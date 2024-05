El piloto de McLaren cruzó la meta con 7,6 segundos de ventaja sobre Max Verstappen, gracias a una estrategia en la que apostó por los neumáticos de compuesto medio y aprovechó un coche de seguridad para salir por delante del tricampeón del mundo.

Disipando la decepción de su casi fracaso en 2021 en el Gran Premio de Rusia en Sochi, el británico recibió muchas felicitaciones de sus adversarios en mientras completaba lo que podría ser su paseo más memorable por el parc ferme.

"Siempre he respetado a todos mis rivales, desde los mejores hasta los peores de todas las categorías por las que he pasado desde el karting", dijo Norris. "Siempre he tenido respeto por mis competidores y por la gente contra la que he corrido. Y siempre lo he dicho. Por mucho que cuando te pones el casco les odies y quieras ganarles, y no te importe quién es quién, siempre he respetado a la gente con la que he competido.

"Así que cuando alguien se acerca [a mí], especialmente la gente que ha logrado mucho, porque siempre significa un poco más. Así que cuando Lewis, Fernando, Max, Charles, Carlos, siempre que se acercan a ti o la gente tiene buenas palabras para ti, aprecio mucho esas cosas. Porque de esta gente, significa algo. Son las personas que saben lo que cuesta conseguir este tipo de cosas, por el trabajo, el tiempo, el esfuerzo que supone hacer algo así".

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, abraza a Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posición, para felicitarle por su victoria en la carrera. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

¿Quién es Lando Norris?

Nacido en la ciudad portuaria de Bristol, Norris disputa su sexta temporada en la F1 con McLaren, con quien comparte una larga asociación. La escudería de Woking fichó a Norris para su equipo de jóvenes pilotos a principios de 2017, antes de su única temporada en el ya desaparecido Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA.

En contra de la creencia popular, Norris no lleva el nombre de Lando Calrissian, el personaje de La Guerra de las Galaxias. Medio belga por parte de su madre, Cisca, Norris compite bajo bandera británica y creció en Glastonbury, Somerset, conocido por el festival de música que se celebra anualmente en la cercana localidad de Pilton. Esto le permitió ser alumno interno en Millfield, un colegio privado conocido por su contribución al deporte, y donde también se educó el también piloto de carreras Sam Bird.

Aunque al principio no le interesaban las carreras, Norris empezó a ver la F1 con su padre, Adam, un empresario de Bristol, y empezó a interesarse por ella. Tras su victoria en Miami, Norris rindió homenaje a su familia por el apoyo prestado a lo largo de su carrera, y a su abuela por la radio del equipo.

"Ya he hablado con mi madre y mi padre, lo que siempre es agradable. Normalmente mi padre viene a las carreras, pero hoy no, así que seguro que se arrepiente un poco. Mis padres me han apoyado mucho. Son los que están contigo desde el principio. Ellos permitieron que todo sucediera. Ellos son los que me metieron en las carreras, me apoyaron y me permitieron llegar a la Fórmula 1, alcanzar mi sueño y hacer lo que me ha gustado hacer desde que era un niño.

"Y soy muy afortunado por todo lo que han hecho y por la posición en la que me han permitido estar. Piensas en esos momentos, y por eso, por supuesto, quiero hablar con mi madre y mi padre, en primer lugar, porque compartiste todos esos momentos con ellos. Y les doy las gracias. Y para mi abuela, porque no ha estado muy bien últimamente. La vi la semana pasada y le dije que iba a ganar una carrera. No le dije cuándo. Sólo dije que iba a ganar una carrera. Y no pensé que sería tan pronto. Así que estoy muy contento de haberlo hecho tan rápido".

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posición, besa el trofeo de ganador Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, que también conoció el mundo de las carreras a través de la serie de videojuegos Gran Turismo, empezó a sentir el gusanillo de las carreras cuando fue con su hermano Ollie a ver el Campeonato Británico de karting en Clay Pigeon, el circuito de karting cerca de Dorchester donde Jenson Button empezó a correr.

