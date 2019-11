Mercedes no da garantías de estar en F1 más allá de 2021

Con las discusiones en curso entre Mercedes y los propietarios de F1 Liberty Media sobre los nuevos términos para un acuerdo de derechos comerciales, Toto Wolff, jefe de la escudería alemana, dice que la empresa matriz Daimler está sopesando muchos aspectos sobre su participación continua como propietario de un equipo en la máxima categoría.

Y en medio de algunos tiempos difíciles para los fabricantes de automóviles ante la transición a los coches eléctricos, Wolff admite que el proceso de toma de decisiones es complicado.

Hablando en exclusiva con Motorsport.com sobre lo que le sucederá a Mercedes a partir del 2021, Wolff dijo: "Todo indica que nos quedaremos. Pero no es un hecho.

"Estamos en medio de una discusión sobre el nuevo Acuerdo del Concordia. En relación con esto, e independientemente de ello, estamos discutiendo el desarrollo del automóvil y sus efectos en el deporte".

Wolff explicó con más detalle qué hay factores que están en juego a la hora de tomar la decisión: "¿En qué dirección se está desarrollando el mundo del automóvil? ¿En qué forma es relevante la Fórmula 1 como plataforma tecnológica y de entretenimiento? Como marca cuyo primer coche fue un coche de carreras, ¿queremos permanecer en esta plataforma a largo plazo?

Al comparar su situación con la de Ferrari, el austriaco dijo: “Ellos piensan ‘lo haremos para siempre’. Construimos coches de carreras y coches de carretera. El otro modelo es decir: 'Tuvimos una carrera muy exitosa. No hay nada más que probar. Ahora estamos haciendo otra cosa’. Ambas son estrategias absolutamente plausibles".

Mientras que algunos han sugerido que la racha de éxitos de Mercedes podría dejar a sus jefes pensando que hay poco más que ganar al permanecer en la F1, Wolff tiene otra perspectiva.

"Si hoy se hace una encuesta para ver qué equipos de Fórmula 1 son los más exitosos, la mayoría de la gente dirá que Ferrari. Eso es simplemente porque ellos han estado a la vanguardia y siendo competitivos durante 50 años.

"Creo que en un momento en que todo es tan a corto plazo, es la sostenibilidad del éxito lo que hace que la estrategia sea mucho más creíble que la entrada y la salida rápidas. El éxito también puede fluctuar a veces - también puede suceder que simplemente llegues en tercer lugar.

"Por supuesto, como marca acostumbrada al éxito, tienes que soportar mantener tus propias expectativas realistas y calibrar lo que no puedes ganar cada año. Eso no es fácil. Tengo que empezar por mí mismo: ¿Cómo puedo soportar eso?"

Dado que Mercedes ya ha establecido acuerdos de suministro de motores para clientes con McLaren, Racing Point y Williams a partir de 2021, Wolff sugiere que es poco probable que Mercedes continúe suministrando unidades de potencia si considera que la F1 ya no se adapta a su propósito.

"Tenemos cuatro equipos a los que suministramos, incluyéndonos a nosotros mismos", dijo. "Puedes estar embarazada o no embarazada, no a medias. Así que o participamos en la plataforma o no lo hacemos".

