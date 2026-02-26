F1 habría llegado a un acuerdo por la compresión de motor, pero no sobre el combustible

Una vez más, la primicia es de Motorsport Magazine, la revista alemana que destapó el caso de la relación de compresión del motor Mercedes. El inicio de la medición en caliente no tendrá lugar en agosto, como se había propuesto, sino antes, el 1 de junio.

Mañana se hará oficial la decisión de la FIA, que luego será ratificada por el Consejo Mundial de la FIA y a partir de 2027 se eliminará la verificación a temperatura ambiente, tal y como se establecía en la redacción original del reglamento técnico de 2026.

Mercedes W17 sin capó Foto de: AG Photo

Es evidente que Toto Wolff ha obtenido una gran victoria política frente a Honda, Ferrari, Audi y Red Bull Powertrains. Recordemos que la marca de Milton Keynes, inicialmente orientada a apoyar la elección de la Mercedes, se unió a los demás fabricantes de motores para respaldar la solicitud de un cambio normativo, consciente de que su 6 cilindros no alcanzaría una relación de compresión de 18:1 como podría ocurrir en Brixworth.

El hecho es que hubo una hábil persuasión moral por parte del promotor de la F1 para evitar que un nuevo y esperado ciclo normativo comenzara con quejas y amenazas de acudir a los tribunales.

La FIA eliminaría la zona gris del reglamento, evitando que se insista en una solución que para algunos podría suponer como mucho una docena de caballos y que para Mercedes no suponía más de 2 o 3 caballos según la propia admisión de Toto. En resumen, ¿ha habido un invierno de polémicas y discusiones por tan poco? ¿Una tormenta en un clásico vaso de agua?

La tendencia es dar por zanjado el caso, pero Mercedes puede afrontar la temporada con el cabezal equipado con la microcámara adicional. Quizás no alcance una relación de compresión de 18:1, pero sí una muy cercana a la medida que desde el principio había indicado la revista Motorsport Magazine.

Giorgio Ascanelli en 2017 con Sebastian Vettel Foto de: Sutton Images

Lo que no se ha mencionado hasta ahora, pero que se convertirá en tema de debate en la tierra de los canguros, es la cuestión de los combustibles. Giorgio Ascanelli, refinado ingeniero de F1 hasta los años 90 (sería reduccionista limitarlo al papel de ingeniero de pista de Ayrton Senna en 1993), con quien nos reunimos hace unos días, sentenció: "No se fabrican combustibles para los motores, sino que se fabrican motores para los combustibles".

Y el razonamiento que hay detrás es sencillo, muy sencillo: ¿el motor Mercedes de 6 cilindros gana unos pocos caballos gracias al aumento de la relación de compresión? Es posible, pero ¿en qué medida puede beneficiarse la unidad diseñada en Brixworth por Hywel Thomas de una gasolina pensada para una relación de compresión de 18:1, más o menos?

Aquí es donde la química podría aportar otros 15-20 caballos , ya que Petronas aún no había homologado su e-fuel. Y esos caballos podrían ser realmente importantes, hasta el punto de poder renunciar a un poco de cerveza en Australia (mapeo electrónico ) para salvaguardar la fiabilidad que, sobre todo con Kimi Antonelli, no había sido impecable.

Mercedes, McLaren, Alpine y Williams tienen motivos para alegrarse. Las modificaciones de los demás se discutirán el año que viene. Red Bull, muy cautelosa en la sesión de Bahrein 2, aprovechará la relación de compresión que le permitirá la unidad de Ben Hodgkinson , mientras que Ferrari, como ya hemos señalado, apostará por la rapidez del «turbino» y por unas valientes decisiones aerodinámicas. Audi parece haber entrado en la F1 con una unidad bien concebida, mientras que Honda para Aston Martin tiene otros problemas que resolver...