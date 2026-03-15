El exjefe de Red Bull, Wheatley, relativiza las críticas de Verstappen a los coches 2026

Tras el Gran Premio de China, Max Verstappen no se anduvo con rodeos a la hora de criticar los nuevos monoplazas de Fórmula 1. Verstappen afirmó que conducir los coches de 2026 "no es nada divertido". "Quien disfrute con esto no entiende de qué va el automovilismo. Es como jugar al Mario Kart. Esto no es automovilismo", afirmó el piloto de Red Bull.

Sin embargo, esas declaraciones se produjeron tras un fin de semana desastroso para el neerlandés de 28 años. En la carrera sprint perdió puntos por una salida dramática y en el Gran Premio volvió a salir mal desde su posición de salida. Parecía encaminado a sumar puntos, hasta que un problema con la refrigeración del sistema ERS le obligó a abandonar.

Tras la carrera en China, Max Verstappen se mostró descontento con los nuevos monoplazas de F1 y con la forma en que se compite. Foto de: Lars Baron / Getty Images

Verstappen subrayó tras la carrera que su diatriba sobre las normas de la F1 de 2026 no tenía nada que ver con los resultados en la pista. "Como ya he dicho: esto no tiene nada que ver con las carreras. Lo diría incluso si yo mismo ganara carreras, porque me importa el producto que son las carreras", subrayó Verstappen. "No se trata de que esté enfadado por dónde corro, porque, en realidad, ahora lucho aún más. Eso te hace comprender aún mejor lo que hay que hacer y de qué va todo esto".

Sin embargo, el jefe del equipo Audi, Jonathan Wheatley, antiguo director deportivo de Red Bull Racing, relativiza esas declaraciones y críticas de Verstappen. Opina que los actuales resultados de Red Bull sí influyen en esas críticas.

"Si hablaras con los dos pilotos de Ferrari, te dirían que fue un día fantástico", afirma Wheatley a Motorsport.com, entre otros. "Si no puedes ganar, pero sí puedes correr bien..."

"Debo decir que a mí no me pareció en absoluto una especie de carrera falsa", añade Wheatley. "Cada piloto intentaba adelantar al otro. Corrieron de forma bonita y limpia. Me gustó verlo. Hay duelos en la parrilla que, en mi opinión, son muy alentadores. Creo que también se pueden entender los comentarios de Max, y eso se debe a la posición en la que se encuentra", opina el jefe del equipo Audi.

Abiertos a cambios

Al ser preguntado por la postura de Audi en medio de las conversaciones sobre posibles modificaciones en el reglamento, Wheatley aclara: "Estamos abiertos y en diálogo con la FIA. Durante el último día de los tests en Baréin probamos varias soluciones para ver cuál sería el efecto. Creo que eso lo dice todo: estamos abiertos, colaboramos con la FIA".

"Intentamos ver si podemos hacer algo para apoyarles. Si hay que cambiar algo, haremos todo lo posible para ayudar a la FIA a que eso sea posible".