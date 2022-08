Cómo Red Bull logró un coche veloz con las nuevas normas porpoising

El campeón del mundo estuvo en su propia liga en Bélgica, ya que lideró la clasificación y luego pasó de la 14ª posición en la parrilla (tras una penalización por motor) a dominar la carrera y ganar.

La magnitud de la ventaja de Red Bull en Spa sorprendió a sus rivales, ya que el equipo había estado bastante igualado con Ferrari en términos de ritmo puro durante gran parte de 2022.

Aunque se descartaron las teorías de que Red Bull se beneficiara de la introducción de un chasis más ligero, la escudería de Milton Keynes señaló un elemento que parecía haber jugado especialmente a su favor y al de Max Verstappen.

Y es que el hecho de que los equipos tengan que correr con un rango de altura más alto en sus coches en Spa, ya que los monoplazas no pueden rodar demasiado cerca del suelo porque la compresión en Eau Rouge lleva el riesgo de que el suelo golpee la pista, destacaron mucho más algunos de los puntos fuertes del RB18.

Concretamente parece que mientras que sobre todo Ferrari y Mercedes parecen producir más carga aerodinámica cuando corren tan cerca del suelo como puedan, Red Bull puede alcanzar niveles máximos cuando corre más alto.

Ese elemento, unido a la gran velocidad en recta de su coche, hizo que Red Bull perdiera menos con más altura en su coche, y que estuviera en una liga diferente en el GP de Bélgica.

El director del equipo, Christian Horner, dijo: "Creo que este circuito ha jugado a nuestro favor. Tenemos un coche muy eficiente, hemos encontrado una muy buena puesta a punto. Max ha estado en una forma fenomenal, desde la primera vuelta del viernes".

Respondiendo a los rumores previos al fin de semana sobre la posibilidad de que Red Bull estrenara un coche más ligero, Horner dijo: "No, no lo hemos traído. Y no, no tenemos uno... así que no, ese no fue un factor en el rendimiento".

"Creo que se hizo mucho y se puso mucha expectativa en esa Directiva Técnica [contra el porpoising], y podría decirse que quizás ha perjudicado a otros más que a nosotros".

"Pero realmente no hemos cambiado la forma de operar el coche. Evidentemente, el riesgo de encallar aquí siempre es un problema debido a las características de Eau Rouge. Pero eso no es exclusivo de nosotros, es lo mismo para todos los equipos".

"Pero creo que ya hemos visto que este año hemos corrido con una mayor altura de pilotaje. Nuestra filosofía es probablemente un poco diferente a la de otros. Tal vez hagan una Directiva Técnica para la próxima carrera que diga que tenemos que correr mucho más bajo", dijo con ironía.

Un chasis de menor peso

Aunque Horner descartó el rumor de que Red Bull haya introducido un chasis más ligero para Spa-Francorchamps, no fue tan claro sobre la posibilidad de que el equipo trabaje en ese plan.

Red Bull ha sufrido todo el año contra el límite de peso mínimo, pero ha sido capaz de progresar para estar a pocos kilos de donde querría.

Cuando le preguntaron por la posibilidad de que Red Bull lleve un chasis más ligero en las próximas dos o tres carreras -se ha señalado Singapur como posible punto para estrenarlo- Horner fue muy cuidadoso con sus palabras.

"No hay... estos chasis que tenemos ahora se usarán en las próximas carreras", dijo.