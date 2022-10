La F1 prepara un campeonato exclusivo para mujeres

En su lugar, se dirigirá a las pilotos más jóvenes, a partir de 16 años, y se considerará como una categoría de apoyo directa a la Fórmula 3 y posteriormente a la Fórmula 2, la antesala del Gran Circo. Aunque no se ha confirmado nada, es probable que se utilice un monoplaza de Fórmula 4, bajo el paraguas de la organización de los otros dos campeonatos mencionados anteriormente, con los coches de equipos ya existentes, un total de entre 12 y 15.

La Fórmula 1 no ha dado detalles concretos, pero un portavoz señaló que se comprometían "a garantizar una mayor oportunidad para que las mujeres con talento progresen y alcancen los niveles más altos". La W Series se unió a las categorías de apoyo en 2021, pero el futuro de la organización sigue siendo una incógnita después de que tuviera problemas financieros y se cancelaran las dos últimas citas de la temporada, dejando a Singapur como el final del año.

Varias fuentes del paddock indican que si la W Series sobrevive y regresa en 2023, puede competir con el nuevo campeonato, ya que cuenta con monoplazas más rápidos y parecidos a la Fórmula 3, con pilotos más experimentadas.

El jueves del GP de Estados Unidos, Lewis Hamilton sugirió que la Fórmula 1 debería animar más a las mujeres en el automovilismo: "No se ha prestado suficiente atención en el deporte durante toda la vida. Ahora no se hace suficiente hincapié en ello, no se está magnificando lo que se debe el gran trabajo que se está haciendo ahí".

"No hay suficiente representación en todos los ámbitos de nuestra industria", dijo. "No hay una vía para que esas jóvenes y sorprendentes pilotos lleguen a la Fórmula 1. Hay gente que dice 'nunca veremos a una mujer', y eso no es una buena narrativa para ponerlo en marcha, así que creo que debemos hacer más".

También indicó que la máxima categoría del automovilismo podría haber intervenido para salvar la W Series: "Con la organización, la Fórmula 1 y Liberty Media haciéndolo tan bien, no les costaba mucho poder ayudar".

