Fórmula 1

Massa obtiene victoria en la Justicia inglesa respecto al mundial de la F1 2008

El tribunal ordena a los acusados pagar alrededor de 1,8 millones de reales brasileños en concepto de costas procesales. El tribunal tampoco permite que los acusados recurran ante el Tribunal de Apelación.

Erick Gabriel
Erick Gabriel
Edited:
Felipe Massa

Felipe Massa obtuvo importantes victorias en la demanda que interpuso ante el Tribunal Inglés en busca de justicia en el Mundial de Fórmula 1 de 2008. Después de que el juez Robert Jay rechazara, en noviembre de 2025, el intento de los demandados de cerrar el proceso contra Formula One Management (FOM), Bernie Ecclestone y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), ahora el Tribunal ordena a los demandados pagar 250 000 £ en concepto de parte de las costas de Massa en el proceso. 

Massa y sus abogados defienden que no se debe permitir ningún otro recurso y que el caso debe avanzar rápidamente hacia el juicio, incluyendo la exigencia a Formula One Management, Bernie Ecclestone y la FIA de presentar todas las pruebas.

El conocimiento, la conducta y la toma de decisiones relacionadas con el accidente en el Gran Premio de Singapur de 2008, así como su encubrimiento, estarán sujetos a un escrutinio riguroso, incluyendo declaraciones de testigos y la presentación de documentos que nunca se han mostrado en los tribunales.  

El Tribunal tampoco permitió que los demandados recurrieran al Tribunal de Apelación. En su lugar, los demandados pueden solicitar autorización al Tribunal Supremo británico para presentar un recurso directo (leapfrog), restringido a puntos limitados de la ley. 

"Estoy ansioso por demostrar en el tribunal que conspiraron para ocultar la verdad y utilizaré todos los medios legales para garantizar que se corrija esta injusticia. La F1 es el deporte más grande del mundo, pero es esencial que también sea el más justo", declaró Massa.

Entienda el caso

En 2023, el antiguo "jefe" de la F1, Bernie Ecclestone, declaró en una entrevista al sitio web F1-Insider que solo consideraba a Michael Schumacher como heptacampeón mundial, admitiendo, como argumento, que sabía del choque intencionado de Nelsinho Piquet para favorecer a Fernando Alonso en el Gran Premio de Singapur, antes del final de esa temporada, y que no hizo nada para investigar el caso con el fin de preservar la imagen de la F1.

Esto llevó a Massa a presentar una demanda ante un tribunal británico para que se reconociera el título de ese año a favor del brasileño, además de una indemnización millonaria.

