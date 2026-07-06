La F1 podría abandonar el concepto de 'motores cliente' para 2031

La FIA, el organismo rector de la F1, está considerando ofrecer un suministro de motores de terceros a equipos cliente a partir de 2031, mientras la serie parece encaminada a pasar a unidades de potencia V8 más baratas.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el jefe de la F1, Stefano Domenicali, llevan tiempo alineados en que la serie pase a unidades de potencia más baratas, ligeras y ruidosas para el próximo ciclo reglamentario, que debería comenzar en 2031.

El plan más probable es pasar a un motor V8 atmosférico con una unidad eléctrica más pequeña, lo que reduciría tanto el costo como el peso de los coches, y devolvería la F1 a una forma más pura de carreras a fondo.

Para Ben Sulayem, el cambio a motores mucho más baratos de producir y mucho menos complejos que las máquinas actuales también podría abrir la puerta a resolver otra preocupación que ha llegado a su mesa en los últimos meses.

Zak Brown, CEO de McLaren, envió recientemente una carta a Ben Sulayem para reiterar sus antiguas preocupaciones sobre las alianzas entre equipos en la F1. Brown ha tenido problemas con algunos aspectos de la doble propiedad de Red Bull sobre Red Bull y Racing Bulls, incluida la ausencia de gardening leave (el período inactivo que pasa un miembro senior de una escudería antes de cambiarse a otra) del jefe de equipo Laurent Mekies cuando el francés cambió este último por el puesto principal en Red Bull para sustituir a Christian Horner.

El asunto volvió a surgir recientemente cuando Mercedes mostró interés en adquirir una participación del 24% en el equipo Alpine, unas conversaciones que fracasaron porque Mercedes consideró que el precio solicitado era demasiado alto. Al introducir motores más baratos, la FIA podría obligar a los equipos a construir su propio motor o adquirir un suministro de motor estándar de un tercero, poniendo fin efectivamente a la era de los equipos cliente.

Stefano Domenicali, CEO of the Formula One Group, Toto Wolff, Mercedes, Mohammed Ben Sulayem, FIA President, Zak Brown, McLaren Chief Executive Officer Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Hablando con periódicos británicos en Silverstone, Ben Sulayem dijo: "No habrá control sobre los equipos, el equipo A sobre el equipo B, al que se le suministran sus motores", según Reuters.

"Si es asequible, entonces tendremos un motor para el resto de los equipos B, de modo que nadie pueda aprovecharse de ellos y decirles: 'voten de esta manera, o no les vamos a dar un buen motor'."

Los motores de terceros solían ser habituales en la F1, con empresas como Cosworth suministrando por última vez a Marussia en 2013. Pero la llegada de la era turbo híbrida en 2014 puso fin efectivamente a los motores de terceros debido al costo y la complejidad implicados.

Ahora mismo, Mercedes HPP suministra a tres equipos cliente, McLaren, Williams y Alpine, y se entiende que el fabricante ya estaba interesado en pasar de tres a dos clientes para 2031. Red Bull Ford Powertrains suministra tanto a Red Bull Racing como a su equipo hermano Racing Bulls, mientras que Ferrari alquila unidades de potencia a Haas y Cadillac. Audi es un equipo oficial de pleno derecho, al igual que Aston Martin, que ha forjado una alianza con Honda. Cadillac, mientras tanto, se prepara para entrar como fabricante de motores en 2029 y se sabe que también está interesado en un cambio a V8.

Ben Sulayem afirma que algunos fabricantes ya han mostrado disposición a aceptar su idea. Pero hasta que las regulaciones de unidades de potencia de 2031 estén verdadera y completamente definidas y plasmadas por escrito, no hay nada que los fabricantes actuales o potenciales puedan hacer para prepararse.

"Cada vez que sale una nueva regulación, la analizamos y vemos si es algo técnicamente interesante", dijo Brown en el Gran Premio de Mónaco. "¿Es algo que tiene sentido fiscalmente? Creo que pasaremos por ese proceso cuando ocurra."

Aunque McLaren al menos consideraría la idea, se entiende que no está interesado en montar una costosa operación de unidades de potencia como ha hecho Red Bull.

Las conversaciones sobre las futuras unidades de potencia se han retrasado debido al trabajo en curso sobre el ciclo reglamentario actual, ya que tanto la revisión del ADUO de Red Bull como los ajustes acordados para 2027 y 2028 han ocupado los recursos del organismo rector en las últimas semanas.

Los actuales acuerdos de la Concordia y de unidades de potencia están vigentes hasta el final de la temporada 2030, por lo que la FIA podría decidir unilateralmente imponer la nueva fórmula de unidades de potencia, incluida una prohibición para tener equipos cliente, a partir de 2031 si quisiera. Pero correría un enorme riesgo de alienar y ahuyentar a los fabricantes que tanto se ha esforzado por atraer en los últimos años, por lo que probablemente intentará encontrar un consenso más amplio.

Si se encuentra una supermayoría entre los seis fabricantes actuales actuales, que incluyen a los cinco fabricantes de motores que compiten ahora mismo así como a General Motors, el cambio a los V8 podría incluso adelantarse a 2030.

"En 2031, el V8, la FIA tendrá el poder de hacerlo, sin ningún voto de los fabricantes", dijo Sulayem en mayo. "Ese es el reglamento. Pero queremos adelantarlo un año. Soy positivo, quieren que suceda."

Se cree que la mayoría de los fabricantes están ampliamente de acuerdo con un cambio a los V8. Audi está interesado en conservar un turbocompresor en las futuras regulaciones, aunque se cree que está solo en esa postura.

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