"Yo siendo yo, ¡quería probar!", dijo Norris al sitio web de Fórmula 2 en 2018. "Poco después, conseguí un kart Bambino para dar vueltas en casa, y ahí empezó todo...".

Norris retomó el karting y, en 2013, ya competía a nivel mundial. Allí ganó la categoría Junior del Campeonato de Europa CIK-FIA -el mismo año que Max Verstappen ganó la categoría superior KF2- y pasó a conseguir la victoria en el Campeonato del Mundo CIK-FIA en 2014.

¿Cuál es el historial de Norris en las series junior?

Paralelamente a sus esfuerzos en el Campeonato del Mundo de Karting, Norris comenzó a competir en el Campeonato Ginetta Juniors, una serie en el paquete de apoyo del Campeonato Británico de Turismos. A la edad de 14 años, Norris estaba ahora expuesto a la audiencia televisiva del Reino Unido y al volante de un Ginetta G40 en una carrera de circuito completo por primera vez. Inicialmente, Norris sólo iba a participar en la segunda mitad de la temporada, pero acabó compitiendo en el campeonato completo, en el que terminó tercero por detrás de los futuros pilotos de GT Jack Mitchell y James Kellett.

Norris se pasó a otro de los eventos secundarios del BTCC en 2015: MSA Formula, creado a partir de las cenizas del desaparecido Campeonato Británico de Fórmula Ford cuando la FIA lanzó su clase de Fórmula 4 en todo el mundo. Esta fue la primera vez que Norris pilotó para Carlin, y se impuso a Ricky Collard y Colton Herta por el título para ganarse el paso al campeonato de Fórmula Renault 2.0.

Lando Norris Foto de: Daniel James Smith

Su campaña allí fue precedida por la Toyota Racing Series con sede en Nueva Zelanda en la primavera de 2016, que Norris ganó de forma convincente sobre su antiguo rival en karting Jehan Daruvala. Le siguieron títulos en los campeonatos Eurocup y NEC de Fórmula Renault 2.0, pilotando para el equipo de Josef Kaufmann, antes de su reencuentro con Carlin para una puñalada en el Campeonato Europeo de Fórmula 3 de 2017.

Después de marcarse a sí mismo como una estrella del futuro con su barrido de victorias en el campeonato, Norris fue contratado para el programa McLaren Young Driver, que fue uno de los primeros puntos de negocio del nuevo CEO Zak Brown después de hacerse cargo de McLaren. Frente a la dura competencia de Joel Eriksson, piloto de segundo año, y Maximilian Guenther, piloto de tercer año, Norris consiguió nueve victorias y se adjudicó otro título a falta de dos carreras, ganando naturalmente el campeonato de novatos en el proceso.

Lando Norris, Carlin Dallara F317 - Volkswagen Fotografía de: FIA F3 / Suer

Esto elevó a Norris a la Fórmula 2, que había introducido su nuevo chasis F2 2018. Carlin había abandonado la serie, entonces conocida como GP2, a finales de 2016, pero había vuelto a entrar en el campeonato un año después, siendo Norris compañero de Sergio Sette Camara en la escuadra británica. Una única carrera con Campos a finales de 2017 dio a Norris una muestra de lo que le esperaba, y el británico continuó rindiendo en las primeras pruebas para marcarse como aspirante al campeonato. Antes de su primer año completo en la F2, Norris compitió en las 24 Horas de Daytona junto a Fernando Alonso y Philip Hanson para United Autosports, el equipo de carreras de resistencia propiedad de Brown.

Considerada como una de las mejores temporadas de la F2 gracias a su profundidad de talento, 2018 fue disputada por Norris, que ganó el partido inaugural de Bahréin, George Russell de ART, y el piloto anglo-tailandés Alex Albon - que convirtió un acuerdo carrera a carrera con DAMS en una temporada completa gracias a un fuerte comienzo en el campeonato.

