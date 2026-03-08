Ir al contenido principal

Resultados
Fórmula 1 GP de Australia

F1 2026 Australia: Estado del campeonato de pilotos y contructores

Ganador del Gran Premio de Australia, George Russell lidera el campeonato por primera vez en su carrera. Descubre la clasificación de pilotos y constructores tras la primera carrera de la temporada en Melbourne.

Basile Davoine
Edited:
George Russell, Mercedes

George Russell, poleman y ganador del Gran Premio de Australia en la apertura de la temporada 2026 de Fórmula 1, es evidentemente el primer líder del campeonato al abandonar Melbourne para dirigirse a Shanghái. El británico se embolsó los 25 puntos de la victoria, por delante de su compañero de equipo Kimi Antonelli y los dos pilotos de Ferrari

La primera prueba de la temporada ha marcado una clara jerarquía inicial, con Mercedes acumulando desde el principio el máximo de puntos posibles en el campeonato de constructores, por delante de la Scuderia. Al término de esta primera prueba, McLaren es la tercera fuerza, por delante de Red Bull, gracias a los puntos salvados por Lando Norris y Max Verstappen, respectivamente. 

Campeonato de pilotos

Pos. Piloto Puntos
1 United KingdomG. RussellMercedes 25
2 ItalyK. AntonelliMercedes 18
3 MonacoC. LeclercFerrari 15
4 United KingdomL. HamiltonFerrari 12
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 10
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 8
7 United KingdomO. BearmanHaas 6
8 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 4
9 BrazilG. BortoletoAudi 2
10 FranceP. GaslyAlpine 1
11 FranceE. OconHaas  
12 ThailandA. AlbonWilliams  
13 New ZealandL. LawsonRacing Bulls  
14 ArgentinaF. ColapintoAlpine  
15 SpainC. Sainz JrWilliams  
16 MexicoS. PérezCadillac-Ferrari  
17 CanadaL. StrollAston Martin  

Campeonato de constructores

Pos. Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 43
2 ItalyFerrari 27
3 United KingdomMcLaren 10
4 AustriaRed Bull 8
5 United StatesHaas 6
6 ItalyRacing Bulls 4
7 GermanyAudi 2
8 FranceAlpine 1
9 United KingdomWilliams  
10 United StatesCadillac-Ferrari  
11 United KingdomAston Martin  
Más de la F1:

Artículo previo Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nuva era de la F1 en Melbourne
Artículo siguiente VIDEO: La impresionante salvada de Colapinto y la reacción de Russell

