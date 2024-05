Imola 1994: Recuerdos de los rivales de Ayrton Senna en la F1 de aquel trágico día

(Hablando en 2011) Siempre fui un gran admirador de Ayrton. Lo había visto en una carrera de karts, allá en Zolder, y este tipo que no conocía en ese momento me llamó inmediatamente la atención: las líneas que conducía, la forma en que lo hacía, simplemente me encantaba la forma en que corría allí.

Desde ese día supe su nombre, y obviamente cuando entró en la F1 seguí fijándome en él. Y cuando llegué a la F1 fue lo mismo, me encantaba la forma en que conducía. Así que, en cierto modo, Ayrton era mi ídolo, aunque al principio no me gustara su forma de tratar a los pilotos jóvenes cuando yo entré en la F1. Pero esto formaba parte del juego, así que no era para tanto.

La temporada de 1994 empezó sorprendentemente bien para nosotros, y nos encontramos en posición de luchar por el campeonato, lo que fue estupendo, obviamente. Tenía ganas de luchar contra Ayrton e Imola era el siguiente paso en esta lucha.

Vi su accidente pero no me informaron de lo que había pasado. Así que al principio, no era consciente de las consecuencias. Pero cuando me enteré, recuerdo que fue un profundo shock. Puede sonar extraño, pero ese fin de semana, con la muerte de Roland Ratzenberger y Senna, fue para mí la primera vez que experimenté que alguien encontraba la muerte a través del deporte que tanto amaba.

Para mí, morir en una pista de carreras era algo relacionado con el pasado, con los tiempos de los que no sabía mucho, pero claramente no con "nuestros" tiempos. El domingo por la noche, después de la carrera, estaba totalmente destrozado. Estaba pensando seriamente en dejar la F1, ya que luchaba con el hecho de que la gente podía perder la vida allí. Realmente no estaba seguro de querer seguir, y hablaba mucho con [mi mujer] Corinna sobre ello.

Imola 1994 fue básicamente la experiencia más enorme y la prueba de todo en mi vida, como piloto de carreras y como persona, sin duda de mi carrera profesional. Fue surrealista. En aquel momento no parecía real y después de ver Senna, la película, me doy cuenta de que había algunas partes que había olvidado y otras que eran muy incómodas. También había cosas en las que no quería volver y que tal vez había ignorado.

Pasaron muchas cosas... pequeñas cosas... y luego se convirtió en un fin de semana en el que todo sucedió y desembocó en una gran catástrofe. Todos nos quedamos atónitos y después de ese fin de semana no sabíamos cómo seguir. No nos dimos cuenta inmediatamente que Ayrton estaba muerto. Nadie lo sabía realmente. Acababa de ocurrir.

La información real sobre el estado de Ayrton no estaba disponible para nadie, aparte de Sid [Watkins]. No fue hasta el final de la carrera que supimos que Ayrton había muerto. Había escuchado que no era bueno el pronóstico y el equipo trató de protegerme hasta cierto punto. Estas cosas son tan enormes que lleva tiempo asimilarlas.

En cuanto a la carrera... ¿alguien recuerda realmente lo que pasó? De todas formas, ser un piloto de un gran premio en la parrilla es un poco surrealista, estás tan concentrado en lo que tienes que hacer. Y cuando algo sale tan mal como esto, una parte de ti está preocupada por lo que pasó. Pero luego te das cuenta de que no tienes nada que hacer. Así que sentí que teníamos que salir y seguir adelante. Era todo lo que podía hacer en aquel momento.

Era la primera prueba europea de la temporada, así que había una emoción añadida antes del fin de semana que no existía en las carreras anteriores. Aún me estaba acostumbrando a la dimensión añadida que Senna aportaba al evento. El interés y la intriga que le rodeaban eran aún mayores cuando llegabas a Imola. Así que fue creciendo y creciendo, y creó mucha emoción.

Después de su mal comienzo de temporada, Ayrton estaba cada vez más presionado para rendir. Y recuerdo que Autosport la semana anterior publicó una portada que aumentaba la presión sobre Ayrton.

Realmente estábamos en el comienzo de una nueva era. Realmente no sabíamos quién era Michael Schumacher. Era el nuevo chico del barrio y todos nos estábamos adaptando a esta nueva dimensión. Cuando miras atrás y piensas en ello, es evidente que había una sensación de cambio hacia una nueva era que empezó en Imola. Al principio de la temporada, la sensación era que Ayrton se había subido al mejor coche, en el mejor equipo, y que otro campeonato del mundo, aunque no sería fácil, sería mucho más fácil de lo que estaba resultando.

