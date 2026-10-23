Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Por qué las mejoras de Austin de Ferrari solo equivalen a una décima de segundo de mejora

Tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc han restado importancia a las actualizaciones de Ferrari para el GP de Estados Unidos, pero tienen más alcance que el tiempo de vuelta máximo

Jake Boxall-Legge Filip Cleeren

Publicado: 23 oct 2026, 20:19

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El último paquete de mejoras de Ferrari para el Gran Premio de los Estados Unidos de Fórmula 1 presenta un enfoque único en las pequeñas aletas situadas en el borde delantero del fondo plano, aunque ambos pilotos han restado importancia a la trascendencia de las nuevas piezas.

El SF-26 también ha recibido una ligera remodelación en los pontones, con un pequeño cambio en la toma de aire y en el undercut para conectar con una modificación menor en el plano del suelo aguas arriba. Las notas técnicas previas al evento de Ferrari afirman que estos cambios pretenden incrementar la energía del flujo de aire que pasa hacia la parte trasera del auto, con el objetivo de hacer trabajar más duro al difusor.

El difusor también se ha actualizado para aumentar la expansión del flujo liberado desde la parte posterior del monoplaza, modificando el volumen general del propio difusor junto con pequeños ajustes en los aletines (fences) internos del suelo.

En la parte delantera del fondo plano, los cinco aletines ayudan a controlar el flujo de aire que pasa por debajo, minimizando la turbulencia general presente en esa corriente para garantizar que el difusor funcione de manera eficiente. Ferrari ha extendido la aleta más externa para que pase por la parte superior, ofreciendo un acondicionador de flujo horizontal para mejorar aún más la calidad del aire en esta zona.

Ferrari floor detail

Photo by: Stuart Codling

Lewis Hamilton mantuvo las expectativas bajo control para el fin de semana, sugiriendo antes de la FP1 que los retoques valen "menos de una décima" y que el hecho de que el auto encaje bien con el Circuito de las Américas generaría un mayor cambio en el rendimiento, mientras que Charles Leclerc redujo de igual manera el impacto de las nuevas piezas.

"No son actualizaciones mayores; he oído hablar bastante de ellas, pero no son tan grandes como lo que quizás se está diciendo por ahí", declaró Leclerc.

"Es un pequeño paso en la dirección correcta, obviamente, como siempre, ese es el objetivo. Luego todavía tenemos que ponerlo en el auto, hacer las primeras vueltas y ver si ese paso que esperábamos está ahí.

"Sin embargo, creo que he oído que hay otros equipos que traen grandes actualizaciones, así que tendremos que ver cómo queda en comparación con ellos. Pero no espero nada enormemente significativo, aunque espero que pueda ayudarnos a dar ese pequeño paso adelante y nos ayude a ganar las carreras".

Ferrari demostró un ritmo sólido en la sesión de práctica inicial del fin de semana en Austin con Leclerc marcando el tiempo más rápido, aunque la referencia de corta duración de Max Verstappen fue eliminada por límites de pista.

¿Por qué introducir una mejora que vale "menos de una décima"?

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Si la evaluación de Hamilton sobre la actualización de Ferrari es correcta, suena como algo insignificante considerando el desembolso económico necesario para producir y enviar nuevas piezas a los Estados Unidos. Pero hay mucho más en un paquete de mejoras más allá de los números principales.

Al energizar el flujo hacia la parte trasera del auto, el monoplaza puede generar niveles más altos de carga aerodinámica de manera más constante. Puede que no cambie demasiado el tiempo de vuelta pico, pero debería garantizar que haya menos fluctuaciones en el rendimiento aerodinámico debido a cualquier cambio en la velocidad del aire. Si puedes controlar esa velocidad del aire que se desplaza hacia la parte posterior, incluso durante el movimiento axial del auto al frenar y girar, se obtiene una plataforma más estable.

Mejorar la consistencia es una cosa, y los desarrollos también pueden convertirse en un punto de partida para 2027. El número de "dedos" en el fondo plano se reducirá de cinco a tres la próxima temporada, por lo que explorar potencialmente esa extensión del "dedo" podría ayudar a recuperar parte del rendimiento perdido el próximo año.

Estos son ejemplos en su mayoría especulativos, pero exploran en parte la idea de por qué un equipo pondría en marcha una mejora cuando las cifras principales solo arrojan una pequeña ganancia. En última instancia, se trata de crear una base para lo que venga después o de potenciar las propiedades de la aerodinámica existente para minimizar la variación en los tiempos de vuelta.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Los pilotos de Ferrari emiten un veredicto decepcionante sobre las mejoras en Austin

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Jake Boxall-Legge





George Russell ve su 2026 en la F1 como una prueba de "carácter y resiliencia"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



8 h



George Russell ve su 2026 en la F1 como una prueba de "carácter y resiliencia"





Esteban Ocon responde al fichaje de Rafael Camara por Haas para la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Esteban Ocon responde al fichaje de Rafael Camara por Haas para la F1 2027





Por qué a Piastri le ha costado mostrar su mejor versión con el McLaren MCL40 en la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Por qué a Piastri le ha costado mostrar su mejor versión con el McLaren MCL40 en la F1 2026

More from

Ferrari





Leclerc lidera por poco sobre Verstappen la FP1 del GP de Estados Unidos y Colapinto es 17º



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Leclerc lidera por poco sobre Verstappen la FP1 del GP de Estados Unidos y Colapinto es 17º





Lewis Hamilton: Kimi Antonelli “merece ser el campeón”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 h



Lewis Hamilton: Kimi Antonelli “merece ser el campeón”





Por qué ahora es Oliver Bearman contra Rafael Camara por la próxima vacante en Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



10 h



Por qué ahora es Oliver Bearman contra Rafael Camara por la próxima vacante en Ferrari

Últimas noticias





Por qué las mejoras de Austin de Ferrari solo equivalen a una décima de segundo de mejora



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



Por qué las mejoras de Austin de Ferrari solo equivalen a una décima de segundo de mejora





Colton Herta, a un solo punto de la superlicencia para llegar a la F1 con Cadillac



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



31 min



Colton Herta, a un solo punto de la superlicencia para llegar a la F1 con Cadillac





Buenos Aires prepara el Gálvez para MotoGP con 43.000 toneladas de asfalto y la F1 en la mira



MotoGP



MGP MotoGP 41 min



Buenos Aires prepara el Gálvez para MotoGP con 43.000 toneladas de asfalto y la F1 en la mira





Colapinto no es el único con sanción en la parrilla de Austin: dos pilotos se suman a la lista



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Colapinto no es el único con sanción en la parrilla de Austin: dos pilotos se suman a la lista

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete