Mercedes: piso roto costó 7 segundos a Hamilton en México

Lewis Hamilton, Mercedes, sufrió una rotura de piso en una caótica primera vuelta en el Gran Premio de México, cuando el lado derecho de su monoplaza fue golpeado por la rueda trasera izquierda del Red Bull de Max Verstappen mientras luchaban por la posición en la curva 1.

Hamilton no pudo ver los daños al conducir, pero después de sentir una gran diferencia en el manejo del coche, se aseguró de comprobarlo inmediatamente después de la carrera.

Foto de Diego Mejía donde se observa la comparación del piso del Mercedes W10 con los daños posteriores. Photo by: Motorsport Images

Como se puede ver en la fotografía de arriba tomada por Diego Mejía, el daño se presentó en las ranuras verticales a lo largo del borde del suelo, junto con las diagonales.

Esta sección permite que el flujo de aire que se mueve sobre la parte superior del piso se traslade hacia afuera para crear un sello en el piso, impidiendo que el aire sucio se filtre e interrumpa el funcionamiento del difusor. Con ese daño, la mitad del difusor habría estado trabajando en exceso en comparación con el otro, lo que significa que el equilibrio aerodinámico se habría desplazado hacia un lado del coche.

Hamilton dijo que tuvo que adaptar los ajustes de su coche para tratar de superar el desequilibrio de manejo, pero nunca estuvo totalmente cómodo.

"En realidad no sabía cuánto faltaba o qué estaba dañado, pero el balance era muy diferente", dijo.

"La parte trasera era bastante débil, así que me deslizaba mucho en las curvas de alta velocidad, así que tuve que cambiar mucho mis reglajes y conducir de forma diferente, porque no podía atacar de la misma manera en las curvas porque la estabilidad trasera no era la misma.

Por su parte, el director técnico de Mercedes, James Allison, detalló los problemas adicionales que trajo la rotura del monoplaza de Hamilton.

“Cuando Lewis y Verstappen se enredaron al principio, en realidad hubo una cantidad razonable de daños en el automóvil de Lewis en la colisión posterior”, dijo el directivo en un video publicado por el equipo alemán.

“Si miras cuidadosamente las imágenes de la carrera, solo verás una franja de carrocería volando más allá de la cámara. Esa franja de carrocería fue una pieza del piso de Lewis que desapareció de la escena.

“Esa tira de carrocería es algo que llamamos el panel de wouvre y corre por el endplate del piso. También hubo un poco de daño en el endplate del alerón delantero y estas dos cosas se combinaron para que Lewis sufriera una pérdida de carga aerodinámica equivalente a aproximadamente un punto por segundo por vuelta.

“Puede que no parezca mucho, pero si recuerdas que la carrera dura 70 vueltas, entonces, a lo largo de toda la competencia eso equivale a unos siete segundos”.

Allison destacó que ese daño impidió que lograra una mayor diferencia contra Sebastian Vettel, a quien derrotó por apenas 1.766 segundos al momento de cruzar la bandera de cuadros.

“Hay que recordar que al final de la carrera Lewis estaba a menos de dos segundos frente a Vettel, por lo que se puede ver que esos siete segundos son una cantidad significativa. Eso agrega énfasis al hecho de que Lewis realizó una conducción muy fina y muy controlada, misma que aplicó el domingo para mantenerse por delante del Ferrari, mostrando un buen ritmo y una buena consistencia, esto a pesar del daño”.

Con información de Scott Mitchell, Jake Boxall-Legge y Diego Mejía