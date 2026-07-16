Red Bull da marcha atrás y renuncia al alerón trasero reversible. El equipo de Milton Keynes, tras dos graves accidentes sufridos por Max Verstappen debido a que los alerones móviles no se cerraron, ha optado por volver a un alerón móvil más tradicional. En el RB22 que se está preparando en el box de Spa-Francorchamps ha desaparecido la versión "Macarena" diseñada por los aerodinámicos de Pierre Waché.

La FIA también ha hecho oír su voz, ya que las graves salidas de pista del cuatro veces campeón del mundo en la clasificación del GP de Austria en el Red Bull Ring y en la vuelta 47 del GP de Gran Bretaña en Silverstone se debieron a dos problemas distintos en el cierre de los elementos móviles. El holandés tuvo suerte de no chocar violentamente contra las barreras, ya que los accidentes se produjeron en dos curvas de alta velocidad que, afortunadamente, contaban con vías de escape adecuadas.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

No obstante, se ha desatado una justificada alarma de seguridad que ha llevado a los comisarios técnicos de la Federación Internacional a investigar a fondo lo ocurrido, una investigación que siempre se pone en marcha tras accidentes graves, aunque los pilotos hayan salido ilesos de los mismos.

Así pues, ha sido Red Bull la que se ha visto obligada a dar un paso atrás, ya que la otra escudería que utiliza el alerón trasero invertido nunca ha mostrado ningún problema de fiabilidad ni de seguridad.

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En el paddock se había extendido el rumor de que incluso Ferrari podría sufrir las consecuencias de las salidas de pista de Max, pero, por lo que sabemos, no es así: el "Macarena" de la Scuderia no está siendo investigado como lo ha estado la versión de Red Bull, sobre todo porque los dos equipos han desarrollado conceptos similares con diseños muy distintos en cuanto a su funcionamiento y activación.

En el RB22, por lo tanto, podemos ver un alerón trasero que renuncia al concepto de reversibilidad: sin duda, un paso atrás en cuanto a eficiencia aerodinámica, pero sin duda un paso adelante en materia de seguridad.

Verstappen había criticado duramente en Silverstone lo ocurrido en la curva Stowe: el equipo dirigido por Laurent Mekies no puede permitirse más problemas, sobre todo porque el cuatro veces campeón del mundo se encuentra de nuevo en una fase crítica de su relación con Red Bull y, al parecer, estaría exigiendo garantías concretas para el futuro. Según el holandés, el equipo no está a la altura de las expectativas de una escudería de primera línea y pediría un refuerzo de las funciones tras las demasiadas salidas de pista de los dos últimos años.



