F1 GP Hungría 2026: Horarios, canales y cómo ver la carrera
Descubre cómo seguir la carrera del Gran Premio de Hungría de la F1 2026 con la lucha por el campeonato y la presencia de Franco Colapinto y Sergio Pérez.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La carrera de Hungría marcará el final de la primera mitad de la temporada 2026, una carrera en donde la parrilla de salida es crítica para la posición final de la carrera dada la complejidad de los adelantamientos.
Los Mercedes no parten como los favoritos luego de que Andrea Kimi Antonelli apenas logró la cuarta posición para la parrilla, esto mientras que George Russell tuvo dificultades técnicas y se colocó en séptimo con su monoplaza quedándose detenido en el circuito en los minutos finales.
Lando Norris se llevó la pole position seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Horarios del GP de Hungría de F1 2026: carrera
Carrera GP de Bélgica F1 2026 - Domingo 26 de julio de 2026
- México: 7:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00h
- Argentina: 10:00h
- Uruguay/Paraguay: 10:00h
¿Cómo ver el GP de Hungría de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
Resultados de las prácticas y clasificación del GP de Hungría de la F1 2026
Práctica Libre 1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
1'19.075
|S
|199.451
|2
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|25
|
+0.484
1'19.559
|0.484
|S
|198.237
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.543
1'19.618
|0.059
|S
|198.090
|4
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|25
|
+0.922
1'19.997
|0.379
|S
|197.152
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|21
|
+0.991
1'20.066
|0.069
|S
|196.982
|6
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|30
|
+1.285
1'20.360
|0.294
|S
|196.261
|7
|F. Vesti Mercedes
|72
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
+1.392
1'20.467
|0.107
|S
|196.000
|8
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|29
|
+1.548
1'20.623
|0.156
|S
|195.621
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|28
|
+1.685
1'20.760
|0.137
|S
|195.289
|10
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|28
|
+1.791
1'20.866
|0.106
|S
|195.033
|11
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+1.949
1'21.024
|0.158
|S
|194.653
|12
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|24
|
+1.976
1'21.051
|0.027
|S
|194.588
|13
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+2.475
1'21.550
|0.499
|S
|193.397
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|29
|
+2.629
1'21.704
|0.154
|S
|193.033
|15
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|28
|
+2.744
1'21.819
|0.115
|S
|192.762
|16
|
L. Fornaroli McLaren
|67
|McLaren
|Mercedes
|29
|
+2.815
1'21.890
|0.071
|M
|192.594
|17
|R. Hirakawa Haas F1
|50
|Haas
|Ferrari
|25
|
+2.926
1'22.001
|0.111
|S
|192.334
|18
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|22
|
+3.014
1'22.089
|0.088
|S
|192.128
|19
|
P. Aron Audi
|61
|Audi
|Audi
|28
|
+3.093
1'22.168
|0.079
|S
|191.943
|20
|C. Herta Cadillac
|25
|Cadillac
|Ferrari
|28
|
+4.043
1'23.118
|0.950
|S
|189.749
|21
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|11
|
+4.396
1'23.471
|0.353
|H
|188.947
|22
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|23
|
+4.659
1'23.734
|0.263
|M
|188.353
|Ver los resultados completos
Práctica Libre 2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
1'18.729
|S
|200.327
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|30
|
+0.148
1'18.877
|0.148
|S
|199.951
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|30
|
+0.499
1'19.228
|0.351
|S
|199.065
|4
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|27
|
+0.692
1'19.421
|0.193
|S
|198.582
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|30
|
+0.933
1'19.662
|0.241
|S
|197.981
|6
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+1.071
1'19.800
|0.138
|S
|197.639
|7
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|29
|
+1.312
1'20.041
|0.241
|S
|197.044
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|28
|
+1.372
1'20.101
|0.060
|S
|196.896
|9
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|30
|
+1.396
1'20.125
|0.024
|S
|196.837
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|29
|
+1.524
1'20.253
|0.128
|S
|196.523
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|27
|
+1.745
1'20.474
|0.221
|S
|195.983
|12
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|26
|
+1.828
1'20.557
|0.083
|S
|195.781
|13
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|30
|
+1.964
1'20.693
|0.136
|M
|195.451
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|24
|
+2.087
1'20.816
|0.123
|S
|195.154
|15
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|28
|
+2.221
1'20.950
|0.134
|S
