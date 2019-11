Esto opinaron los pilotos de los baches en Austin

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

1 / 10

Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Después de la primera sesión no me sentía bien. Es la pista más llena de baches en la que he estado jamás. Me dolía mucho la cabeza.

"Y para que la gente entienda cuando hablamos de pistas con baches, los baches no son algo tan malo en algunos sitios, porque añade ese carácter a un circuito, así que no soy muy fan de los circuitos completamente lisos. Pero en este caso son como golpes enormes.

"Y el problema para mí, para nosotros, es que tenemos una suspensión muy rígida. Normalmente llevas el trasero en el suelo y tu columna vertebral se lleva toda la compresión.

"Así que me sentía horrible, me dolía mucho la cabeza después de la primera práctica libre y tuve que acostarme, no me sentía muy bien".