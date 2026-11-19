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Fórmula 1 Las Vegas GP

Crawford pilotará el AMR26 de Alonso en la FP1 de Las Vegas

El joven de 21 años de Charlotte afrontará en el Strip su quinta sesión de la temporada como novato. Tras los problemas mecánicos sufridos en México, tiene la oportunidad de rodar ante su público local.

Franco Nugnes

Publicado: 19 nov 2026, 1:06

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Jak Crawford, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Jak Crawford, tercer piloto de Aston Martin, estará en pista en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas, al volante del AMR26 de Fernando Alonso. El estadounidense de 21 años tendrá la oportunidad de pilotar ante el público de casa en lo que es su quinto turno de la temporada como rookie: el joven de Charlotte está acumulando una gran experiencia al volante del coche verde, ya que entre FP1, sesiones TPC y en el simulador ya ha acumulado una experiencia de 4.800 kilómetros, contribuyendo al desarrollo del monoplaza de Silverstone.

Jak Crawford, Aston Martin

Foto di: Aston Martin

Jak está entusiasmado de poder ponerse a prueba en el trazado urbano de Nevada: "No veo la hora de volver al volante del AMR26 en Las Vegas. Es realmente especial poder hacerlo en Estados Unidos, y estoy entusiasmado de salir a pista delante de los aficionados estadounidenses”.

“Dado que mi sesión en Ciudad de México terminó antes de lo previsto, es fantástico tener enseguida otra oportunidad para ponerme al volante. Mi objetivo será aprovechar al máximo la sesión y proporcionar comentarios útiles para ayudar al equipo a prepararse de la mejor manera para el resto del fin de semana".

Jak Crawford fermo nelle FP1 a Città del Messico per un problema all'ibrido della power unit Honda

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

El estadounidense en Ciudad de México había acusado un problema en el sistema híbrido de la unidad de potencia Honda después de pocas vueltas, provocando la salida del VSC para poner el coche en condiciones de seguridad.

Crawford no será el único tercer piloto en acción en Las Vegas, ya que Ferrari alineará a Dino Beganovic en el SF-26 de Lewis Hamilton, mientras que Ryo Hirakawa se subirá al Haas en lugar de Oliver Bearman.

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