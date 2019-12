Busco, reviso e investigo en los archivos y no puedo encontrar una camada de pilotos tan brillantes como los que disputaron la temporada 2019. Como alguna vez lo dije, quizás aquel 2001 en el que llegaron a F1 Alonso, Raikkonen, Montoya y Bernoldi pueda acercarse a este presente brillante pero las otras figuras me convencen de que estamos ante el mejor plantel del nuevo milenio.

Para evaluar el año formé cinco grupos de pilotos, aclarando que tengo elogios para los que integran los cuatro primeros.

El grupo 1 no es un grupo, lo integra uno sólo. Es Lewis Hamilton, claro. El séxtuple campeón que se robó todos los elogios, la admiración y el respeto. Ya pasó a una dimensión que borró los viejos argumentos de sus críticos. Que la FIA lo perdonaba demasiado, que el equipo trabajaba para él, que con ese auto gana cualquiera. Basta! Todo eso se diluyó. Hamilton es uno de los más grandes campeones de la historia de F1, lo vamos a reconocer como tal cuando hablemos dentro de una década, habrá que buscarle un lugar en el podio histórico o, como mucho, en el top 5.

Lewis demostró que sabe leer las carreras mejor que nadie, adquirió la serenidad necesaria para no cometer torpezas groseras, cambia cada tanto su manera de enfocarse en su trabajo, como lo hizo en 2019, año que cerró con solamente 5 poles pero con 11 victorias. Vive en un modo zen que le permite disfrutar todos los aspectos de su vida, arriba y abajo del Mercedes dominante.

Cuando no está concentrado en un GP o dialogando con su ingeniero Peter Bonnington, aparece rodeado de cantantes o liderando una campaña contra el racismo y la discriminación, o transmitiendo mensajes para cuidar el medio ambiente, o explicando porqué eligió ser vegano. Siempre está un paso adelante de todos.

Podio: ganador de la carrera Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

El grupo 2 es un lujo, lo conforman un par de pilotos jóvenes que ya le ganan, a veces, a Hamilton y que nos animarán durante los próximos diez o quince años. Ya saben que estoy hablando de Max Verstappen y Charles Leclerc.

Son tan buenos que ambos ganaron carreras, pelearon rueda a rueda y ya dividen la opinión de los fans. Los que aman a Verstappen no lo quieren a Leclerc y los que admiran a Charles no lo quieren ver ni en figuritas a Max. Consejo: no dejen de disfrutar lo que los dos nos van a regalar en cada GP de aquí en más.

Mucha gente me preguntó quién será campeón primero. La respuesta es una sola, el que tenga el mejor auto.

Imposible olvidar las exhibiciones de Verstappen, sumando y sumando hasta llegar a 21 GP consecutivos, más sus victorias en Austria, Alemania bajo la lluvia y Brasil, con un ‘capolavoro’, más sus batallas en Inglaterra con Leclerc o en Hungría con Hamilton. Tampoco dejar de lado aquella casi victoria de Leclerc en Bahrein, en su segunda carrera con Ferrari, o sus triunfos en Spa y Monza nada menos. También debemos reconocerle su aprendizaje inmediato tras el toque con Max en Austria y la devolución en Silverstone. Dos genios! Ah, los errores de Charles, como el golpe en la Qualy de Baku o en Hockenheim no me preocupan, forman parte del aprendizaje que comenté.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

El grupo 3 lo formé con Valtteri Bottas y Sebastian Vettel, no sólo por sus éxitos sino también por sus fracasos. Bottas arrancó el año ganando en Australia y declarando que estaba muy fortalecido como para vencer a su compañero Hamilton. No le duró nada la ilusión. Lewis lo aplastó en la primera mitad. Luego se repuso y logró otros dos triunfos pero cuando el campeonato estaba terminado a favor del británico.

