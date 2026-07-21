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Fórmula 1 GP de Bélgica

F1 presenta los Power Rankings de Bélgica y Colapinto destaca de nuevo en el top 10

Franco Colapinto fue evaluado de nuevo dentro de los mejores por el panel de expertos de la Fórmula 1.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Franco Colapinto volvió a figurar dentro de los Power Rankings del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, logrando ingresar al selecto grupo semanal evaluado por el panel de expertos de la categoría reina.

El piloto argentino lideró la ofensiva de la escudería Alpine en el histórico trazado de Spa-Francorchamps, logrando un valioso resultado que fue altamente calificado por los jueces al quedarse no solo con el último punto a disposición, sino también con un doble rebase que, desafortunadamente, la transmisión internacional no mostró en pantalla.

Sobre el desempeño del sudamericano en suelo belga, la evaluación oficial de la Fórmula 1 destacó: “Un gran inicio de Franco Colapinto vio al piloto argentino liderar la carga de Alpine en el Gran Premio de Bélgica, logrando en un momento un impresionante rebase tanto sobre Pierre Gasly como sobre Lawson para colocarse dentro de los puntos con un décimo lugar final”.

Más de la F1:

Los mejores pilotos del Gran Premio de Bélgica en el Power Ranking

El listado de las actuaciones más destacadas del fin de semana fue encabezado por el italiano Kimi Antonelli que se llevó un fin de semana perfecto ganando la pole position y la victoria.

Detrás del se ubicó Charles Leclerc quien aprovechó la salida del Virtual Safety Car para liderar momentáneamente y finalizar en la segunda posición, seguido por Max Verstappen, encargado de completar el podio.

El ranking continuó con el heptacampeón Lewis Hamilton (4.º lugar), quien remontó tras una penalización por un toque con George Russell; Oscar Piastri (5.º), sobreponiéndose a un daño en su McLaren; e Isack Hadjar (6.º), que remontó desde el fondo de la parrilla. La lista del top 10 la completaron Lando Norris, el brasileño Gabriel Bortoleto tras alcanzar la Q3 y el novato Arvid Lindblad con un triple empate en la décima posición con Pierre Gasly, Liam Lawson y Nico Hülkenberg en la zona de consideración.

Con estos resultados Antonelli sigue en la cima de la tabla acumulada con un promedio de 8.9 seguido por Hamilton con 8.0 y Verstappen con 7.9.

Franco Colapinto es décimo con un promedio de 7.1

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