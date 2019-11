El día que Ecclestone soñó con medallas para el podio

Echemos un vistazo a una anécdota que casi cambió la forma en que se concibe la F1...

Era 2008, y en una importante conferencia de prensa Bernie Ecclestone anunció la entrada en juego del gigante coreano LG como socio oficial y patrocinador de la Fórmula 1. Fue en esa ocasión cuando el gran directivo de la F1 respondió algunas preguntas sobre sus recientes declaraciones respecto a su deseo de imponer un sistema de medallas entre los tres primeros de cada Gran Premio.

Pero la sorpresa fue grande: según Ecclestone, este sistema no era solo una idea fantástica, sino una medida aceptada para la temporada 2009 por los propios equipos, falta de una ratificación formal por parte del Consejo Mundial del Deporte del Motor de la FIA.

"Ya está en camino", dijo Ecclestone, de quien surgió la idea directamente. "Todos los equipos están contentos, la razón principal es que estoy cansado de escuchar a la gente decir que no hay adelantamientos. No tiene nada que ver con los circuitos o las personas involucradas, es solo que los pilotos no necesitan exprimirse".

¿Una idea para estimular el espectáculo?

El argumento de Ecclestone se relacionó con el hecho de que la victoria simplemente no estaba lo suficientemente valorada en la F1.

"Si lideras la carrera y yo soy segundo, no voy a arriesgarme tontamente a salirme de pista, o algo así, para ganar un par de puntos adicionales. Si tengo que hacer eso para ganar una medalla de oro, porque el que tenga más medallas ganará el Mundial, sí que lo haré, y te adelantaré. Este año [2008], hemos visto a Lewis [Hamilton] no adelantar a Massa por este motivo".

El falso miedo de Ecclestone era ver a un piloto surgir como candidato para el título sin el ansia de victoria, siendo muy consistente en el podio durante toda la temporada, como Mikko Hirvonen demostró en el WRC ante Sébastien Loeb.

En el lado opuesto, los escépticos consideraban que un campeón en teoría podría ser coronado ganando solo unas pocas carreras, pero renunciando a todas los demás era al menos igual de malo para el deporte.

Una intención oculta

¡Pero como un hábil jugador de ajedrez, Ecclestone realmente hizo mucho ruido para avanzar en otro sistema! Titiritero experto, el gran hacedor de dinero de la Fórmula 1 realmente quería cambiar la escala de puntos del tiempo (10/8/6/5/4/3/2/1 para los primeros ocho) hacia un nuevo sistema que recompensaba más al que se llevara la victoria al ampliar la diferencia de puntos entre las dos primeras posiciones.

¡Para que la propuesta tuviera sin problemas el visto bueno de los equipos, la FIA y el público, los ingleses agitaron la capa de los truenos y abogaron por todo lo contrario con solo tres pilotos sumando puntos al final del Gran Premio!

A pesar de que algunos equipos apoyaron la propuesta de medallas de Ecclestone, el deseo y la necesidad de visibilidad de los fabricantes y patrocinadores involucrados fue bastante diferente. Se necesitaba una escala para recompensar a los competidores con puntos lo más lejos posible en la parrilla para crear duelos y problemas en la mitad y el fondo de la parrilla. La clave era dar la visibilidad mediática necesaria a las batallas por el 10º lugar y así, garantizar la permanencia de algunas estructuras de mitad de tabla, sin ayudar a los nuevos pequeños equipos de bajo coste tan despreciados.

Una idea nueva

En respuesta al debate iniciado, la F1 tenía prisa por aprobar para 2010 una nueva escala de puntos que satisficiera a las partes involucradas con 25 puntos para el ganador y que recompensara hasta el 10º lugar. Ecclestone asumió el papel de cisne negro e incluso forzó la caricatura, sabiendo que había tenido la última palabra.

Esta escala todavía está vigente hoy y se ha estandarizado en todas las disciplinas de la FIA. Pero Ecclestone terminó claudicando ante algunos de sus falsos argumentos iniciales y saboreó el sueño de ver más adelantamientos en la F1 y algunos otros artificios para prolongar el suspenso del campeonato.

Como resultado, otras medidas, validadas en colaboración con los equipos, surgieron, como los requisitos de alta degradación para los neumáticos Pirelli, el regreso del KERS (antes de la entrada en la era híbrida), la introducción del DRS, o puntos dobles de la final de Abu Dhabi en 2014.