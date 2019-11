Nico Rosberg: Un error por parte de Sebastian Vettel

El excampeón del mundo Nico Rosberg, tiende a compartir la visión de una parte del público que observó el Gran Premio de Brasil y consideró que el alemán Sebastian Vettel cargó con la mayor responsabilidad del incidente con Charles Leclerc.

"Veo un poco menos de errores por parte de Leclerc. Porque Vettel se lo encontró un poco demasiado pronto y un poco demasiado rápido", analizó el Campeón del Mundo de Fórmula 1 de 2016 en su actual video blog de YouTube, pero subrayó: "Estamos hablando realmente de pequeñas cosas.

“Yo también he tenido situaciones similares. Cuando estás al frente, sientes que te mueves lentamente, y es importante presionar a la otra persona y llevarla hacia adentro tan pronto como sea posible. Pero para el que está dentro es difícil de observar, porque no ves al tipo que va adelante detenerse”.

En este sentido, Rosberg no ve ningún culpable claro: "Sólo eran milímetros. Cuando Leclerc se dio cuenta de que Vettel iba a ir por él ya era demasiado tarde. Difícil. Apenas se tocaron, pero eso sacó a ambos coches de la carrera".

Los comisionados de carrera no impusieron una penalización en el caso Ferrari. Rosberg piensa que esa misma decisión también habría sido "buena" para la colisión de Lewis Hamilton con Alexander Albon: "¡Que corran! Dejemos que los pilotos arreglen esto entre ellos", apuntó, aunque admite que el toque fue "ciertamente un error de Lewis", una situación que también el seis veces campeón del mundo admitió.

Pero: "No creo que Lewis tenga la culpa al cien por ciento", dijo Rosberg. "Albon dejó la puerta abierta, y debería haberle dejado algo de espacio. Lewis estaba allí. No hay razón para no dejar un poco de espacio".

"Albon dijo que no esperaba que Lewis atacara allí y que no miró. De acuerdo. Pero eso no es excusa".