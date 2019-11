Leclerc espera estar en el podio al arrancar 14°

Charles Leclerc tenía todo en su contra este sábado en Brasil. El monegasco iba a recibir 10 puestos de sanción por el cambio de motor hiciera lo que hiciera en la clasificación, pero aun así luchó con todo para salir lo menos retrasado posible el domingo. Y casi lo consiguió.

Leclerc intentó llevarse la pole position en Interlagos ante su compañero de equipo y un gran Verstappen, pero se quedó a 0,220 segundos del mejor registro del holandés tras errar en el último sector en su primer intento. La mejora final de Hamilton le relegó al cuarto puesto de la sesión.

"Estoy muy decepcionado. Si no hubiese cometido un fallo en la última curva en mi primer intento, quizás habría logrado un tiempo mejor, o al menos el segundo. He perdido entre tes y cinco décimas", reconoció al final de la Q3.

"Aunque no cambia nada, ya que tenía que sumar 10 posiciones de sanción, haber logrado el mejor tiempo habría sido positivo para todos. Había potencial para la pole, pero ha sido mi culpa".

El de Ferrari partirá 14º, salvo sanciones de última hora, pero lo hará con las medias (amarillas) de Pirelli, después de haber pasado la Q2 con ese compuesto.

"No sé si esta estrategia funcionará, pero al menos intentamos hacer algo diferente. Es bastante optimista querer subir al podio, pero me gusta esta mentalidad. Va a ser difícil porque el ritmo en carrera no es nuestro fuerte, pero lo voy a dar todo y voy a intentar ese podio", concluyó.

