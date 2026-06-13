F1 Barcelona 2026: A qué hora y cómo ver la carrera de Colapinto y Checo Pérez
Descubre cómo seguir la carrera desde el trazado de Cataluña con Sergio Pérez y Franco Colapinto
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
El trazado de Cataluña será una remontada para los dos pilotos latinoamericanos Franco Colapinto y Sergio Pérez, quienes quedaron eliminados en la Q2 y Q1 de forma respectiva, todo esto en un trazado que en las épocas del DRS se caracterizaba por ser complicado con los adelantamientos.
Colapinto y Pérez superaron a sus compañeros de equipo en la clasificación. El argentino se colocó en el puesto 13, justo al frente de Pierre Gasly. Checo Pérez, por su parte, finalizó en 19, una vez más sobre Valtteri Bottas.
En la cima se encontrará George Russell, quien de nueva cuenta intentará terminar con la racha ganadora de Andrea Kimi Antonelli. Lewis Hamilton estará posicionado segundo por delante del líder del campeonato del mundo con Lando Norris cerrando los cuatro primeros.
Horarios del GP de Barcelona de F1 2026: Cómo seguir la carrera
Domingo 14 de junio de 2026
- México: 7:00h
- Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00h
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00h
- Argentina: 10:00h
- Uruguay/Paraguay: 10:00h
¿Cómo ver el GP de Barcelona de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
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