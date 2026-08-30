Excomentarista cree que Lawson salvó su permanencia en F1 con la carrera en Zandvoort

El excomentarista de Fórmula 1 Will Buxton ha señalado que la carrera de Liam Lawson en el campeonato probablemente habría llegado a su fin si no hubiera rendido al nivel esperado durante su regreso a Red Bull en el Gran Premio de los Países Bajos.

El piloto de Red Bull, Isack Hadjar, se vio obligado a perderse el fin de semana de carrera en Zandvoort tras sufrir una lesión en la muñeca durante el parón veraniego. Como consecuencia, el piloto Racing Bulls, Lawson, ocupó el asiento junto al cuatro veces campeón Max Verstappen, mientras que el piloto de reservas , Yuki Tsunoda, ocupó el puesto de Lawson en el equipo hermano.

Lawson tenía mucho que demostrar en su regreso a la escudería de Milton Keynes, ya que el equipo lo había descartado tras solo dos fines de semana de carrera en 2025.

En declaraciones a podcast "Up To Speed" , Buxton habló de la inmensa presión a la que se veía sometido el neozelandés.

"No creo que se pueda subestimar ni menospreciar la presión a la que se habría visto sometido, la que él mismo se habría impuesto al volver a un equipo en el que había llegado y lo había dado todo, pero del que había sido despedido tras dos carreras", explicó Buxton.

Liam Lawson, Red Bull Foto: Eric Le Galliot

"Si hubiera llegado allí, se hubiera clasificado en la parte trasera de la parrilla y no hubiera dado la talla en todo el fin de semana, su carrera habría quedado prácticamente acabada".

Lawson se clasificó octavo, un puesto por detrás de Verstappen y , y terminó el Gran Premio séptimo después de que el holandés se saliera de pista en la primera vuelta.

"Así que, al presentarse y pilotar como lo hizo, correr como lo hizo y clasificarse como lo hizo, me alegré mucho por él", continuó. "Su mensaje por radio tras la carrera fue muy bonito y había mucha sinceridad en él.

"Fue un fin de semana catártico para dejar atrás toda esa horrible experiencia, seguir adelante y demostrar al mundo y a Red Bull: “Mirad lo que podríais haber tenido”. Fue bonito".