Quién durmió mejor anoche tras el GP de Mónaco: Isack Hadjar

El último podio de Red Bull logrado por alguien que no se llamara Max Verstappen se remontaba al 21 de abril de 2024, cuando Sergio Pérez terminó tercero en Shanghái.

Fue el cuarto podio del mexicano en las primeras cinco carreras de aquel año, lo que hacía parecer que la escudería de Milton Keynes por fin había conseguido lo que necesitaba de su segundo piloto. Checo fue consistente, terminando segundo tres veces antes de aquella carrera en China, justo detrás del vencedor Max. Unas semanas después, Red Bull ofreció al mexicano una nueva extensión de contrato, incluso con Carlos Sainz disponible en el mercado como agente libre, solo para ver cómo su rendimiento caía y luego se derrumbaba por completo al final del año.

Liam Lawson ocupó su asiento, solo para dejarlo a Yuki Tsunoda apenas dos carreras dentro de la temporada siguiente. El piloto japonés nunca cumplió realmente con la promesa. Aunque el listón no estaba demasiado alto: simplemente ser consistente, sumar algunos puntos y evitar chocar con demasiada frecuencia. Después de todo el carrusel con ese segundo asiento, el equipo aparentemente solo quería a alguien que no fuera una completa vergüenza en el coche. Porque ese segundo asiento de Red Bull parecía maldito, con cualquier alma que se metiera en la cabina de la máquina construida alrededor de Verstappen destinada al dolor y sufrimiento constantes, antes de acabar siendo reemplazada por una nueva, solo para ver que el ciclo se repetía.

El pasado domingo en Mónaco, Isack Hadjar presentó hasta ahora el caso más convincente para declarar ese coche libre de la maldición. Al menos por el momento.

Lo más inusual de la temporada de Hadjar es que en realidad no está haciendo nada inusual en absoluto. Desde luego, este año no está acaparando titulares. Hay suficiente drama para que el mundo de la F1 lo siga: el ascenso de Kimi Antonelli, el resurgimiento de Lewis Hamilton, el catastrófico derrumbe de las esperanzas de título de George Russell. Incluso el primer podio del francés con Red Bull no es ni de lejos la historia más emocionante del fin de semana.

La razón es, quizás, muy simple: Hadjar está haciendo exactamente lo que esperarías de un joven piloto talentoso que atraviesa su primera temporada con un equipo puntero y un compañero estrella a su lado en el garaje.

For most of the opening stint, Hadjar had to defend against George Russell while managing an engine issue Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Hay muchos momentos bajos, como el accidente de Miami, seguido por la clásica explosión emocional de Hadjar y algunos golpes al volante, pero lo que lo distingue de sus predecesores es que es capaz de recuperarse y aun así ofrecer los momentos altos.

En la larga lista de excusas en el vocabulario de los pilotos de F1, la de “juntar el fin de semana” está entre las más usadas. Un piloto en dificultades señalaría un contratiempo, a menudo también legítimo, como un elemento decisivo de un fin de semana que terminó en otro bajón. Los que ocupaban ese segundo coche de Red Bull hablarían de cómo una dirección equivocada en la puesta a punto el viernes empeoró el equilibrio del coche, o algo similar. Durante varios meses el año pasado, tras su accidente en Imola, Tsunoda intentaba encontrar algo de consuelo en el hecho de que no estaba conduciendo un coche con las mismas especificaciones que Verstappen, solo para demostrar casi ninguna mejora cuando las piezas nuevas finalmente llegaron.

Lo convincente del fin de semana de Hadjar en Mónaco fue la forma en que se recuperó después de su accidente en FP1. A menudo oyes a los pilotos hablar de confianza, y es en las calles de Montecarlo donde sin duda más se necesita. Las tres sesiones de práctica, la mayoría de las veces, consisten primero en construir esa confianza y, en segundo lugar, en todo lo demás relacionado con el coche. Hadjar desperdició un valioso tiempo de práctica al permitir que su coche se descolocara a la salida de la sección de la piscina, y su confianza se fue con ello.

Probablemente habría sido el comienzo de una espiral descendente para algunos. Pero Hadjar logró volver a controlarlo.

“Creo que me perdí más de media sesión”, dijo después de la clasificación, cuando le preguntaron si aún sentía que el accidente del viernes había afectado su rendimiento. “En FP2 el coche estaba reparado y mi confianza estaba por reconstruirse. Fue simplemente un día horrible. Pero aproveché al máximo la FP3 esta mañana y, honestamente… [fue una] limitación de daños [en clasificación].

“Así que lo hice bien.”

Clasificarse quinto sin duda contaría como un sábado decente incluso sin ese contratiempo del viernes, pero aun así, como de costumbre, no estaba demasiado contento consigo mismo.

Isack Hadjar's crash on Friday Photo by: Gabriel Bouys / AFP / Getty Images

Y esa es otra cosa que es diferente con Hadjar. Casi nunca recurre a ese mismo vocabulario de excusas. Sus respuestas agudas y normalmente muy cortas definitivamente te dicen algo sobre su enfoque. Se destroza a sí mismo con brutal honestidad en un mal día, y tampoco se emocionará demasiado después de uno bueno. “Lo hice bien” es más que suficiente. Según los estándares de Hadjar, esto es solo un requisito mínimo.

El domingo ciertamente recibió algunos regalos de competidores directos, pero fue más que simplemente estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Hadjar tuvo que sobrevivir a su carrera de Mónaco mientras lidiaba con una serie de problemas.

“Tuvo un gran contratiempo en FP1 cuando chocó el coche”, dijo Laurent Mekies después de la carrera. “El equipo hizo un trabajo fantástico para lograr volver a dejar su coche de una pieza y darle algo de tiempo en FP2. No sé si vieron al principio de FP2, unos minutos antes, tenían a Max en el coche y listo para salir. Y entonces todos los mecánicos se habían ido para intentar ganar tiempo con Isack en los pocos minutos que tenían antes de que Max tuviera que salir. Así que fue un esfuerzo enorme.

“Sinceramente, nos lo devolvió con la forma en que logró reiniciarse, con la forma en que logró recuperar su confianza. No de inmediato en FP2, sino a través de FP3 y, en última instancia, produciendo una actuación muy fuerte en clasificación. Así que eso fue hasta hoy.

“Y hoy tampoco estuvo libre de problemas. Luchamos con una serie de problemas en este coche desde bastante temprano en la carrera. No recuerdo exactamente cuándo, pero desde bastante temprano en la carrera, teníamos mucha menos potencia de motor. Y como pueden imaginar, eso tiene muchas consecuencias en la gestión de la energía y así sucesivamente. Así que equilibrio de frenos, bla, bla, bla. Lo pasó muy, muy mal. Los problemas se hicieron bastante grandes después de que se fue por la escapatoria, creo, en la chicane. Pero logró sobrevivir a eso hasta la P3, al final.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Hablando con Sky después de la carrera, el propio Hadjar dijo que “enfrentó más problemas de los que la gente puede imaginar durante la carrera”, pero quizá sus normalmente coloridos mensajes por radio le dieron a la audiencia mundial una pista suficiente.

Siendo Hadjar como es, probablemente todavía no esté completamente satisfecho con su fin de semana, a pesar de que le dio no solo su primer podio con su nuevo equipo, sino también el primero para el “maldito” segundo coche de Red Bull en dos años. Porque al final, el tercer puesto para un equipo que ha ganado Dios sabe cuántos campeonatos (y que ahora aparentemente tiene el mejor motor de la parrilla) no es algo que celebrar. Es simplemente como debería ser.