Hamilton: Aún trabajo en mi obra maestra en F1

Lewis Hamilton consiguió su quinto campeonato con Mercedes en seis temporadas la semana pasada en el Gran Premio de Estados Unidos, y está en camino a lograr su mejor campaña dentro de la máxima categoría.

El británico necesita una victoria en las dos últimas carreras para igualar su mejor marca personal y su mejor registro de podios en una sola temporada, y está a punto de alcanzar el mayor número de puntos de su historia, después de haber acumulado 381, 27 menos que el año pasado.

Después de la carrera de Estados Unidos, el piloto de Mercedes dijo que este año era su mejor temporada en el Gran Circo, lo cual era el reflejo de su deseo de un "año de crecimiento continuo" establecido en 2018.

"Intenté asegurarme de empezar la temporada como la terminé el año pasado, y creo que he mantenido eso durante toda la temporada”, Hamilton. "He sido muy constante en la clasificación. No he tenido pole positions especialmente espectaculares como las del año pasado, pero la mayoría de las veces he estado en segunda línea.

"Aparte de Hockenheim [donde Hamilton abandonó mientras controlaba la carrera] - pero me daré un pase libre de ese fin de semana porque en realidad no estaba al 100% - así que creo que este año he tenido el mejor rendimiento.

"Estoy trabajando en una obra maestra y aún no la he terminado. Lleva mucho tiempo dominar un oficio y, aunque siento que lo estoy dominando, todavía hay mucho más, aún hay más que agregar, todavía hay más piezas en el rompecabezas que añadir.

"Habrá más altibajos en el camino, pero siento que ahora tengo las mejores herramientas para lidiar con ellos".

Hamilton sólo ha encabezado la clasificación en cuatro ocasiones este año, ante la mejora de la competencia de su compañero de equipo Valtteri Bottas y el buen ritmo de Ferrari desde las vacaciones de verano.

En las últimas cuatro temporadas ha marcado 10 posiciones de privilegio, y si no consigue una pole en Brasil y Abu Dhabi tendrá su peor marca en este departamento desde 2011.

"Por lo general, la reflexión se produce al final del año, cuando terminas el trabajo, y puedes descansar un poco y sentarte a tomar una cerveza", dijo Hamilton. "Estaré con mis perros, con los pies en alto y sólo entonces podré tener un momento para comprender lo grandioso que ha sido el año.

"En mi mente, soy demasiado competitivo, así que estoy pensando: `Bien, nos quedan dos carreras más, ¿cómo voy a hacer un mejor trabajo?, ¿cómo voy a mejorar en la clasificación? Hay dos sesiones de calificación más para intentar conseguir la pole, ¿qué puedo hacer para tener una vuelta como la que hice en Singapur el año pasado?

"¿Cómo voy a trabajar para poder estar al frente en ambas? Siempre estoy buscando mejorar y me encanta estar en este deporte. Estoy muy agradecido con el deporte motor por haberme dado una vida y haberme dado un propósito en ella.

"Como dije, me gusta mucho la idea de intentar crear una obra maestra. De alguna manera, todos debemos retarnos a crear nuestra propia obra maestra, y la mía no está terminada".

