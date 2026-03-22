Antonelli: "Senna me inspira: voy a aprovechar al máximo esta gran oportunidad"

Fue recibido con una ovación. Nadie sabía que Kimi Antonelli estaría presente, pero quiso estar allí, antes de correr al aeropuerto de Bolonia para partir hacia Japón. Más de trescientos aficionados se reunieron en la sala Checco Costa del Enzo e Dino Ferrari para el 4. Happy BirthAyrton, organizado por la Tifoseria Ayrton Senna Italia, rindieron una larga ovación de pie al piloto de Mercedes de 19 años .

Kimi siempre está ahí para el tres veces campeón del mundo brasileño, porque "... es bonito estar aquí para celebrar a una verdadera leyenda. Precioso. Ayrton siempre ha sido un mito para mí". El talento boloñés, sin embargo, ya no es el novato que entra en la F1, es el piloto que ha conseguido la primera victoria y conduce el mejor monoplaza. Sobre sus hombros recae una responsabilidad: "Tendrás que luchar por el mundial", le dijo desde el escenario Riccardo Patrese, el padovano que fue una vez segundo y dos veces tercero en los años 90.

Antonelli firma un mono de Senna en el BirthdAyrton, celebrado en Imola el sábado por la noche Foto de: Franco Nugnes

"He visto lo que Senna hacía por la gente, por Brasil; él ha sido para mí una fuente de inspiración. Cuidaba cada detalle para ganar. Yo hago lo que siempre he soñado y amado y estoy dispuesto a darlo todo por mi objetivo. Y quiero alcanzarlo".

Por ahora, el número 12 es lo que los une, pero hay más. Empezando por el gran carisma que emana este joven que parece el verdadero predestinado: entró muy rápido en la élite de la F1, pero sigue siendo el chico de siempre. Accesible, dispuesto a firmar autógrafos y hacerse selfies. La música cambiará radicalmente en Sazuka.

Tras ganar el primer Gran Premio de China, ¿qué expectativas tienes para Japón?

"No tengo grandes expectativas, al fin y al cabo es una carrera como las demás del calendario. Voy a Suzuka con las ideas claras sobre el objetivo que debo alcanzar y sobre lo que tengo que hacer, pero sin ponerme demasiada presión, porque, obviamente, en Shanghái me fue bien. Estoy muy contento con eso y soy consciente de lo que puedo hacer, pero sé que no será fácil y tendré que mantener la concentración sin meterme en más dudas".

Feliz cumpleaños, Ayrton, en Imola: Antonelli con Minardi y Comas y los organizadores de la velada en Imola Foto de: Franco Nugnes

Has celebrado en Bolonia el éxito del primer GP, has trabajado en el simulador de Brackley: ¿qué impresión te ha causado el circuito japonés, que representa un tipo aún diferente respecto a Melbourne y Shanghái?

"Es de nuevo un circuito que no será fácil en cuanto al uso de la batería: hay algunos puntos donde habrá que trabajar bien en la gestión de la energía. Habrá que estar a la altura desde el primer momento, porque Suzuka será un circuito complicado para la recarga. Además, se ha repavimentado por completo , por lo que tendrá un agarre diferente y, según las previsiones, hará incluso frío. En resumen, habrá también la incógnita del tiempo y, por lo tanto, no habrá margen para el error".

Andrea Kimi Antonelli gana con Mercedes el primer GP de Shanghái Foto de: Lintao Zhang / LAT Images vía Getty Images

Tienes una capacidad extraordinaria para gestionar el desgaste de los neumáticos. Vas muy fuerte en la segunda parte de la carrera, cuando hace falta tener un coche competitivo para aspirar a la victoria: ¿lo ha entendido George?

"Al final ya sabes, el año pasado ya había mostrado por momentos un poco de lo que podía hacer. Obviamente, nunca había conseguido materializar todo el potencial de verdad y es algo en lo que estoy intentando centrarme este año, porque, de todos modos, tengo una gran oportunidad entre manos: George y yo tenemos un coche que va realmente rápido y, por lo tanto, quiero intentar dar lo mejor de mí, para aprovechar esta oportunidad al máximo".

"Soy consciente de que no es una oportunidad que pueda darse todos los días, así que tengo que intentarlo; sin duda, intentaré estar preparado y lo daré todo hasta el final, porque, de todos modos, estoy en una buena posición, estoy en un gran equipo".

En comparación con el año pasado, ¿sería una derrota quedar segundo ?

"No, no sería una derrota, pero ahora he ganado un GP y sé que podría repetirlo, porque, de todos modos, ganar es demasiado bonito".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images

Hasta ahora no ha habido un enfrentamiento directo con Russell, ¿te lo esperas en Japón?

"Ya se verá. Sinceramente no lo sé, podría haberlo, quizá sí, quizá no. He dicho que el tiempo será impredecible. Una cosa es segura: intentaré dar lo mejor de mí".

En la historia de Mercedes, hemos tenido roces entre los dos compañeros de equipo, basta con recordar a Nico Rosberg con Lewis Hamilton en Barcelona en 2016. Por tu carácter, ¿eres de los que buscarán la chispa o intentarás evitarla?

"Soy perfectamente consciente de que debe haber una buena dinámica dentro del equipo y, obviamente, los dos somos muy competitivos, pero hay mucho respeto y nos valoramos mutuamente. Sin duda, soy el tipo de persona que no quiere que se dé ese tipo de situación...".

Kimi Antonelli y George Russell: son los rivales por el título mundial Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

¿Cuánto es superior el Mercedes W17 en este momento?

"Es superior, pero hay otros coches que tienen nuestro mismo motor, digamos que el paquete es mucho más completo y debo admitir que el equipo está haciendo un trabajo magnífico".

¿Estás diciendo que nos equivocamos al dar demasiado mérito a la unidad de potencia ?

"No, no es solo una cuestión de motor, también tiene mucho que ver el chasis, porque, al fin y al cabo, las curvas hay que tomarlas. Tengo que decir que la gente habla demasiado del motor y muy poco del chasis, porque al final el coche en sí va muy bien, tanto que en China fuimos los únicos que en carrera tuvimos tan poco graining en los neumáticos. Me parece claro el mensaje: el coche funciona".