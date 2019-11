McLaren rechaza acuerdo con Rich Energy tras tweet encriptado

En el tweet enviado por el antiguo patrocinador principal de Haas, Rich Energy insinuó un nuevo acuerdo con una serie de hashtags sobre McLaren y su socio de motores Renault.

El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, dijo que se sorprendió cuando le enviaron el tweet, y se movió rápidamente para decir que no existían conversaciones, y no las habrá, con el jefe de Rich Energy, Williams Storey, sobre cualquier tema relacionado con patrocinio.

"Para nada", dijo. "Me enviaron ese [tweet], y al tipo obviamente le gusta llamar la atención.

"No he hablado con ellos. No hablaré con ellos. Creo que es un intento de conseguir algo de publicidad".

Brown dijo que espera que McLaren agregue más patrocinadores en 2020, y que el acuerdo del equipo con la compañía petrolera brasileña Petrobras se termine.

También fue claro que un acuerdo único entre el patrocinador de McLaren, Huski Chocolate, y Alfa Romeo para el Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, no era una señal de que la compañía de bebidas estuviera considerando seguir adelante.

"Tenemos un contrato a largo plazo con ellos", explicó Brown. "Finn Rausing [copropietario del equipo Alfa F1] y el propietario de Huski son del mismo país [Suecia] y hacen negocios juntos.

"Así que sólo hay una relación existente allí. Tienen mucha gente aquí este fin de semana, así que querían un poco más de exposición".