F1 GP Bélgica 2026: ¿Quién durmió mejor anoche? Kimi Antonelli

¿Te acuerdas del Gran Premio de Bélgica de Kimi Antonelli del año pasado? Hace doce meses, hizo un trompo en la clasificación de sprint, salió último y terminó 17.º en la carrera de sprint, solo por delante del Sauber de Nico Hülkenberg y de los dos Alpine (los Aston Martin del año pasado). Después, simplemente le faltó ritmo en la clasificación principal y quedó eliminado en la Q1.

En la rutina habitual de un fin de semana de F1, los pilotos se dirigen directamente a la zona de prensa para dar explicaciones a los equipos de televisión y a la prensa escrita. Pero Antonelli fue el último piloto en llegar, a pesar de haber sido uno de los primeros en quedar eliminado. Parpadeando constantemente, tratando de no dejar caer más lágrimas, habló de su falta de confianza en el coche y de que estaba pasando por un periodo difícil —siendo Spa solo uno de los varios fines de semana complicados de aquel verano—. Fue tras aquel Gran Premio de Bélgica cuando se hicieron más fuertes las voces que afirmaban que Antonelli no estaba preparado para la Fórmula 1.

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Doce meses después, Antonelli parece una fuerza imparable. Llegó a Spa tras otro periodo bastante complicado. Esta vez, sin embargo, no se debió a sus propios errores, sino a fallos mecánicos. Perdió un probable segundo puesto en Barcelona y, posiblemente, una victoria en Silverstone. Sin embargo, incluso con esas dos carreras sin puntuar, llegó a Spa con una ventaja de 25 puntos sobre George Russell.

Las opiniones también habían cambiado.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Durante la rueda de prensa del jueves, se le pidió a Antonelli que valorara su temporada hasta el momento —una pregunta que, en sí misma, decía más sobre su campaña que la propia respuesta—.

"¿Calificarías tu propia temporada con un 10 sobre 10, siendo el piloto humilde y reflexivo que hemos llegado a conocer? Si no es un 10 sobre 10, ¿por qué?", le preguntaron a Antonelli.

Antonelli es, efectivamente, humilde y reflexivo. Así que enumeró todas sus imperfecciones: un accidente en los entrenamientos de Melbourne, un comienzo lento en Japón, la penalización por salirse de los límites de la pista en Miami que le costó puntos en la carrera sprint, e incluso las sesiones de clasificación en Barcelona y Austria, donde quedó tercero y segundo respectivamente, pero que aún así consideraba insatisfactorias.

A pesar de su humildad y capacidad de autorreflexión, no pudo calificar su temporada con menos de un ocho.

Tras Spa, probablemente tenga que subirla al menos a un ocho y medio. Porque no había mucho que pudiera haber hecho mejor en el circuito que le deparó uno de los momentos más bajos de su carrera hace apenas un año.

Existe ese viejo cliché — , que a los deportistas de élite les encanta utilizar— de que no existe la mala suerte. Suele mencionarse justo antes de que procedan a enumerar todas las ocasiones en las que, de hecho, tuvieron mala suerte. Pero lo que realmente quieren decir es que, a pesar de todo, uno puede marcar la diferencia.

El fin de semana de Antonelli en Spa, por sí solo —así como su temporada en su conjunto hasta ahora—, es un ejemplo perfecto de cómo, en última instancia, nada puede detener al mejor.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Charles Leclerc, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Fue el más rápido el viernes y luego se hizo con una cómoda pole; y algo tan trivial como un coche de seguridad virtual en el momento equivocado no pudo cambiar realmente nada. Valtteri Bottas le echó involuntariamente una pequeña mano a Antonelli al retrasar a Charles Leclerc, pero las pocas décimas que el monegasco perdió detrás del Cadillac difícilmente justifican la cena completa que Bottas sugirió en broma que Kimi le debía después. Como mucho, merecía una buena cerveza belga. Una pequeña.

Antonelli, sencillamente, no iba a perder esa carrera. Aprovechó su primera oportunidad real para recuperar el liderato que le correspondía por derecho.

También cabe destacar que la victoria se la debe Antonelli a sí mismo. Sí, sigue pilotando el mejor coche de la parrilla, pero la carrera fue mucho más dura de lo que muchos esperaban. Ferrari —e incluso Red Bull en algunos momentos— igualó el ritmo de Kimi. No lo suficiente como para convertirse en amenazas reales, pero sin duda lo suficiente para mantenerlo alerta.

Esa victoria exigió que el italiano estuviera al máximo nivel de principio a fin, y es justo decir que el Antonelli de 2025 probablemente ni siquiera habría estado en la lucha por esa victoria.

No es solo que Mercedes tenga el coche más rápido este año. Es la combinación del coche y el piloto la que, en la mayoría de los casos, ha marcado la pauta. En cuanto a ritmo puro, Antonelli podría haber ganado casi todas las carreras de esta temporada. Tenía suficiente velocidad para plantar cara a Lewis Hamilton en Barcelona, fue, en definitiva, el piloto más rápido el domingo en Austria, y a Leclerc le habría resultado muy difícil mantenerlo detrás en las últimas vueltas en Silverstone. Con un poco más de suerte, fácilmente podría seguir en una racha de victorias que se remontara hasta China.

En cambio, como la mala suerte le ha perseguido más que a la mayoría, su ventaja en el campeonato es de "solo" 45 puntos.

No está mal para un joven de 19 años.

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Todos estamos sorprendidos", declaró Toto Wolff durante su rueda de prensa del domingo por la tarde al referirse a su piloto. "Creo que la primera temporada transcurrió según lo esperado. Hubo grandes momentos en los que brilló su talento, y momentos muy difíciles, como la larga racha de resultados mediocres y la falta de resultados a mitad de temporada. Y tal y como se esperaba.

"Y luego, tras el invierno, también tal y como se esperaba —conocía el entorno, conocía las presiones, conocía las exigencias del equipo tanto en el aspecto técnico como en el de marketing, y conocía los circuitos en los que íbamos a correr— [mejoró]. Pero lo que no se esperaba era la serenidad y la estructura que aportó a su forma de pilotar. Con Kimi, tanto si la sesión había ido bien como mal, no se notaba ninguna diferencia en sus emociones durante la reunión posterior.

"Es absolutamente funcional. “¿Cuál es el problema?”, “¿Cómo lo resolvemos?”, “¿Cómo seguimos adelante?” —y eso es nuevo. Y creo que por eso, casi cuando gana, no se le ve esa emoción absoluta que tendría un joven de 19 años. Y al mismo tiempo, [cuando] no consigue resultados... En Barcelona, cuando tuvimos el problema con el coche, o incluso en Silverstone, vuelve a boxes —y fue él quien le dijo al equipo: "Bueno, este es un deporte mecánico, estas cosas pueden pasar". ¡Con 19 años! Es algo muy, muy impresionante de ver.

"Y creo que esta mentalidad y esta actitud son probablemente uno de los principales motores que le han permitido a su talento brillar tan pronto en su carrera".

¡Qué diferencia supone un año!