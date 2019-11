Hamilton ante los comisarios por incidente con Albon

El piloto Lewis Hamilton ha sido citado por los comisarios del Gran Premio de Brasil a las 16:45 locales para aclarar el incidente que tuvo con el Red Bull de Alexander Albon, y que le costó el podio al tailandés.

En las últimas dos vueltas, Hamilton atacó para remontar del cuarto sitio, y tras haber adelantando a Pierre Gasly (Toro Rosso), intentó una maniobra por dentro sobre Albon, provocando el trompo del Red Bull y su salida de los 10 primeros.

“Cada vuelta tenía que estar metido con los Red Bulls, y no nos podíamos acercar en las rectas, eso fue frustrante”, dijo Hamilton a los micrófonos de FOX Sports Latinoamérica.

“Pero entonces fue algo desafortunado con Albon, porque él hizo un gran trabajo, yo fui por la maniobra porque estaba ahí la diferencia. Cuando él empezó a girar nos tocamos, pero así son las carreras. Él tenía que ver que yo venía detrás.

“Yo me disculpo porque no me gusta terminar así las carreras.