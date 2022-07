Exmánager de Schumacher critica al 7 veces campeón, a su esposa y a Todt

Según el antiguo mánager de Michael Schumacher en la Fórmula 1, el siete veces campeón del mundo era "tacaño". Las declaraciones de Willi Weber sobre el alemán se produjeron en una entrevista concedida al periódico italiano La Gazzetta dello Sport, en la que el compatriota del piloto habló de su nuevo libro.

La publicación de Weber, titulada Gasolina en la sangre - Michael Schumacher, el caballo ganador, destaca su relación con Michael, con detalles sobre la ruptura con el clan 'Schumi'.

Además, el libro habla de Ferrari, donde Schumacher ganó cinco títulos de Fórmula 1. Los otros dos títulos de Schumacher fueron para Benetton, pero también de la familia del piloto, así como el antiguo jefe de la escudería de Maranello, el francés Jean Todt, que son blanco de las críticas de Weber en la publicación.

Jean Todt Photo by: Erik Junius

El ex mánager de Schumi recordó cómo ha sido la relación con Corinna, la esposa del siete veces campeón, y el mánager -amigo del piloto- desde el accidente que dejó al alemán en un estado de salud poco conocido hasta hoy.

"Ese día (del accidente), estaba en un evento, en el vestíbulo de un hotel, y sonó mi teléfono móvil. Un amigo me dijo que Michael tuvo un accidente de esquí, pero no parecía grave. Luego me dijeron que lo llevaban al hospital de Grénoble", dijo Weber.

"Llamé a su mujer y no contestó. Llamé a Todt para preguntarle si debe ir al hospital. Me dice que espere: es demasiado pronto. Llamé al día siguiente y nadie contestaba, dejé pasar unos días para no molestar, pero empecé a entender que querían dejarme al margen", siguió.

"Fue un gran dolor para mí. He intentado cientos de veces ponerme en contacto con Corinna. Puedo entender la situación inicial, pero luego todo lo que escuchamos son mentiras de ellos. Por Michael, hice todo y siempre protegí su vida privada. No esperaba ese comportamiento de ella".

Corinna Schumacher Photo by: FIA

"Han pasado tantos años desde ese incidente, ¿por qué la familia no dice la verdad?", cuestionó Weber, quien dijo que Michael "era como un hijo" para él. "¿Qué le diría? Que siempre estaré ahí para él, para arreglarlo todo".

"Y le diría: te echo de menos. Pero años después del accidente, me dije a mí mismo que sólo buscando a la familia, no puedo cambiar las cosas. Para mí era como un hijo, incluso hoy me duele hablar de ello. Él (Todt) es como Corinna".

En su libro, Weber afirma haber aconsejado a Schumi que no volviera a la F1 en 2010 para Mercedes. Sin embargo, Schumacher corrió para las Flechas de Plata durante tres temporadas, siendo derrotado por su compatriota Nico Rosberg en todas ellas.

"Puedo ser mi propio gerente", habría argumentado el conductor, según Weber. El ex mánager reaccionó entonces: "No creo que se dé cuenta del esfuerzo y la energía que supone ser mánager (de Michael). Como son los demás los que siempre se encargan de todo, nunca se conoce el trabajo, sino sólo el éxito...", reflexionó el directivo, que se mostró más insatisfecho cuando se enteró de que Sabine Kehm, que era la agente de prensa de Schumi, sería la nueva encargada del piloto.

Sabine Kehm Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"¿Cómo se atreve mi ex empleada a exponer su plumaje como un pavo real?", escribió Weber, que llama "mezquino" a Schumacher en varias ocasiones en el libro, en el que también dijo que "es como un daltónico que no entiende el color de un tomate" al hablar de su ruptura.