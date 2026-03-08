F1 2026 Australia: Estado del campeonato de pilotos y contructores
Ganador del Gran Premio de Australia, George Russell lidera el campeonato por primera vez en su carrera. Descubre la clasificación de pilotos y constructores tras la primera carrera de la temporada en Melbourne.
George Russell, poleman y ganador del Gran Premio de Australia en la apertura de la temporada 2026 de Fórmula 1, es evidentemente el primer líder del campeonato al abandonar Melbourne para dirigirse a Shanghái. El británico se embolsó los 25 puntos de la victoria, por delante de su compañero de equipo Kimi Antonelli y los dos pilotos de Ferrari.
La primera prueba de la temporada ha marcado una clara jerarquía inicial, con Mercedes acumulando desde el principio el máximo de puntos posibles en el campeonato de constructores, por delante de la Scuderia. Al término de esta primera prueba, McLaren es la tercera fuerza, por delante de Red Bull, gracias a los puntos salvados por Lando Norris y Max Verstappen, respectivamente.
Campeonato de pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|G. RussellMercedes
|25
|2
|K. AntonelliMercedes
|18
|3
|C. LeclercFerrari
|15
|4
|L. HamiltonFerrari
|12
|5
|L. NorrisMcLaren
|10
|6
|M. VerstappenRed Bull
|8
|7
|O. BearmanHaas
|6
|8
|A. LindbladRacing Bulls
|4
|9
|G. BortoletoAudi
|2
|10
|P. GaslyAlpine
|1
|11
|E. OconHaas
|12
|A. AlbonWilliams
|13
|L. LawsonRacing Bulls
|14
|F. ColapintoAlpine
|15
|C. Sainz JrWilliams
|16
|S. PérezCadillac-Ferrari
|17
|L. StrollAston Martin
Campeonato de constructores
|Pos.
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|43
|2
|Ferrari
|27
|3
|McLaren
|10
|4
|Red Bull
|8
|5
|Haas
|6
|6
|Racing Bulls
|4
|7
|Audi
|2
|8
|Alpine
|1
|9
|Williams
|10
|Cadillac-Ferrari
|11
|Aston Martin
