F1 Barcelona 2026: A qué hora y cómo ver la carrera de Colapinto y Checo Pérez

El trazado de Cataluña será una remontada para los dos pilotos latinoamericanos Franco Colapinto y Sergio Pérez, quienes quedaron eliminados en la Q2 y Q1 de forma respectiva, todo esto en un trazado que en las épocas del DRS se caracterizaba por ser complicado con los adelantamientos.

Colapinto y Pérez superaron a sus compañeros de equipo en la clasificación. El argentino se colocó en el puesto 13, justo al frente de Pierre Gasly. Checo Pérez, por su parte, finalizó en 19, una vez más sobre Valtteri Bottas.

En la cima se encontrará George Russell, quien de nueva cuenta intentará terminar con la racha ganadora de Andrea Kimi Antonelli. Lewis Hamilton estará posicionado segundo por delante del líder del campeonato del mundo con Lando Norris cerrando los cuatro primeros.

Más de la F1: Fórmula 1 La parrilla de salida para el GP de Barcelona de F1 2026

Horarios del GP de Barcelona de F1 2026: Cómo seguir la carrera

Domingo 14 de junio de 2026

México: 7:00h

Costa Rica/Belice/El Salvador: 7:00h

Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: 8:00h

Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: 9:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay/Paraguay: 10:00h

¿Cómo ver el GP de Barcelona de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

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