Entonces, el mismo fin de semana, para ser brutales, cuando Roland murió, sentí que las cosas se habían puesto tan mal como podían ponerse. No parecía posible que pudieran empeorar. Todos creíamos que habíamos superado la época en la que los conductores asesinados eran algo habitual.

Y particularmente para la gente que había llegado al deporte después de esa época, o que había empezado a seguirlo, el hecho de que murieran pilotos en una carrera era profundamente chocante. Todo parecía contribuir a la fuerza de lo sucedido. Golpeó a todo el mundo muy, muy duro e hizo que mucha gente se cuestionara por qué hacer algo que tenía estas consecuencias. Y además, fue transmitido a los hogares de la gente.

La conmoción tuvo un efecto enorme en el deporte. Desde mi punto de vista, mi vida cambió por completo en ese momento. Mi carrera tomó un rumbo completamente distinto. Imola 1994 fue un cambio enorme, sísmico en el deporte. Y lo bueno que salió de ello, si es que se puede ver algo desde ese punto de vista, es que la seguridad de los coches y de los circuitos ha mejorado enormemente. La tragedia es que hizo falta ese fin de semana para que eso sucediera.

JJ Lehto (Benetton)

Imola fue mi debut con Benetton, ya que aún me estaba recuperando de un aparatoso accidente de pruebas en Silverstone en enero, en el que me rompí el cuello. Sólo habían pasado 92 días desde el accidente, pero nos dimos un poco de prisa para volver a subirme al coche y todavía tenía mucho dolor.

Antes de viajar a Imola cené en Mónaco con Roland, que era muy amigo mío. Al día siguiente viajamos juntos a Italia. Vi su fatal accidente durante la calificación del sábado.

Salí quinto, creo, pero la carrera fue la más corta de mi carrera en la F1, ya que el Lotus de Pedro Lamy golpeó mi coche por detrás, mientras yo estaba parado en la parrilla. El neumático delantero del coche de Lamy salió despedido por encima de la barrera hacia los espectadores. Cuatro espectadores y un policía resultaron heridos.

Ese mismo día, Ayrton, mi ídolo de toda la vida, tuvo un accidente mortal en la curva Tamburello. Había estado entrenando con él en el gimnasio justo la noche anterior. Cosas como esta no pueden pasar ni en las más terribles pesadillas

Yo iba por un lado, había un coche delante de mí y no me di cuenta de que un coche se había parado. Tuve el tiempo justo para evitar chocar directamente contra la parte trasera de JJ y conseguí golpearle con mi lado derecho.

La gente no se dio cuenta en ese momento de la magnitud inicial del accidente de Ayrton. Yo estaba al lado de gente de la televisión portuguesa y brasileña y no sabían lo grave que era. Incluso cuando me decían que Ayrton tenía problemas, no me lo podía creer.

Creo que a todo el mundo le pasaba lo mismo: Ayrton Senna no podía morir. Fue un fin de semana difícil, el accidente de Rubens Barrichello, la muerte de Ratzenberger, mi accidente y luego el de Senna. Fue una llamada de atención para la F1.

Gerhard Berger (Ferrari)

La mayoría de ustedes van a preguntar si era correcto seguir conduciendo. Honestamente, vi el accidente de Roland. Lo vi en repetición y sé lo que pasó. Sé lo grave que fue, lo malo que fue para el conductor.

Sabía antes de salir que la situación era crítica. Pero sin ni siquiera saberlo, pude sentirlo yo mismo. Era la primera vez que me encontraba temblando después de un accidente. Estaba sentado en el coche, lo veía en el monitor, y cuando empezaron a sacarle del coche, pude ver que iba a ser muy malo.

Por supuesto, en nuestro trabajo a veces estamos un poco preparados para ver situaciones así. Pero como se trataba de otro piloto austriaco, como era un contacto personal con una persona, fue aún peor. Sé que no debería haber diferencia entre un conductor que conoces y otro que no. Pero te afecta de otra manera.

Salí del coche. Me sentía mal. Fui a la autocaravana y temblaba, todo mi cuerpo. Entonces llegó la situación difícil, decir si iba a conducir o no.

Me dije que no se trataba de si iba a conducir ahora. La cuestión era si iba a conducir mañana [en la carrera] y en el futuro, o si no iba a conducir en absoluto. No estaba relacionado con esta tarde [del sábado], está relacionado con si estás preparado para correr este riesgo o no.