A pesar de comenzar con fuerza al asegurar la victoria en la carrera principal en la apertura de la temporada de Bahréin (su última victoria en cualquier categoría antes de su victoria en el GP de Miami) Norris no alcanzó el escalón más alto de nuevo en 2018 y mantuvo su posición en la caza del campeonato a través de la consistencia - aunque un pinchazo en la ronda de Sochi afectada por la lluvia terminó con sus esperanzas de campeonato antes de que el campo se desviara a su final de Yas Marina. Russell se hizo con la corona cuando Albon fue eliminado en un incidente en la línea de salida tras una parada, una característica frecuente del coche de F2 de 2018 debido a una serie de problemas con el embrague.

Lando Norris, Carlin Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

A pesar de todo, Norris impresionó lo suficiente en la F2 y en una serie de sesiones de FP1 para McLaren como para ganarse un paso a la F1 en 2019, sustituyendo a Stoffel Vandoorne en el equipo.

Cómo ha rendido Norris en la F1?

Norris fue compañero de Carlos Sainz en 2019, el español firmado para reemplazar a su compatriota Fernando Alonso en el primer retiro de este último de la F1. Los dos rápidamente formaron una firme amistad, y se combinaron para ayudar a McLaren a remontar en la parrilla después de una serie de años de vacas flacas con trenes motrices Honda y coches problemáticos.

En su primera carrera de F1, en Albert Park, Norris se clasificó octavo y terminó 12º, y consiguió sus primeros puntos al terminar sexto en Bahréin. Sumó 49 puntos en su primera temporada, en la que McLaren avanzó a pasos agigantados con su MCL34, casi la mitad que Sainz ese año. Su segunda temporada fue más feliz, a pesar del impacto del COVID, y consiguió su primer podio en el Red Bull Ring. Esta vez, terminó a sólo ocho puntos de Sainz, antes del fichaje del madrileño por Ferrari en 2021.

Charles Leclerc, Ferrari, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, y Lando Norris, McLaren, celebran en el podio tras la carrera. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Contratado en McLaren para una tercera temporada, Norris fue compañero de Daniel Ricciardo para 2021, lo que se anunció como su prueba más seria en la F1, dado que el australiano todavía estaba muy valorado en ese momento. Sin embargo, Norris superó al ex piloto de Red Bull y se llevó todos menos uno de los cinco podios del equipo, aunque el que probablemente le habría dolido más. En un alocado Gran Premio de Italia en el que los adversarios por el título Max Verstappen y Lewis Hamilton chocaron en la chicane, Ricciardo asumió el liderato -y Norris se dirigió a hacer de artillero trasero contra el perseguidor Valtteri Bottas-. McLaren consiguió así su primer 1-2 desde el Gran Premio de Canadá de 2010.

Norris tuvo su propia oportunidad de ganar en la siguiente carrera en Sochi, y se llevó su primera pole de Sainz. Aunque el piloto de Ferrari le arrebató el liderato en la salida, Norris lo recuperó en la 13ª vuelta y gestionó bien la carrera, manteniendo a raya a Lewis Hamilton hasta que empezó a llover. Hamilton aprovechó la oportunidad para cambiar a intermedios, mientras que Norris, anticipándose a un breve chaparrón, optó por quedarse fuera. Esa decisión resultó ser una arrogancia, y perdió mucho tiempo con Hamilton mientras luchaba con los neumáticos lisos, y finalmente hizo aquaplanning fuera del circuito, tirando por la borda una oportunidad de victoria.

Lando Norris, McLaren, se lamenta consigo mismo tras la carrera. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Aunque Norris comprometió su futuro a largo plazo con McLaren, su primera incursión en el reglamento de efecto suelo obligatorio para 2022 no fue del todo exitosa y sólo consiguió un podio en todo el año: en el Gran Premio de Emilia-Romaña, en Imola. El año 2023 empezó de forma aún más desastrosa, con sólo 12 puntos en las ocho primeras carreras, pero Norris se benefició de un coche muy mejorado en la ronda de Austria para iniciar una temporada en la que consiguió siete podios en grandes premios. Su primera victoria tuvo que esperar una vez más, cuando Oscar Piastri se impuso en el sprint de Qatar.

