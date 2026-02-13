F1 2026 Test Bahréin 1: estadísticas del tercer día de pruebas
Estas son las estadísticas de rodaje de los equipos y fabricantes de motores de F1 durante el tercer día de los entrenamientos de invierno de 2026 en Baréin 1.
Tras la última jornada de la primera sesión de pruebas de invierno de F1 2026, celebrada en Bahréin, estas son las cifras más destacadas del viernes.
Pruebas de Bahrein 1 - Kilometraje por escuderías (día 3)
|Escudería
|Piloto(s)
|Vueltas totales recorridas
|Kilómetros recorridos
|McLaren
|Piastri
|161
|871
|Ferrari
|Hamilton
|150
|812
|Williams
|
Sainz
Albon
|146
|790
|Haas
|
Bearman
Ocon
|145
|785
|Alpine
|Colapinto
|144
|779
|Mercedes
|
Russell
Antonelli
|139
|752
|Red Bull
|
Verstappen
Hadjar
|120
|649
|Racing Bulls
|Lawson
|119
|644
|Audi
|
Bortoleto
Hülkenberg
|118
|639
|Cadillac
|
Bottas
Pérez
|104
|563
|Aston Martin
|Stroll
|72
|390
Pruebas de Bahrein 1: kilometraje por motoristas (día 3)
Oscar Piastri y McLaren fueron el piloto y la escudería más activos del viernes en los Ensayos de Baréin 1, lo que contribuyó a la gran cantidad de datos recopilados por los motores Mercedes.
Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images
|Motor
|Equipo(s)
|Total de vueltas recorridas
|Kilómetros recorridos
|KM medios
e por escudería
|Mercedes
|
Mercedes
|590
|3193
|798
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|399
|2159
|720
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|239
|1294
|647
|Audi
|Audi
|118
|639
|639
|Honda
|Aston Martin
|72
|390
|390
Pruebas de Bahrein 1: tiempos del día 3
|P.
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Tiempo
|Diferencia
|1
|Antonelli
|Mercedes
|61
|1'33"669
|2
|Russell
|Mercedes
|78
|1'33"918
|+0"249
|3
|Hamilton
|Ferrari
|150
|1'34"209
|+0"540
|4
|Piastri
|McLaren
|161
|1'34"549
|+0"880
|5
|Verstappen
|Red Bull
|61
|1'35"341
|+1"672
|6
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1'35"610
|+1"941
|7
|Ocon
|Haas
|75
|1'35"753
|+2"084
|8
|Colapinto
|Alpine
|144
|1'35"806
|+2"137
|9
|Bearman
|Haas
|70
|1'35"972
|+2"303
|10
|Hülkenberg
|Audi
|58
|1'36"291
|+2"622
|11
|Albon
|Williams
|78
|1'36"793
|+2"996
|12
|Lawson
|Racing Bulls
|119
|1'36"808
|+3"139
|13
|Sainz
|Williams
|68
|1'37"186
|+3"517
|14
|Pérez
|Cadillac
|67
|1'37"365
|+3"696
|15
|Bortoleto
|Audi
|60
|1'37"536
|+3"867
|16
|Stroll
|Aston Martin
|72
|1'38"165
|+4"496
|17
|Bottas
|Cadillac
|37
|1'38"772
|+5"103
Pruebas de Bahrein 1: banderas rojas del día 3
Al igual que su compañero de equipo el día anterior, Valtteri Bottas tuvo que detener el Cadillac en la pista este viernes en Sakhir.
Foto de: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images
|Coche
|Piloto
|Hora
|Motivo
|Cadillac
|Bottas
|8:50
|Parada en pista
|Ferrari
|Hamilton
|16:49
|Agotamiento de combustible
|-
|-
|16:55
|Prueba de la FIA