Para Roland no iba a suponer ninguna diferencia si conducía o no. Pero tenía que decidir si estaba preparado para seguir asumiendo riesgos como este. Sinceramente, cuando Barrichello se salió, me di cuenta de lo cerca que estamos a veces entre la vida y la muerte. Me sentí realmente al límite.

Pero me dije a mí mismo: '¿Quieres correr mañana o no vas a correr? Y me dije que iba a correr.

A partir de ese momento, me dije a mí mismo que me concentrara en el trabajo, porque no iba a suponer ninguna diferencia para nadie. Fue una situación difícil y muy dura".

Pero Ayrton - creo que tuvo muy mala suerte de tener el impacto en la cabeza donde lo tuvo. Definitivamente había habido accidentes peores en esa curva. Es cierto que estaba preocupado por la seguridad ese fin de semana, sobre todo después del accidente de Roland. Habló mucho conmigo sobre el tema y también lo hizo después de la reunión de pilotos del domingo.

Fui al hospital a ver a Ayrton inmediatamente después de la carrera y fue un impacto muy fuerte para mí. Estaba muerto, pero con una máquina de respiración asistida y fue entonces cuando le vi por última vez. Fui a los dos funerales, al de Roland en Salzburgo y al de Ayrton en Sao Paulo y, ahí fue cuando me despedí de manera oficial. Pero lo que ves en un circuito cuando mueren dos de tus amigos es lo que más te afecta.

Roland Ratzenberger, Simtek S941 Photo by: Sutton Images

Erik Comas (Larrousse)

Me senté junto a Ayrton en el briefing de pilotos la mañana de la carrera y por primera vez todo el mundo hablaba de seguridad. Me dijo: "No podemos seguir así".

Ayrton básicamente me salvó la vida en Spa en 1992. El fin de semana anterior al GP eran las 24 Horas de Spa y habían quitado el bordillo interior en Blanchimont y se habían olvidado de volver a ponerlo para la F1. Después de sólo tres vueltas de entrenamientos libres, JJ Lehto puso tierra y gravilla por toda la pista. Yo iba unos segundos por detrás y me salí.

Tuve un accidente como el de Ayrton. La rueda delantera derecha golpeó mi casco y me dejó inconsciente. Todos los coches pasaron por delante de mi coche, incluido mi compañero de equipo [Thierry Boutsen], pero Ayrton oyó que mi motor seguía en marcha, paró y apagó el interruptor principal. Después de eso, mantuvimos una estrecha relación y ambos quedamos conmocionados por los acontecimientos de los dos primeros días en Imola.

Durante el coche de seguridad en Imola, Eric Bernard me golpeó y tuve una gran vibración, así que decidí parar para que revisaran el coche. El equipo estaba concentrado en arreglar el coche y no se dieron cuenta de que Senna se había estrellado.

Cuando arreglaron mi coche, me fui al final del pitlane. Hubo una gran confusión sobre si podía reincorporarme, pero finalmente el comisario me dejó pasar. Cuando llegué a Tamburello no podía pasar porque había ambulancias y el helicóptero. Tuve que parar el coche y bajarme. Pude ver a mi amigo tendido allí, pero no pude hacer nada para ayudarle. Fue una sensación terrible. No esperé a la reanudación. Salí de la pista y volé a casa, a Londres.

Al principio no quería correr más en F1, pero Gerard Larrousse y otros me convencieron para hacer un test y luego Mónaco, y finalmente decidí continuar durante la temporada.

Fue una experiencia muy traumática para mí; me fue imposible hablar de ello durante más de 10 años.

Lo recuerdo todo de aquel fin de semana. Empecé bien los entrenamientos y por la mañana estábamos muy bien situados. Recuerdo que estaba ocho décimas por encima de mi vuelta anterior, cuando, por supuesto, al llegar al final de la vuelta me estrellé al entrar en la Variante Bassa.

Todo lo que recuerdo del accidente en sí es que un Rubens Barrichello muy joven y muy tonto intentó entrar demasiado rápido en la curva. En cuanto lo hice dije: 'Uy...'. Fue una maniobra tan grande que no recuerdo el impacto. Sólo recuerdo el "Uy No recuerdo a Senna visitándome en el hospital. De hecho, no recuerdo para nada el hospital... Pero sí recuerdo que volví al circuito al día siguiente con la nariz rota y todavía me costaba mucho respirar.

