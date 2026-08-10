Expiloto de F1 revela que le ofreció un pub de Londres a Jeremy Clarkson en un acuerdo inusual

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha revelado que, en un intento por salvar el negocio, llegó a ofrecerle gratuitamente a Jeremy Clarkson —expresentador de Top Gear— el pub que regentaba en el suroeste de Londres y que no lograba sacar adelante.

Durante una entrevista realizada mientras conducía junto a la presentadora Jodie Kidd, el expiloto de Williams, McLaren y Red Bull explicó cómo contactó con Clarkson al ver que no conseguía que el pub, llamado The Brown Dog, funcionara como negocio.

"Compré un pub en Barnes que simplemente no funcionaba", comentó Coulthard. "Se llamaba The Brown Dog y no lográbamos que fuera rentable".

Ante la inviabilidad del negocio, Coulthard le planteó su propuesta a Clarkson hace aproximadamente dos años. Le ofreció al presentador de televisión la cesión completa de la titularidad de la propiedad a cambio de una participación en los beneficios futuros.

"De hecho, se lo ofrecí a Jeremy Clarkson", explicó Coulthard. "Le dije: 'Jeremy, te regalo el pub. Es tuyo, con los títulos de propiedad incluidos, pero si llegas a ganar dinero, empiezas a darnos una parte'".

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Sin embargo, el acuerdo no llegó a materializarse porque la ubicación del pub no resultaba ideal para Clarkson. Desde entonces, el expresentador de The Grand Tour y estrella de Clarkson's Farm ha abierto su propio pub, The Farmer's Dog, en Oxfordshire.

David Coulthard Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

"Creo que simplemente quedaba demasiado lejos de donde vive como para que fuera viable", añadió Coulthard. "Es un negocio complicado".

Desde que dejó de presentar The Grand Tour y Top Gear junto a Richard Hammond y James May, Clarkson ha ampliado su cartera de negocios. Es propietario y gestor de varias empresas interconectadas de los sectores agrícola y de la hostelería, situadas principalmente en la región de los Cotswolds.

Es dueño de Diddly Squat Farm —conocida por el programa Clarkson's Farm—, explotación que gestiona junto con la tienda de la granja (Diddly Squat Farm Shop). También fundó Hawkstone, una marca de bebidas alcohólicas que produce cervezas tipo lager e IPA de primera calidad, así como sidras, utilizando cebada procedente tanto de agricultores británicos como de sus propias cosechas.

Clarkson es asimismo propietario de The Farmer's Dog, un pub británico tradicional.