Eso nos lleva a 2024, y al mejor comienzo de Norris en una temporada de campeonato de F1, con tres podios, incluida su victoria en el Gran Premio de Miami. Después de marcharse de China con el segundo puesto, Norris tenía el récord no deseado de poseer el mayor número de podios - 15 - sin una victoria. Este récord vuelve ahora a Nick Heidfeld.

Podio: ganador de la carrera David Coulthard, McLaren, segundo puesto Michael Schumacher, Ferrari, tercer puesto Nick Heidfeld, Sauber Foto: Motorsport Images

¿Cómo afronta Norris las carreras de F1?

Al hablar con los medios de comunicación, Norris ha mostrado a menudo una actitud autocrítica y cautelosa al hablar de sus posibilidades. Incluso después de obtener buenos resultados, parece que es un pesimista natural, y en su lugar llama la atención sobre sus propias debilidades en lugar de optar por el autoengrandecimiento. Hablando de esto tras su victoria en Miami, Norris afirmó que es una fuente de motivación.

"Tengo mis momentos en los que estoy contento con lo que soy capaz de hacer. Soy uno de esos tipos que no están contentos cuando saben que no han hecho el trabajo que son capaces de hacer", declaró. Y [esta victoria] demuestra lo que soy capaz de hacer. Creo que durante todo el año he hecho un buen trabajo. Y he trabajado duro y he eliminado y me he deshecho de muchos de mis puntos débiles.

"Voy a seguir siendo ese tipo. No creo que eso vaya a cambiar. Eso es lo que me funciona. Esa es mi mentalidad. Todo el mundo tiene su propia manera de hacer las cosas, su propio enfoque, su propia forma de hablar consigo mismo y de pensar: ¿cómo puedo enfocar el día de hoy? ¿Cómo puedo salir y hacer el mejor trabajo? En mi caso, me menosprecio a mí mismo, porque es lo que funciona y me parece bien.

"No necesito que los demás estén contentos ni de acuerdo. Es lo mejor para mí, y lo que mejor funciona es lo que me ha hecho ser quien soy y creo que es mi mejor manera de seguir adelante. Así que tendré mis días en los que el vaso esté lleno y pueda ser feliz y sentirme orgullosa de mí misma. Todo el mundo va a tener esos días y todo el mundo debería tenerlos. Pero para ser el mejor hombre, el mejor piloto, tengo mi forma de hacer las cosas y me atengo a ella".

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1ª posición, levanta el trofeo en señal de celebración en el podio. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Qué hace Norris fuera de las carreras - y ¿qué es lo próximo en la F1?

En 2020, Norris creó Quadrant, una empresa que se centra en "carreras, juegos, ropa y contenido" con múltiples streamers, y desde entonces ha recibido inversión del YouTuber Will Lenney. Gran parte de la actividad de la empresa se centra en los deportes electrónicos y la venta de ropa, pero se ampliará a un programa de apoyo a los deportistas.

También ha cultivado un gran número de seguidores a través de la retransmisión en Twitch, que también ha utilizado para fines benéficos, recaudando dinero para los fondos de respuesta COVID y para la organización benéfica Mind, dedicada a la salud mental. También juega al golf, participando en varios torneos Pro-Am, especialmente en la Copa Netflix, que se celebra antes del Gran Premio de Las Vegas de 2023.

Norris tiene un contrato a largo plazo con McLaren, que se extiende hasta el final de la temporada 2027. Se sabe que ya ha mantenido conversaciones con Red Bull en más de una ocasión, pero finalmente se ha comprometido con McLaren tras ellas.

McLaren se ha comprometido con la potencia Mercedes para la próxima revisión reglamentaria del tren motriz en 2026, con un acuerdo que se extiende hasta 2030.