Pensándolo ahora, era una derivación muy grande, medía 95 gramos. Pero como básicamente estaba bien, volví a Inglaterra para quedarme con un amigo y ver la carrera antes de regresar a Brasil. Allí vi el accidente. El ambiente ya era muy triste después de lo que le pasó a Roland. Luego, con el accidente de Senna, cuando se estrelló, movió la cabeza y para nosotros fue una señal de que seguía vivo, aunque por supuesto fue todo lo contrario. Fue todo muy triste, en todos los aspectos.

Ayrton fue la primera persona a cuyo funeral asistí, ni siquiera me había pasado entonces con la familia. Había algo mal en todo ese fin de semana. Puedes creer o no en cosas espirituales, pero ese fin de semana el sentimiento espiritual estaba todo mal.

Rubens Barrichello, Jordan involved in a huge crash

Nicola Larini (Ferrari)

Cuando estábamos en el podio, nadie sabía lo que le había pasado a Ayrton. La carrera se había parado, pero no había más información sobre él que la de que estaba en el hospital.

Pero yo estaba preocupado por mi equipo porque Michele Alboreto había perdido una rueda en el pitlane y había golpeado a tres de mis mecánicos. En el podio, estábamos pensando en lo que pasó el sábado con Ratzenberger, así que no pudimos utilizar el champán.

¿Pero imaginar que Ayrton estaba muerto? No...

Mi primer recuerdo, por supuesto, es lo horrible que fue el fin de semana. Un fin de semana negro. No hay otra forma de describirlo; no hay nada positivo que decir al respecto. Sin embargo, cuando pienso en ello, tengo muchos recuerdos positivos y humanos de Roland y Ayrton, y siempre los tendré presentes. Lo único que desearía es poder volver atrás en el tiempo y que nunca hubiera sucedido, pero obviamente eso no es posible.

Realmente creo que el fin de semana de carreras debería haberse detenido cuando Rubens tuvo su accidente el viernes. Era obvio que había algo en la pista, o en la combinación de esos coches en la pista. Deberían haber dicho 'OK, aquí pasa algo'. Y después de que Roland muriera, obviamente, eso debería haber sido todo. No deberíamos haber seguido corriendo.

Es fácil decir estas cosas ahora y seguro que habría sido una decisión difícil de tomar en ese momento, pero...

Aquel fin de semana me recordó mucho a la época de los coches deportivos de 1985, cuando perdíamos a muchos pilotos y teníamos la sensación de "¿Qué va a pasar ahora?", "¿Qué está pasando realmente?" y "¿Por qué sucede todos a la vez?".

En Imola tuvo lugar el accidente de Rubens, luego Ratzenberger, después Senna y dos semanas más tarde Karl Wendlinger tuvo un aparatoso accidente en Mónaco.

No habíamos tenido la muerte de un piloto desde Elio [de Angelis] en 1986, pero había habido un montón de grandes accidente, así que esa sensación de invencibilidad había empezado a aparecer. Eso hizo de Imola un fin de semana bastante impactante. Estuve con Senna en el ascensor de un pequeño hotel en el que nos alojábamos la noche antes de su accidente. Estaba bastante disgustado con la noticia de Ratzenberger.

Tuvimos la reunión de pilotos al día siguiente y fue muy emotivo. No pretendo recordar los detalles con claridad, pero recuerdo la habitación y me imagino sentado allí. Ver la película de Senna me recordó algunas cosas que había olvidado e incluso una o dos cosas de las que no me había dado cuenta en ese momento con mis "anteojeras de piloto" puestas.

Cosas como el accidente de la salida y el lío en el pitlane, que obligó a cuatro mecánicos a recibir tratamiento médico. Y una cosa que me sorprendió, viendo la película, fue lo bueno que parecía ser el coche de Ayrton. Había una vuelta en el coche antes del accidente que no había visto antes. Eso me sorprendió.

Recuerdo perfectamente volver a la parrilla después del accidente de Ayrton. Fue una gran maniobra: Recuerdo esquivar trozos y piezas que volvieron a la pista. Al principio tenía la impresión de que había sido Damon. Luego escuchamos que había sido Senna. Entonces todas las pantallas de televisión de los garajes se apagaron. Luego nos dijeron que estaba bien y que todos le habíamos visto mover la cabeza, pero ahora todos sabemos que ese fue casi su último movimiento.

Cuando volvimos a arrancar, pensé que había sido un gran accidente, pero que se podía sobrevivir. Habíamos visto accidentes mayores en Tamburello, como el de Berger. Así que salimos a correr. No sabíamos que Ayrton había muerto instantáneamente.

