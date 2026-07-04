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Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

F1 Gran Bretaña: Antonelli gana la pole, Colapinto y Checo Pérez arrancarán 19 y 20

Los latinos tendrán que remontar en la carrera en Silverstone, esto mientras Andrea Kimi Antonelli se llevó otra pole position.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Martin Trenkler / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli logró su quinta pole position de la temporada, ahora en el circuito de Silverstone, esto mientras que su compañero George Russell tendrá que remontar desde la segunda fila en la lucha por el campeonato que sostiene ante su compañero de equipo. 

Una vez más, Ferrari se colocó como la segunda fuerza y serán los coches que separen a los Mercedes en la parrilla. 

Franco Colapinto sufrió complicaciones y quedó eliminado en la Q1 al igual que Sergio Pérez con su Cadillac

Q1

La primera ronda de eliminación trajo como sorpresa la salida del argentino Franco Colapinto. El argentino de Alpine sufrió un revés en la clasificación cuando venía buscando su vuelta rápida en los instantes finales perdiendo el control en las curvas 11 y 12.

"Perdí completamente la parte trasera", reportó Colapinto por radio luego de que las imágenes en las que se exhibía como su coche se despegaba del pisto se transmitieron. De esta forma el argentino arrancará desde la posición 19, justo por delante de Sergio Pérez y detrás de Valtteri Bottas.

Más de la F1 :

Q2

En la segunda ronda, los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg quedaron fuera, mientras que entre ellos se posicionó el Alpine de Pierre Gasly. Oliver Bearman se posicionó con el Haas en 14 seguido por los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon.

Andrea Kimi Antonelli demostró su potencial colocando una vuelta de 1m28.493s superando por 0.133s a Charles Leclerc y tres decimas a Lewis Hamilton. Russell y Hadjar cerraron el top 5.

Q3

Los Mercedes se pusieron de inmediato en la cima con Antonelli manteniendo el ritmo de la Q2 colocando una vuelta de 1m28.385s para superar a su compañero George Russell por solo 0.096s para un 1-2 momentáneo de la casa alemana. Detrás de ellos los Ferrari de Lewis Hamilton y Leclerc se ubicaron en tercero y cuatro a dos décimas de segundo.

Los Red Bull de Hadjar y Verstappen se posicionaron quinto y sexto, justo por delante de los McLaren.

En su giro definitivo, Antonelli mejoró su registro para colocarse 1m28.111s para colocarse por casi dos décimas por delante de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton, quienes arrancarán detrás del Mercedes.

George Russell fue el sacrificado al caer hasta la cuarta posición por delante de Isack Hadjar. EL piloto de Red Bull superó por una décima a Lando Norris y Max Verstappen, sextos y séptimos.

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