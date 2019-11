Hamilton agradece el primer "cumplido" de Ferrari en 13 años

Desde el campeonato que Kimi Raikkonen ganó en 2007, Ferrari ha probado diversas fórmulas para volver a conquistar un título de pilotos, y aunque Felipe Massa estuvo cerca de repetirlo en 2008, Lewis Hamilton le arrebató el gusto concretando su primera corona.

Nombres como Fernando Alonso y ahora Sebastian Vettel han intentado lograr el éxito, pero han fracasado en sus intentos. Con la temporada 2020 como un preámbulo para la introducción de un nuevo reglamento técnico en 2021, que abrirá las puertas a una nueva competencia, Ferrari busca tener a lo mejor para sus monoplazas.

Mattia Binotto, jefe de la escudería italiana, señaló que el viernes que el hecho de que Lewis Hamilton termine su contrato con Mercedes a finales de 2020, es algo que los ponía “felices”, insinuando que podría ser una opción para ellos.

Ante estos comentarios, Hamilton se mostró sorprendido el sábado en la conferencia de prensa tras haber ganado la posición de privilegio.

“Es la primera vez que oigo hablar de eso. Creo que es el primer cumplido que he recibido de Ferrari en estos trece años”, señaló el seis veces campeón del mundo, a quien Max Verstappen, segundo de la parrilla, le respondió: “Es porque les estás ganando”.

Hamilton agregó: “Honestamente no recuerdo que me hayan mencionado nunca, así que gracias, lo tomaré, no significa nada, es sólo hablar, pero sí, es bueno que finalmente.... les haya tomado todos estos años reconocerlo (el talento), pero estoy agradecido”.

Según La Gazzetta dello Sport, Lewis Hamilton -que, como la mayoría de sus compañeros de Fórmula 1 no tiene contrato a partir de finales de 2020- se ha reunido con John Elkann, máxima cabeza del grupo Fiat Chrysler, en dos ocasiones a lo largo de la campaña.