Me decepcionó mucho que siguiéramos corriendo cuando había literalmente un charco de sangre de Ayrton al costado de la pista. Después de la carrera había una atmósfera en el paddock... Lo que más se notaba era el silencio ensordecedor.

La gente sólo estaba holgazaneando, haciendo sus cosas. Había mucha negación. Una de las primeras personas en saber lo que había pasado fue Keke Rosberg. Me lo contó y poco después Ron Dennis me preguntó qué había oído. Le conté lo que Keke me había dicho y Ron no dijo absolutamente nada. Era muy amigo de Ayrton.

Más tarde, salí de la pista hacia el aeropuerto con Giorgio Ascanelli, que era mi ingeniero de carrera en McLaren y había sido el de Senna. Llegamos a mitad de camino al aeropuerto de Bolonia sin que Giorgio dijera absolutamente nada. Y de repente me dijo: "¿Y qué sabes del accidente?". Y yo dije: 'Me han dicho que está muerto. Me han dicho que no sobrevivió".

Eso pareció marcar la pauta. Nos volvimos un poco locos por la seguridad durante un tiempo y reformamos la GPDA. A cada uno de nosotros se nos asignaron circuitos que debíamos revisar en lo que respecta a la seguridad. Hasta cierto punto, hubo una reacción instintiva y vimos chicanes de neumáticos en lugares como Barcelona. La cuestión era que todos sabíamos, consciente o inconscientemente, que había curvas en las que podías morir si lo hacías absolutamente mal, o en las que si algo salía mal había muchas posibilidades de morir.

Teníamos la sensación de que, como pilotos de carreras, debíamos tomar el control de la seguridad. Teníamos la sensación de estar haciendo una declaración. Luego empezó a normalizarse un poco, pero fue una época que cambió la F1 para siempre. También fue una época en la que la gente parecía ser más consciente de la F1, extrañamente.

Start: Ayrton Senna, Williams FW16, Michael Schumacher, Benetton B194 Photo by: LAT Images

Mark Blundell (Tyrrell)

Obviamente fue un fin de semana con muy malos recuerdos y malas vibraciones, empezando por Rubens, luego Roland, después el accidente de la salida y luego Ayrton. Parece extraño decirlo ahora, pero el ambiente estuvo muy apagado todo el fin de semana, nada que ver con una carrera italiana.

Recuerdo estar sentado en el briefing de pilotos el domingo con la fuerte sensación de que, incluso después de lo que ya había pasado, no había terminado, había más por venir. Nos dimos cuenta de que "sí, esto puede pasar" y de que nos estábamos jugando la vida, aunque decidiéramos no verlo así. Lo habíamos olvidado, pero los acontecimientos nos lo hicieron ver.

Después del accidente de Rubens el viernes, hubo conversaciones en el garaje, pero no era algo en lo que quisiéramos pensar. No queríamos seguir hablando de ello. Recuerdo que les dije a los chicos, 'no sabemos exactamente lo que ha pasado. Tenemos que esperar'. Cualquier piloto de carreras de alto nivel diría lo mismo si consiguieras que lo admitiera: tenemos que ser capaces de poner las cosas en cajas y compartimentarlas. Tenemos un trabajo que hacer y tenemos que salir a hacerlo, y eso se convierte en tu centro de atención, incluso en las circunstancias más difíciles.

Lo peor para mí fueron las conversaciones con mi familia, mi mujer y mis hijos. Mi hijo mayor tenía edad suficiente para entender lo que había pasado, pero yo no quería hablar con él de ello. Recuerdo que llamé para hablar con mis padres y no fue una conversación fácil. Hablar con ellos fue toda una descarga emocional, más de la que te puedes permitir en el garaje o con tu equipo. Uno no se abre así a menos que tenga que hacerlo.

Fue el peor recuerdo que he tenido en el automovilismo, para ser sincero. Todo el mundo era muy fan de Ayrton, y Roland también. Ese fin de semana fue realmente una pesadilla y lo sigue siendo, aunque haya pasado mucho tiempo. Es un fin de semana que en cierto modo me gustaría olvidar, pero sucedió y no podemos cambiarlo.

Quería abandonar el circuito lo antes posible para intentar olvidarlo, pero como joven piloto de Fórmula 1, como era entonces, al principio de mi carrera [el GP de San Marino de 1994 era su tercero], no era cuestión de parar. Pero aun así me sentí muy triste por todo lo que pasó. Después, los pilotos se esforzaron mucho más con la seguridad y la GPDA.

Siempre es triste que haga falta algo así para que la gente reaccione y se produzca un gran cambio en la seguridad.

