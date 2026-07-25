La carrera de Hungría marcará el final de la primera mitad de la temporada 2026, una carrera en donde la parrilla de salida es crítica para la posición final de la carrera dada la complejidad de los adelantamientos.

Los Mercedes no parten como los favoritos luego de que Andrea Kimi Antonelli apenas logró la cuarta posición para la parrilla, esto mientras que George Russell tuvo dificultades técnicas y se colocó en séptimo con su monoplaza quedándose detenido en el circuito en los minutos finales.

Lando Norris se llevó la pole position seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Horarios del GP de Hungría de F1 2026: carrera

Carrera GP de Bélgica F1 2026 - Domingo 26 de julio de 2026

México: 7:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay/Paraguay: 10:00h

¿Cómo ver el GP de Hungría de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Resultados de las prácticas y clasificación del GP de Hungría de la F1 2026