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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli: "El W17 tiene más carga, pero se ha vuelto más difícil de conducir"

El piloto italiano explica las dificultades encontradas con las últimas actualizaciones de Mercedes. El paquete garantiza más carga aerodinámica, pero ha cambiado radicalmente el comportamiento del monoplaza. En Austin vuelve el alerón delantero nuevo.

Roberto Chinchero

Publicado: 23 oct 2026, 15:02

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Mercedes llega a Austin con un objetivo preciso: recuperar la competitividad que le permitió al W17 ser el monoplaza de referencia en la primera parte de la temporada. Las últimas dos citas, en Malasia y Singapur, dejaron al descubierto dificultades que el equipo no esperaba encontrar tras la introducción del nuevo paquete aerodinámico. No se trata, sin embargo, de actualizaciones que no hayan aportado los resultados previstos en términos de rendimiento puro. El problema, según explicó Kimi Antonelli en la víspera del Gran Premio de los Estados Unidos, es más complejo.

Los datos recopilados por los ingenieros confirman que los nuevos componentes han incrementado la carga aerodinámica, mejorando además ciertos aspectos en los que la configuración anterior mostraba limitaciones. La cara B de la moneda la representa una ventana de funcionamiento que se ha reducido de forma considerable, haciendo más difícil dar con un ajuste capaz de exprimir todo el potencial del monoplaza.

“Hemos visto que la ventana de funcionamiento del auto se ha estrechado" —confirmó Antonelli—. "Ni siquiera hacía falta analizarlo demasiado, porque ya lo habíamos visto en Malasia y en Singapur. Aun así, el equipo estudió lo sucedido en ambos fines de semana y también realizamos trabajo en el simulador, con pruebas comparativas. Después de Singapur hice una sesión de correlación, buscando reproducir las sensaciones y el comportamiento del auto que tuve en pista”.

Es un paso importante porque aclara la naturaleza de los problemas encontrados por Mercedes. El W17 actualizado no parece haber perdido potencial, pero se ha vuelto más complicado de poner a punto. Una diferencia sustancial, sobre todo en una fase de la temporada en la que cada sesión de prácticas libres tiene un peso decisivo en la preparación del fin de semana.

“Entendimos algunas cosas" —prosiguió Kimi—. "Ahora tenemos que encontrar la manera de hacer funcionar el auto, identificando una ventana en la que sea posible aprovechar el potencial del paquete. En los datos, los ingenieros ven que hay más carga, más agarre y que el auto rinde mejor. También hay mejoras en puntos donde el paquete viejo sufría más. El problema es que la ventana de funcionamiento cambió por completo”.

En Austin regresa el ala delantera probada por pocas vueltas en Singapur

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Un elemento fundamental del trabajo programado por Mercedes para el Gran Premio de los Estados Unidos será el retorno del nuevo alerón delantero. Antonelli reveló que el componente, introducido como parte del último paquete de actualizaciones, solo fue utilizado durante dos vueltas en la primera sesión de prácticas libres en Marina Bay.

“Este fin de semana volveré a tener el ala delantera nueva" —confirmó Antonelli—. "En Singapur solo la utilicé durante dos vueltas en la FP1. Es un componente importante, porque todo el paquete se desarrolló alrededor de esa ala. En Singapur fue una lástima no poder usarla debido a un problema que tuvimos, pero aquí en Austin estará disponible de nuevo”.

La aclaración abre una perspectiva interesante sobre el análisis del rendimiento de Mercedes en las últimas carreras. Si el paquete fue diseñado considerando las características del nuevo alerón, su ausencia en Singapur pudo haber complicado todavía más la búsqueda del balance aerodinámico correcto.

No significa necesariamente que el componente sea suficiente para solucionar todas las dificultades, pero su regreso permitirá al equipo evaluar una configuración más cercana a la prevista en la fase de desarrollo.

Russell y Antonelli con el mismo paquete

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La segunda novedad involucra a George Russell. En Singapur, ambos pilotos de Mercedes afrontaron el fin de semana con configuraciones aerodinámicas distintas, una elección que permitió al equipo obtener datos comparativos, pero que también limitó la posibilidad de trabajar de forma simultánea en la optimización de la última actualización. En Austin, ambos utilizarán el nuevo paquete, incluyendo el alerón delantero.

"George también tendrá el ala nueva, por lo que ambos estaremos con el paquete actualizado" —explicó Antonelli—. "Es importante, porque podremos probar soluciones distintas, incluso bastante diferentes entre sí, y entender más rápido qué dirección tomar”.

La decisión representa un paso significativo en la gestión de las evoluciones. Con dos monoplazas en la misma configuración aerodinámica, los ingenieros podrán variar los ajustes y comparar de forma directa las respuestas del W17, buscando identificar qué parámetros permiten ampliar, o al menos ubicar con mayor precisión, la ventana de funcionamiento óptimo.

Un problema por resolver también con miras a 2027

Las complicaciones encontradas con el último paquete no conciernen únicamente al cierre del presente campeonato. Antonelli subrayó que comprender el comportamiento del W17 actualizado es un paso fundamental también para el trabajo de desarrollo del próximo monoplaza.

“Es importante de cara al próximo año" —explicó—. "Tenemos que entender en qué dirección empujar el desarrollo y dónde intervenir, porque queremos volver a arrancar con un auto competitivo”.

Es una indicación que confirma lo valioso que considera Mercedes el trabajo de correlación entre el simulador y la pista. El objetivo no es solo dar con un reglaje eficaz para Austin, sino comprender por qué un incremento en la carga aerodinámica modificó de forma tan marcada el comportamiento del auto.

Para Antonelli la cuestión también es personal. El piloto italiano reconoció haber tenido mayores dificultades respecto al pasado tras la introducción de las últimas novedades.

"Con el paquete nuevo me costó un poco más" —admitió—, "pero tengo más confianza para este fin de semana. El equipo tuvo una semana para analizar los datos y entender mejor el auto. Vimos cosas interesantes y esperamos empezar con el pie derecho”.

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