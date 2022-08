¿Cuáles son los cambios técnicos para la F1 2023 y por qué?

Los reglamentos técnicos de la Fórmula 1 están en constante cambio porque la FIA se ve obligada a introducir modificaciones para mantener a los equipos en la misma sintonía.

Esto siempre se acentúa en torno a la introducción de un cambio reglamentario importante, como el que acabamos de tener, que a menudo da lugar a modificaciones a lo largo del año y, lo que es más importante, a ajustes que entrarán en vigor para la temporada siguiente y posteriores.

Los principales cambios para 2023 se han centrado en el suelo de los coches, debido a las divisiones de los equipos cuando se trata de algunos coches que rebotan, y muchos de ellos sienten que estas modificaciones se están dando por razones equivocadas.

Así que ha habido un diálogo de ida y vuelta entre el organismo rector y los 10 constructores de la F1 para encontrar un terreno común antes de los ajustes, y la FIA ha tenido que suavizar su enfoque en comparación con sus recomendaciones iniciales.

En un principio, insistió en que la parte exterior del suelo se elevara 25 mm y en que se aplicaran pruebas de carga más estrictas para que el suelo no se flexionara demasiado, lo que reduciría la capacidad de los equipos de acercar el borde del suelo a la superficie de la pista y heredar el rendimiento aerodinámico asociado.

Photo by: Giorgio Piola

Como compromiso, la normativa se ha modificado para reflejar un aumento de 15 mm de altura en el borde exterior del suelo para 2023, con una deflexión vertical no superior a 5 mm cuando se aplica una carga de 250 N en dirección descendente y no más de 5 mm en vertical cuando se aplica una carga de 250 N en dirección ascendente.

Para 2022, estos valores son de 8 mm y 12 mm, respectivamente, por lo que los equipos deben aumentar la rigidez para superar las pruebas requeridas.

También se han introducido cambios en la geometría del borde del suelo para arreglar cualquier cabo suelto que el organismo rector considere que se ha colado en 2022.

En un movimiento relacionado, la FIA también ha reducido el número de agujeros requeridos para medir la conformidad de seis a cuatro, con los dos en la sección central del tablero considerados redundantes.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Photo by: Giorgio Piola

La FIA ha dado y quitado en términos del alerón delantero también, ya que se han tomado medidas para restringir aún más el diseño de la unión del flap y el endplate, lo que prácticamente descarta el complejo diseño introducido por Mercedes en el Gran Premio de Canadá (arriba) y que se espera que ofrezca más "salida" de lo que se pretendía originalmente cuando se enmarcó la nueva normativa.

Sin embargo, los equipos tendrán un poco más de libertad en términos de ajuste, ya que actualmente los flaps sólo pueden tener 35 mm de ajuste, y la FIA concederá 40 mm a partir de 2023.

Además, el radio de filtrado entre los elementos y los soportes que se pueden utilizar se ha incrementado de 2 mm a 4 mm, un cambio que se comparte también con el alerón trasero.

Ya que estamos en la parte trasera del coche, también cabe destacar que hay un cambio en la altura de los anclajes del alerón trasero, ya que tendrán que montarse 60mm más alto que en 2022, con la FIA aprendiendo claramente de los incidentes ocurridos durante la temporada.

Y, en este sentido, tenemos otros dos cambios, con los pernos de montaje entre la unidad de potencia y el chasis, y la unidad de potencia y la transmisión, que requieren una resistencia a la tracción superior a 100kn a partir de la próxima temporada.

Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images