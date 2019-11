Bottas: Mi vuelta estaba para ser tercero

La parte final de la calificación del Gran Premio de México quedó marcada por el accidente de Valtteri Bottas, Mercedes, quien buscaba un tiempo que le permitiera escalar a las dos primeras líneas de partida, esto luego de que su primer intento lo colocó en la sexta posición.

El finlandés recorría el último sector cuando perdió la parte trasera de su monoplaza, impactando de lado izquierdo y, posteriormente, contra una barrera de protección TecPro.

“Era la última carrera de la Q3, justo en la última curva, fui un poco más profundo y sufrí un poco más de subviraje en la mitad de la curva, así que fui un poco más allá de lo que quería.

“Al irme un poco ancho estaba sucio, ya en la parte delantera izquierda se había levantado, y luego simplemente perdí la tracción y me estrellé contra la pared. Seguí de largo en la pared y al final estaba la barrera TecPro, que en realidad fue un poco desagradable”, dijo Bottas tras el accidente, quien añadió que en un inicio sintió un malestar en las piernas.

“El golpe inicial lo di con mis rodillas juntas, pero creo que fue una cosa de nervios, así que los primeros cinco minutos sentí un poco de malestar en mi rodilla derecha, pero ahora está normal, así que está bien.

“Creo que el último golpe en la TecPro me quitó un poco el aliento”.

El piloto de Mercedes reconoció que estaba en un giro que le iba a permitir escalar en el clasificador

“No había ninguna amenaza por parte de los coches que estaban detrás, así que apreté con fuerza. Era una muy buena vuelta hasta entonces. Creo que podría haber estado peleando el tercer puesto. Es molesto que terminara así, con un error”.

Respecto a que Max Verstappen, Red Bull, no redujo el ritmo en su último giro, Bottas minimizó el tema: “Normalmente hay que ir más despacio por las banderas amarillas, es bastante sencillo. No he visto de su lado, en qué momento vio la bandera amarilla o algo así, pero obviamente hay una regla; uno tiene que reducir la velocidad y estar preparados para evitar el incidente. No lo he visto, así que no puedo decir mucho”.