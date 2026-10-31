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2026 Fórmula 1 GP de México
29 oct 2026 al 1 nov 2026
| Autodromo Hermanos Rodriguez, MX
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Fórmula 1 GP de México
F1 EN VIVO: la clasificación del Gran Premio de México de F1 2026 con live timing
Sigue en vivo todo lo que sucede en la clasificación del Gran Premio de México de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
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15:03
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Formula 1
Cadillac cambia la unidad de potencia de Checo Pérez antes de la clasificación en México
Cadillac cambió la unidad de potencia de Checo Pérez en la FP3 del GP de México por precaución. El tapatío encarará la qualy con poco rodaje.
14:34
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Formula 1
Norris lidera la FP3 del GP de México, Colapinto cerca del top 10 y problemas para Checo Pérez
Lando Norris, con McLaren, fue el más rápido en la tercera práctica del GP de México de Fórmula 1, seguido de Kimi Antonelli a una milésima. Franco Colapinto terminó 12° y Checo Pérez no marcó tiempos por un problema en su Cadillac.
14:31
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¡Se acaba la sesión!
14:29
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Norris toma la cima con 1:17.600
14:27
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Verstappen dice que sus frenos no funcionan, mientras vemos Hamilton por la hierba
14:23
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14:19
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Mejora Colapinto al 1:18.652 y sube al 8° puesto
14:17
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14:17
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Norris toma el primer lugar bajando lo de Russell. Marca 1:17.873
14:13
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Franco mejora y es 10°, a +1.034 de Leclerc. Tuvo un momento lado a lado de Bearman
14:12
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El top 6 está ahora mismo en boxes
14:08
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Efectivamente, hay un cambio de unidad de potencia en el Cadillac de Checo, lo confirman en F1TV. No veremos al mexicano volver a salir en esta sesión, no registró tiempo
14:03
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Alonso ocupa el puesto 11, por delante de Colapinto, Lindblad, Stroll, Hulkenberg, Sainz, Hirakawa, Bearman y Albon. Bottas se encuentra en el puesto 20. Bortoleto y Pérez no han marcado tiempos
14:03
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Antonelli mejora y vuelve a la tercera posición, a 0,228 segundos del mejor tiempo de Leclerc
13:58
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Leclerc mejora lo de Hamilton y toma el P1, con 1:18.185
13:57
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Hacen cambios mayores en el Cadillac de Checo, veremos si vuelve a pista, aunque no parece. Ya les contaremos
13:56
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Colapinto es 11°, tiene 3 vueltas con la goma media
13:54
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Y Hamilton se pone primero con 1:18.268. La pista está mejorando considerablemente
13:52
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Algunos de los problemas de Ferrari
13:51
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Russell sube al segundo puesto, a 0,2 segundos del mejor tiempo de Antonelli, mientras que Hamilton se coloca tercero
13:51
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Antonelli marcó un tiempo de 1:18.754 en el neumático medio. Aún le queda margen de mejora respecto a ayer: el 1:17.827 de Charles Leclerc es la vuelta más rápida del fin de semana hasta el momento
13:47
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Alonso informa que hay un problema con el motor, ya que hizo un trompo en la curva 1 al frenar. El circuito comienza a llenarse de actividad
13:38
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¡Franco a pista! 1:20.982 es su primer tiempo
13:34
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Bortoleto vuelve a reportar problemas con su motor
13:32
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¡Semáforo en verde, comenzó la sesión! Todavía vemos a pilotos como Leclerc, Antonelli y Lawson fuera de sus autos
13:29
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¡Esto arranca YA!
13:27
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Formula 1
Sin sanción deportiva contra Hadjar tras empujar a un fanático el viernes en el GP de México
Isack Hadjar recibió una advertencia oficial de los comisarios en México.
13:25
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¡Suena el himno de la F1!
13:21
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Formula 1
Checo Pérez y el contrato récord con Cadillac: la cifra histórica que cobrará hasta 2029
Según reportes de ESPN, el contrato de Sergio Pérez con Cadillac F1 hasta 2029 lo coloca entre los seis más pagados.
13:21
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Las cosas cambian rápido en F1, tenemos pruebas y cero dudas:
13:14
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Formula 1
George Russell propone un nuevo compañero para Checo Pérez en Cadillac en la F1 2027
Cadillac confirmó a Sergio Perez para la próxima temporada de F1, pero el futuro de Valtteri Bottas no está tan asegurado
13:04
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Haas ha descartado a Esteban Ocon para el fin de semana, y el piloto reserva Ryo Hirakawa hará su debut. Hirakawa participó en la primera sesión de entrenamientos libres con el equipo, por lo que tiene experiencia con el coche en este circuito.
No se sabe por qué Ocon fue excluido del equipo, pero no se debe a ninguna enfermedad.
Formula 1
Haas reemplaza a Ocon con Hirakawa en México de última hora
El equipo americano ha decidido remplazar al francés el resto del fin de semana
12:59
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12:47
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12:38
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Formula 1
Russell: Mercedes fuera de la ventana de rendimiento en el GP de México 2026
Russell vuelve a tener dificultades para acertar con la ventana de puesta a punto del Mercedes de F1 recién actualizado
12:34
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Formula 1
Nuevo video aclara altercado de Hadjar con fanático en el GP de México
Un nuevo video revela que Isack Hadjar sonrió a un fan antes del altercado en el GP de México. El piloto de Red Bull comparece ante los comisarios de la FIA por presunta mala conducta.
12:22
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Sin duda, la noticia del día:
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Por: Gaby Manzo
Publicado: 31 oct 2026, 19:03
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