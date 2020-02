La expansión en EEUU de la F1, "más tiempo del esperado"

Desde que tomaron el control de la F1 en 2017, Liberty Media ha querido hacer crecer a la categoría en EE UU, trabajando intensamente desde hace dos años en planes para celebrar una carrera en Miami.

La oposición al proyecto ha llevado a tener que realizar múltiples cambios a las propuestas. El plan actual implica que el circuito evite calles públicas en torno al estadio Hard Rock de los Miami Dolphins, así como acción en pista durante horas de colegio.

El plan todavía está recibiendo protestas de muchos grupos locales, sobre todo durante la Super Bowl, que se celebró en Miami a comienzos de febrero. Pero se logró una victoria clave a comienzos de este mes, cuando los comisionados no votaron en contra de las propuestas, permitiendo a los propietarios de los Miami Dolphins iniciar los planes de construir el circuito en sus terrenos.

Hablando con Motorsport.com en la conferencia BHMSE en Bakú, el CEO y presidente de la F1, Chase Carey, aceptó que siente algo de frustración con los recientes retrasos, pero asegura que mejorar el perfil de la categoría en EE UU siempre ha sido visto como algo a largo plazo.

"Sabíamos que nos iba a llevar tiempo. Por un lado, sí, está claro que nos está costando más de lo que habríamos esperado", dijo Carey.

"Creo que es frustrante porque hemos empleado mucho tiempo y parece que siempre hay cierto grado de continua complejidad. Creo que la realidad es que EE UU, para nosotros, para que realmente funcione, nos va a costar más de cinco años. Siempre dijimos que EE UU no iba a cambiar nuestro mundo en dos o tres años".

"El objetivo es realmente que en cinco o 10 años desde ahora EE UU se convierta en un mercado importante para nosotros. En ese contexto, 12 meses no es algo tan grave, pero no implica que no sea frustrante".

Los rumores sobre posibles nuevas carreras de la F1 en EE UU se han intensificado después de la compra del Indianápolis Motor Speedway por parte de Roger Penske. Este confirmó cuando compró el circuito que valoraría la opción de devolver el Gran Circo a Indianápolis, que albergó el GP de Estados Unidos de 2000 a 2007.

Carey no entra en detalles, pero asegura que es consciente del interés: "Conozco a los Penske, he estado en contacto con ellos, les conocía antes de que comprasen Indianápolis. Pero, de nuevo, no haré comentarios sobre las conversaciones. Soy consciente del interés", apuntó.

"Obviamente, es un trazado icónico en el mundo. Es parte de la Triple Corona junto a Mónaco y Le Mans, por lo que ya eso habla de lo que implica un circuito así".