Yo estaba en Lotus ese año y estábamos pasando por un momento un poco difícil, ya que no alcanzábamos la velocidad que queríamos. El principal recuerdo fue ese violento incidente con Rubens y luego, muy repentinamente, con Roland, que fue un poco un shock para nosotros. Y luego, obviamente, lo que le pasó a Senna.

Desde mi punto de vista, con la situación de Lotus, y teniendo un tiempo frustrante allí, fue un shock añadido al sistema, ya que todos nos sentíamos un poco deprimidos de todos modos. De repente perdimos a un buen amigo. Roland era alguien a quien conocía muy bien, ya que le conocía desde los tiempos de la Fórmula Ford y era una de las últimas personas que solía hacer todo él mismo: vivir en un Transit con su novia, llevar su coche en remolque, hacer la preparación, repostar, cambiar los neumáticos, ser el mecánico... todo el monty.

Y, por supuesto, ganó el Festival de Fórmula Ford en 1986, así que fue muy triste que tuviera su oportunidad en la F1 y que se la arrebataran tan pronto. Era un tipo encantador, con los pies en la tierra, muy poco austriaco en algunos aspectos. El accidente ocurrió cuando perdió el alerón, que se metió debajo del coche a 300 km/h, y se estrelló contra las barreras. No fue muy diferente de lo que le pasó a Mark Webber en Monza [en 2011], solo que mucho más rápido.

Después de todo esto, estábamos un poco sensibles en el warm-up. Cuando finalmente empezamos la carrera, tuvimos el primer accidente con Pedro golpeando a JJ y la rueda yendo hacia la multitud. Luego, tras la reanudación, no éramos conscientes de lo que le había pasado a Ayrton... Vimos su accidente en carrera, pero ninguno de nosotros sabía lo que le había pasado. En realidad no parecía tan grave. Su coche había dejado de moverse cuando lo adelanté y pude ver una grieta en el chasis, pero básicamente parecía estar bien, así que no le di mucha importancia.

Cuando nos enteramos, todos nos dimos cuenta de lo frágil que es la vida. Sabíamos que solía pilotar con Dios de su lado y que era muy calculador sobre cómo lo hacía: al límite, con la creencia de que Dios era su protección. Conocía a Ayrton bastante bien y la forma en que sucedió todo fue surrealista. En realidad terminó siendo un mes entero de incidentes.

Hubo el accidente de Karl en Mónaco dos semanas más tarde y luego, en el mismo mes, el accidente de Pedro en las pruebas en Silverstone. Eso se olvida un poco, pero yo era compañero de equipo de Pedro y éramos los dos únicos coches en pista ese día; de hecho, yo estaba a solo 100 metros detrás de él. Ocurrió justo cuando se perdió de vista en la vieja Abadía.

Después de Imola habíamos recortado los grandes difusores hasta la línea del eje trasero, así que había mucha más tensión en el montaje del alerón trasero. Desgraciadamente, el de Pedro falló en una fracción de segundo y, al dar la vuelta a Abbey, todo lo que podía ver delante de mí era un motor humeante en medio de la pista. Nada, sólo el motor.

Paré y me bajé para ver qué había pasado. Subí por el terraplén del lado de la pista y sólo cuando llegué allí pude ver que había entrado en barril en el túnel peatonal. Pude ver una pequeña llama que salía de la boca del túnel y, a unos 20 metros, los restos de un monocasco. Me di cuenta de que estaba atrapado en el túnel, así que me apresuré a entrar.

El monocasco se había partido por la mitad al chocar contra la barandilla que daba al túnel y Pedro estaba allí, desplomado hacia delante con las piernas abiertas, cruzadas, casi como si estuviera sentado en una tumbona. Había un pequeño incendio detrás de él, donde estaba el tapón del depósito, y la pintura de su casco había empezado a humear. Recuerdo que primero pensé que no sabía si estaba vivo y luego que, si no le ayudaba, se le iban a quemar los sesos.

Al final, un comisario nos encontró y puso en marcha el extintor, pero eso no hizo más que llenar el túnel de pólvora. Pedro ya estaba consciente, lo sacamos y tenía los ojos enormes, como tallos; estaba en estado de shock, como era de esperar. Todo ello contribuyó a la sensación surrealista de aquel momento.