El caso de Vettel es muy extraño. Comenzó pisando sobre un tembladeral, cometió errores burdos, aguantó las críticas, comenzó a crecer, debió haber ganado en Canadá, luego trabajó para el equipo al demorarlo a Hamilton para que gane Leclerc en Spa, pudo volver a la victoria en Singapur e, inesperadamente, volvió a caer en errores que parecían superados. No soy de los que creen que está terminado como piloto. Creo más en una razón técnica, en un auto que no le da seguridad, que no tiene el downforce atrás que a Seb le gusta, como aquellos Red Bull de los días de gloria. Ojalá Ferrari le de un auto competitivo en 2020.

Sebastian Vettel, Ferrari, sufre un accidente en la FP1 de Abu Dhabi

Algunos no estarán de acuerdo con mi grupo 4. Muchos dirán que Sainz debía estar en alguno de los anteriores pero no los armé de manera valorativa sino que agrupé a los pilotos por otras razones. En este grupo todos se destacaron, aún en momentos muy difíciles.

Sin dudas, Carlos Sainz terminó el año en mi top 3. Ubicarlo en un podio anual con Hamilton y Verstappen describe perfectamente lo que logró el español en 2019 y con un McLaren. Sumó mucho, llevó a la escudería al cuarto lugar entre los equipos, derrotó a pilotos con autos mejores y selló la temporada con una gran maniobra sobre Hulkenberg y Ricciardo en la última vuelta de la última carrera. Imponente. Puede irse de vacaciones con la mente despejada y feliz. Se lo merece.

Alex Albon fue premiado por FIA como el mejor debutante. Hizo casi todo bien, apenas cometió un par de errores y enfrentó una categoría con circuitos desconocidos para él. Sólo recordar que en febrero estaba inscripto para correr en Fórmula E y verlo terminar en Red Bull en F1 nos marca lo tan bueno que es. Seguirá creciendo.

Un párrafo importante para Checo Pérez. Sumó en ocho de las últimas nueve carreras y tomó la bandera de un equipo en transición para llevarlo adelante. Manejó e hizo durar las gomas como sabe muy bien, luchó, ganó y perdió pero no se rindió nunca. Mostró que hay Checo para rato. En la última maniobra del año lo superó a Norris y mantuvo el top 10 en el campeonato.

Por su parte, Lando Norris aportó muchos puntos para McLaren, se destacó en varios parciales, más en Qualy que en carrera y dejó la vara alta para superarla en 2020. En Qualy terminó ganando 11-10 a Sainz, fue un logro para el más joven de la F1.

Para terminar con el grupo 4 quiero hablar sobre Gasly y Kvyat. Cada uno enfrentó sus propios problemas. A Gasly le pasó lo mismo que al ruso en 2016. Lo bajaron impiadosamente de Red Bull a Toro Rosso y supo sobreponerse. La maniobra final del GP Brasil mostró al mejor Gasly aguantando a Hamilton para llegar segundo. Mientras, Kvyat también consiguió un muy buen podio con su tercer puesto, el día de la lluvia en Alemania.

Sergio Pérez, Racing Point en el desfile de pilotos

El grupo 5 no encontrará muchas palabras elogiosas. Ricciardo y Hulkenberg sufrieron un auto con muchos problemas, que hasta perdió el cuarto lugar entre los equipos. No pudieron sobreponerse. Raikkonen y Giovinazzi los imitaron en Alfa Romeo. Kimi trabajó en el desarrollo del auto y el italiano mejoró en la segunda mitad. Como Renault, Alfa Romeo quedó en deuda con sus pilotos.

De Grosjean y Magnussen no tengo mucho para decir. El auto tampoco ayudó pero ellos se golpearon no menos de tres veces entre sí. Tienen mucha suerte de poder continuar en F1. Yo no los hubiese contratado pero no soy el dueño del equipo, por suerte para ellos.

Lance Stroll tiene su butaca asegurada, ya saben. Tuvo buenas y malas pero como varios otros pilotos, terminó opacado por Checo Perez.

Y poco se puede escribir sobre Russell y Kubica. El polaco no estuvo a la altura de su compañero en Qualy. Russell le ganó 21-0, pero se va de la F1 habiendo sumado el único punto del año para Williams.

Fue un año de gran calidad en el pilotaje e imagino un 2020 todavía mejor. Brindo por ello.

Fernando Tornello.

GALERÍA: todas las pole position de la temporada 2019 de F1