también al otro MCL60 de Lando Norris unas curvas más tarde con una buena frenada en la curva 12.

Sin embargo, tras la fuerza inicial en el que el mayor agarre del blando marcó la diferencia, con el paso de las vueltas se fueron conociendo todos los límites del compuesto más blando, que no era rival para el medio. No obstante, Sainz ha intentado gestionar la situación, manteniendo un ritmo lo más constante posible durante toda la carrera sin excederse. Aunque trató de mantener a sus rivales detrás de él el mayor tiempo posible, defendiéndose de los ataques del británico de McLaren durante varias vueltas, al final tanto Lando Norris como Sergio Pérez lo adelantaron haciéndolo caer a la sexta posición.

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Carlos Sainz, Ferrari SF-23

"Cuando vi que era el único que salía con blandos me dije que quizás no era la elección correcta. Después de dos o tres vueltas vi que el medio era más rápido. Es algo de lo que podemos aprender y mejorar para el futuro. Al menos he mantenido mi posición. Creo que con el medio podríamos haber hecho un buen trabajo, pero he conseguido una sexta posición, he defendido toda la carrera, he hecho lo que he podido", explicó Sainz, antes de añadir las razones que le llevaron a elegir el blando.

"En la salida he ganado dos posiciones en la primera vuelta, lo que esperábamos con el blando. Pero después ha resultado ser más lento de lo que esperábamos. Sabía que el blando era un riesgo que teníamos que correr si queríamos aprender algo para mañana, pero el medio resultó ser más rápido".

"Pero si elegimos el blando es porque nuestros modelos indicaban que el blando no era un mal neumático, de lo contrario no lo habríamos considerado. Pensamos que podía ser un buen compuesto, los años pasados demostró ser un buen neumático. Pero esta vez no. Tenemos que analizar por qué, si merecía la pena arriesgarse o no. Al principio valió la pena, pero luego se complicó".

"A mitad de carrera, cuando me pasaron Norris y Pérez, conseguí recuperar los neumáticos y gestionar a Russell, trayendo a casa la sexta posición, que en un momento dado no parecía posible", añadió el piloto del Cavallino, que se mostró satisfecho con el sexto puesto en la general dada la situación en la que se había encontrado.

Tras haber probado ambos compuestos en el sprint, Ferrari tiene ahora múltiples referencias sobre el rendimiento de los neumáticos a largo plazo. Además, el propio Sainz tendrá un juego extra de medios nuevos antes de la carrera en comparación con sus rivales, un escenario que, desde su perspectiva, le da una pequeña ventaja en caso de que la degradación resulte particularmente alta.

"Definitivamente parece que estamos en una mejor posición para mañana, también hemos entendido cómo funciona el blando. Al menos afrontamos la carrera sabiendo cómo se comportan todos los compuestos y podemos concentrarnos en hacerlo lo mejor posible para mañana, que es donde están los puntos más importantes. Hoy ha sido difícil, pero al menos hemos aprendido algo.

Aparte de las opciones en el sprint, el español encontró algunas dificultades a lo largo del fin de semana, sufriendo especialmente en el primer y tercer sector. Sainz explicó que le costó adaptarse al asfalto bacheado de Austin y, debido a las sacudidas provocadas por las condiciones del firme, la inestabilidad del monoplaza en las curvas rápidas le restó confianza. Sin embargo, con poco tiempo disponible antes del Parc Fermé, no hubo oportunidad de trabajar a fondo en la puesta a punto, por lo que tuvo que quedarse con una solución que le resultaba familiar pero que no le garantizaba un buen nivel de rendimiento.

"El coche salta mucho aquí, Charles se adaptó mejor que yo. Esta vez no tuve la oportunidad de cambiar la puesta a punto para acercar el coche a mis preferencias y continuar el fin de semana con más confianza para encontrar un mejor rendimiento. Pero el fin de semana de sprint es así, estás atascado con la puesta a punto básica. La cantidad de baches me ha sorprendido, es peor que el año pasado. Esto me quita confianza en las curvas rápidas, siento que puedo perder el coche en cualquier momento, lo que me empuja a conducir un paso por debajo del límite, lo que no es lo ideal", dijo Sainz.