En la F1 nos habíamos acostumbrado a sentirnos invencibles, pero desgraciadamente hizo falta un accidente como el de Ayrton para que se introdujeran los cambios en materia de seguridad que han marcado la diferencia hoy en día. Fui uno de los dos pilotos que asistieron a los funerales de Roland y Ayrton. Gerhard fue el otro. Me pareció lo correcto, porque no quería que olvidaran a Roland. Incluso después de tanta tristeza, a veces es bueno recordar que corrí con los dos. Son bonitos recuerdos.

Ayrton Senna, Williams FW16 behind the safety car Photo by: LAT Images

David Brabham (Simtek)

No empezó siendo un buen fin de semana, y cada vez fue a peor. Tuve que lidiar con el accidente de Roland, no sólo como individuo, sino también porque tenía allí a mi mujer embarazada. Y no sólo eso, con un equipo tan joven y con tantos problemas económicos, había un montón de problemas. No sabes muy bien cómo afrontar una situación así porque nunca la has vivido antes.

Normalmente, uno no correría en esa situación: haría las maletas y se iría a casa. El sábado por la noche me preguntaron si quería seguir. Como no había estado en esa situación, no supe qué responder. Dije que haría el calentamiento y vería cómo me sentía.

Por alguna razón, estábamos en la mitad de los tiempos, lo que no era normal. Entré en boxes y pude sentir que la enorme nube negra que se cernía sobre el equipo empezaba a disiparse. Hice la carrera por el equipo, no por mí. Sentí que era la mejor manera de que el equipo avanzara.

El alerón delantero tenía un problema y lo reforzaron, y Nick [Wirth] juró por su vida que era mucho más fuerte y perfectamente seguro. Le tomé la palabra e hice la carrera.

Salimos después del coche de seguridad y yo estaba detrás. Cuando llegué al accidente de Senna, el polvo empezaba a asentarse. Pensé que era un Tyrrell, no un Williams. Acabamos parando y se corrió la voz de quién era. En ese momento no sabía lo grave que era el accidente; no nos llegaba ninguna información.

Sólo me enteré de que Ayrton había muerto cuando llegué a casa y miré el teletexto. Debo admitir que no tenía ganas de quedarme [después de abandonar la carrera antes de tiempo]. Cogí un vuelo esa noche. Fue un shock enorme después de todo lo que había pasado con Roland. Me senté allí con la cabeza dándome vueltas.

Heinz-Harald Frentzen (Sauber)

He intentado muchas veces recordar este fin de semana y siempre se me queda grabado. Tenía una cualidad casi "mística", si se puede decir tal cosa. Ahora, cuando pensamos en él, lo pintamos como un fin de semana totalmente deprimente y desastroso, pero antes no recuerdo ninguna sensación especialmente mala.

Así que fue un shock cuando Rubens se salió en los entrenamientos, pero para mí los verdaderos shocks empezaron el sábado, cuando murió mi amigo Roland, y tuve la sensación de que las cosas iban a empeorar cada día, quizá sin parar.

Yo estaba muy unido a Roland, ya que habíamos pasado 18 meses juntos compitiendo en Japón antes de la F1, y ya sabes que era una buena persona, un gran tipo. Me pareció que todos los que perdimos en Imola eran personas especiales de alguna manera. Habíamos tenido algunas conversaciones ese fin de semana y nos hicimos algunas fotos juntos en las verificaciones. Nos estábamos divirtiendo, ¿sabes?

Ayrton también habló conmigo ese fin de semana. Recuerdo que me sentí muy orgulloso de que se tomara el tiempo de conversar conmigo. Había hecho lo mismo en Brasil y en Aida a principios de año. Era mi primera temporada en la F1 y quería saber más sobre mí, cómo estaba conociendo el negocio, cómo me estaba "adaptando". Había empezado a hablar conmigo incluso antes, en los entrenamientos de pretemporada en Estoril. Parecía tener un verdadero interés personal en todos los jóvenes pilotos.

Cuando murió, parecía que todas las cosas malas venían juntas y eran muchas a la vez. Habíamos tenido muchos accidentes antes -grandes, con graves daños, pero sin que los pilotos sufrieran lesiones demasiado graves- y de repente se juntaron los peores.

Cuando llegamos a Mónaco dos semanas más tarde, mi compañero Wendlinger tuvo un accidente en los entrenamientos y entonces sí que hubo muy malas vibraciones. Fue desastroso: parecía que esto no iba a acabar nunca.

Todo el mundo estaba conmocionado y decepcionado, y lo único de lo que se podía hablar era de seguridad. Pero se produjo un gran desarrollo de la seguridad en todos los aspectos. En cierto modo, fue exagerado, con lo que hacíamos en los circuitos en aquella época, pero queríamos cubrir todas las posibilidades. Fue una época muy fundamental y dio mucha energía a todo el mundo para hacer cambios y mejoras en la Fórmula 1.

