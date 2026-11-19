Fórmula 1 Las Vegas GP

F1 y Lego presentan su colección 2027 incluyendo a Checo Pérez y Franco Colapinto

La marca de juguetes ha mostrado la colección del próximo año donde estarán los dos pilotos latinoamericanos.

Luis Ramírez

Publicado: 19 nov 2026, 1:36

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Fórmula 1 y Lego anunciaron en el marco del Gran Premio de Las Vegas 2026 la siguiente fase de su exitosa alianza comercial con la nueva colección Formula 1 Speed Champions que llegará al mercado el 1 de marzo de 2027 con una novedad histórica: por primera vez incluirá a los 22 pilotos de la parrilla convertidos en minifiguras y los 11 monoplazas de la temporada actual.

De esta manera, los aficionados latinoamericanos podrán coleccionar por primera ocasión las versiones en bloque del mexicano Sergio Pérez, el argentino Franco Colapinto y el monoplaza debutante de Cadillac Formula 1 Team, ya que la línea reproducirá los autos bajo el reglamento 2026 de las 11 escuderías del campeonato.

La preventa arranca desde este mismo miércoles en regiones seleccionadas a través del portal oficial de la marca, preparando el terreno para una expansión que busca conectar no solo con los equipos, sino con la identidad propia de cada competidor.

"Los aficionados de la Fórmula 1 no solo siguen a los equipos y los autos; forman conexiones increíblemente fuertes con los pilotos. Traer a los 22 pilotos al mundo de las minifiguras LEGO por primera vez les da a los fans una forma nueva y divertida de celebrar esas personalidades, rivalidades y momentos de día de carrera", señaló Julia Goldin, directora de producto y marketing del Grupo Lego.

Además del lanzamiento de productos, la firma danesa volverá a tomar protagonismo en la pista de Las Vegas este sábado 21 de noviembre con el debut oficial de la LEGO Race. Tras el éxito de los desfiles de pilotos en Miami y Silverstone, los corredores titulares cederán el volante de los icónicos miniautos construidos con más de 28,000 piezas —capaces de alcanzar hasta 25 km/h— a una alineación especial de invitados que competirán en el marco del evento.

"Ver a los 22 pilotos recreados como minifiguras LEGO es un ejemplo brillante de lo que hace que esta asociación sea tan divertida para los fans, quienes podrán disfrutar de la carrera inaugural de LEGO en Las Vegas, donde tendremos algunas sorpresas guardadas", destacó Emily Prazer, directora comercial de la Fórmula 1.

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