|194.831
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|33
|
+2.244
1'20.973
|0.023
|S
|194.776
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|31
|
+2.697
1'21.426
|0.453
|S
|193.692
|18
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|31
|
+2.713
1'21.442
|0.016
|S
|193.654
|19
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|24
|
+2.990
1'21.719
|0.277
|S
|192.997
|20
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|28
|
+3.063
1'21.792
|0.073
|S
|192.825
|21
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|11
|
+3.802
1'22.531
|0.739
|M
|191.099
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|0
|
|Ver los resultados completos
Práctica Libre 3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|20
|
1'17.939
|S
|202.358
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.117
1'18.056
|0.117
|S
|202.054
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.129
1'18.068
|0.012
|S
|202.023
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.352
1'18.291
|0.223
|S
|201.448
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.499
1'18.438
|0.147
|S
|201.070
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.602
1'18.541
|0.103
|S
|200.807
|7
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.717
1'18.656
|0.115
|S
|200.513
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+1.004
1'18.943
|0.287
|S
|199.784
|9
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.149
1'19.088
|0.145
|S
|199.418
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|24
|
+1.221
1'19.160
|0.072
|S
|199.236
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|22
|
+1.399
1'19.338
|0.178
|S
|198.789
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.784
1'19.723
|0.385
|S
|197.829
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.956
1'19.895
|0.172
|S
|197.404
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|30
|
+2.116
1'20.055
|0.160
|S
|197.009
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|18
|
+2.356
1'20.295
|0.240
|S
|196.420
|16
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|14
|
+2.373
1'20.312
|0.017
|S
|196.379
|17
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+2.454
1'20.393
|0.081
|S
|196.181
|18
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+2.994
1'20.933
|0.540
|S
|194.872
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|15
|
+3.360
1'21.299
|0.366
|S
|193.995
|20
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|17
|
+3.467
1'21.406
|0.107
|S
|193.740
|21
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|13
|
+3.574
1'21.513
|0.107
|S
|193.485
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|1
|
|Ver los resultados completos
Clasificación
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|16
|
1'17.207
|S
|204.276
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.012
1'17.219
|0.012
|S
|204.245
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.238
1'17.445
|0.226
|S
|203.649
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.272
1'17.479
|0.034
|S
|203.559
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.477
1'17.684
|0.205
|S
|203.022
|6
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.518
1'17.725
|0.041
|S
|202.915
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.553
1'17.760
|0.035
|S
|202.824
|8
|I. Hadjar Red Bull
|6
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.649
1'17.856
|0.096
|S
|202.573
|9
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+1.074
1'18.281
|0.425
|S
|201.474
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|18
|
+1.479
1'18.686
|0.405
|S
|200.437
|11
|L. Lawson Racing Bulls
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+1.558
1'18.765
|0.079
|S
|200.236
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.637
1'18.844
|0.079
|S
|200.035
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.820
1'19.027
|0.183
|S
|199.572
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|11
|
+1.898
1'19.105
|0.078
|S
|199.375
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.527
1'19.734
|0.629
|S
|197.802
|16
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|15
|
+2.601
1'19.808
|0.074
|S
|197.619
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+3.026
1'20.233
|0.425
|S
|196.572
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+3.414
1'20.621
|0.388
|S
|195.626
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+3.451
1'20.658
|0.037
|S
|195.536
|20
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+3.452
1'20.659
|0.001
|S
|195.534
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+3.679
1'20.886
|0.227
|S
|194.985
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+4.115
1'21.322
|0.436
|S
|193.940
|Ver los resultados completos
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