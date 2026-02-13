Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Estadísticas
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

F1 2026 Test Bahréin 1: estadísticas del tercer día de pruebas

Estas son las estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores de F1 durante el tercer día de los entrenamientos de invierno de 2026 en Baréin 1.

Fabien Gaillard
Publicado:
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Liam Lawson, Toros de Carreras

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
George Russell, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Alexander Albon, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
George Russell, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Carlos Sainz, Williams

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Franco Colapinto, Alpine

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Liam Lawson, Toros de Carreras

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del tercer día de test de F1 2026 en Bahrein
52

Tras la última jornada de la primera sesión de pruebas de invierno de F1 2026, celebrada en Bahréin, estas son las cifras más destacadas del viernes.

Pruebas de Bahrein 1 - Kilometraje por escuderías (día 3)

Escudería Piloto(s) Vueltas totales recorridas Kilómetros recorridos
McLaren Piastri 161 871
Ferrari Hamilton 150 812
Williams

Sainz

Albon

 146 790
Haas

Bearman

Ocon

 145 785
Alpine Colapinto 144 779
Mercedes

Russell

Antonelli

 139 752
Red Bull

Verstappen

Hadjar

 120 649
Racing Bulls Lawson 119 644
Audi

Bortoleto

Hülkenberg

 118 639
Cadillac

Bottas

Pérez

 104 563
Aston Martin Stroll 72 390

Pruebas de Bahrein 1: kilometraje por motoristas (día 3)

Oscar Piastri et McLaren auront été le pilote et l'écurie les plus actifs de la journée de vendredi aux Essais de Bahreïn 1, contribuant à la belle récolte de données des moteurs Mercedes.

Oscar Piastri y McLaren fueron el piloto y la escudería más activos del viernes en los Ensayos de Baréin 1, lo que contribuyó a la gran cantidad de datos recopilados por los motores Mercedes.

Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Motor Equipo(s) Total de vueltas recorridas Kilómetros recorridos KM medios
e por escudería
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 590 3193 798
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 399 2159 720
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 239 1294 647
Audi Audi 118 639 639
Honda Aston Martin 72 390 390

Pruebas de Bahrein 1: tiempos del día 3

P. PILOTO EQUIPO Vueltas Tiempo Diferencia
1 Antonelli Mercedes 61 1'33"669  
2 Russell Mercedes 78 1'33"918 +0"249
3 Hamilton Ferrari 150 1'34"209 +0"540
4 Piastri McLaren 161 1'34"549 +0"880
5 Verstappen Red Bull 61 1'35"341 +1"672
6 Hadjar Red Bull 59 1'35"610 +1"941
7 Ocon Haas 75 1'35"753 +2"084
8 Colapinto Alpine 144 1'35"806 +2"137
9 Bearman Haas 70 1'35"972 +2"303
10 Hülkenberg Audi 58 1'36"291 +2"622
11 Albon Williams 78 1'36"793 +2"996
12 Lawson Racing Bulls 119 1'36"808 +3"139
13 Sainz Williams 68 1'37"186 +3"517
14 Pérez Cadillac 67 1'37"365 +3"696
15 Bortoleto Audi 60 1'37"536 +3"867
16 Stroll Aston Martin 72 1'38"165 +4"496
17 Bottas Cadillac 37 1'38"772 +5"103

Pruebas de Bahrein 1: banderas rojas del día 3

Comme son équipier la veille, Valtteri Bottas a dû stopper la Cadillac en piste ce vendredi à Sakhir.

Al igual que su compañero de equipo el día anterior, Valtteri Bottas tuvo que detener el Cadillac en la pista este viernes en Sakhir.

Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

Coche Piloto Hora Motivo
Cadillac Bottas 8:50 Parada en pista
Ferrari Hamilton 16:49 Agotamiento de combustible
- - 16:55 Prueba de la FIA

 

Share Or Save This Story

Artículo previo VIDEO: El incidente de Franco Colapinto al final del viernes en el test de Bahréin
Artículo siguiente Verstappen, satisfecho con los test en Bahréin, pero aún ve margen de mejora

Top Comments

More from
Fabien Gaillard

Todos los números del jueves de pruebas de la F1 2026 en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Todos los números del jueves de pruebas de la F1 2026 en Bahréin

Todos los números del miércoles de pruebas de la F1 2026 en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Todos los números del miércoles de pruebas de la F1 2026 en Bahréin

Zak Brown se quita el sombrero ante el motor Red Bull Ford

Fórmula 1
Fórmula 1
Zak Brown se quita el sombrero ante el motor Red Bull Ford

Últimas noticias

El primer veredicto de Charles Leclerc sobre las chances de Ferrari en la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
El primer veredicto de Charles Leclerc sobre las chances de Ferrari en la F1 2026

Verstappen, satisfecho con los test en Bahréin, pero aún ve margen de mejora

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Verstappen, satisfecho con los test en Bahréin, pero aún ve margen de mejora

F1 2026 Test Bahréin 1: estadísticas del tercer día de pruebas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
F1 2026 Test Bahréin 1: estadísticas del tercer día de pruebas

Romain Grosjean regresa a la IndyCar y ficha por Dale Coyne Racing para 2026

IndyCar
Indy IndyCar
St. Petersburg
Romain Grosjean regresa a la IndyCar y ficha por Dale Coyne Racing para 2026