Los accidentes fueron un mensaje para nosotros, creo, de que había que hacer algo y significó, por ejemplo, que pusiéramos de nuevo en marcha la GPDA, lo que hizo que los pilotos volvieran a implicarse en cuestiones de seguridad.

Lo que recuerdo haber sentido durante ese periodo es que no sabía realmente qué pensar o hacer. Estaba totalmente confuso. Me hizo recordar una de las primeras veces que fui a un karting y uno de los chicos que había allí tuvo un accidente muy grave y fue como una señal de advertencia: 'Dios mío, sólo he venido aquí a divertirme y puede pasar algo así'.

Imola y Mónaco nos recordaron que siempre hay peligro en el automovilismo y que algo así puede pasar y que básicamente tienes que estar muy concentrado en lo que haces.

Olivier Beretta (Larrousse)

Fue un fin de semana extraño y triste. Vi el gran accidente en Tamburello. No sabía qué coche era, pero sabía que era uno grande. Todos sabíamos las velocidades que había allí y que no había neumáticos, ni protección ante el muro. Sabía que era uno de los grandes, pero nunca imaginé que fuera Senna.

Había una luz roja y todos nos detuvimos. Había mucha confusión. Erik [Comas] había parado en boxes y había vuelto a la pista porque no había luz roja al final de los boxes. Pude ver en las caras de los mecánicos que algo había pasado. Intenté averiguar qué había pasado y me dijeron que creían que le había pasado algo malo a Ayrton.

Justo antes de que se reiniciara la carrera, oí por la radio que Erik no tomaría la salida. El equipo dijo que no podían encontrarlo. Sabía que algo malo había pasado. Hice mi carrera y cuando falló el motor fui a ver a los comisarios. Me dijeron: "Hoy es un día muy triste". Me contaron lo que había pasado; no había nada más que decir. Fue un momento muy triste, difícil de explicar.

Ayrton era un buen tipo. Recuerdo mi primer GP en Brasil. Me vio en el briefing de pilotos y dijo: 'Ah, una cara nueva aquí'. Le dije: 'Sí, es mi primer GP'. Me dijo que si necesitaba algo, me pasara a verle.

Tuve un pequeño problema con el motor que me retrasó y que me salvó de un gran accidente. En aquella época tenías un embrague de pie y no era perfecto. Tuve un pequeño retraso y eso fue suficiente para salvarme. Lamy golpeó a Lehto y yo estaba justo detrás. No puedo recordarlo todo; todo lo que sé es que como no hice una salida perfecta, me salvé de una grande.

También tuve un gran accidente justo después de Barrichello. Fue casi exactamente el mismo accidente, pero yo entré marcha atrás. Durante los entrenamientos libres, Hakkinen rompió un motor y había aceite en la chicane [Variante Bassa]. Estoy seguro de que Barrichello se salió por culpa del aceite. Hubo bandera roja, pero no vieron el aceite. Fui el primer coche en volver a arrancar, llegué a la chicane y me salí. Tengo una imagen de mi coche a un metro de altura, pero yendo hacia atrás.

Karl Wendlinger (Sauber)

Todo el fin de semana está claro en mi mente. Rubens tuvo su gran accidente y no resultó malherido, así que todo el mundo decía que en un F1 moderno no podía pasarte nada. Luego, al día siguiente, tuvimos la muerte de Roland Ratzenberger. Fue una gran conmoción, pero aún no lo había asimilado.

El día de la carrera recuerdo que pasé por delante del accidente y pensé que debía ser un Williams. Nos pararon antes de la parrilla y Tim Wright, que era mi ingeniero de carrera, me dijo que Senna había tenido un accidente pero que debería estar bien. Luego, después de la carrera, llegó la noticia.

Realmente no pude ver lo que pasó. Se pasaba a tal velocidad que lo único que sabía era que el coche estaba muy dañado.

Después de la carrera volví al box de Sauber y había mal ambiente. Le dije: 'Eh, ¿qué está pasando?'. El Sr. Sauber me dio la noticia con lágrimas en los ojos: 'Senna ha muerto'. No tengo las palabras adecuadas en inglés para explicar mis sentimientos. Todo el fin de semana fue tan extraño. No me lo podía creer. No había pasado nada durante tantos años y luego murieron dos tipos. Cogí mis cosas y me fui.