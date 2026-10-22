Fórmula 1 GP de Estados Unidos

El exCEO de F1 revela la tercera ciudad de EE. UU. que fue objetivo junto a Miami y Las Vegas

El ex CEO de la F1 Chase Carey reveló que New York fue considerada junto a Miami y Las Vegas para una carrera de gran premio tras la adquisición por parte de Liberty Media

Lydia Mee

Publicado: 22 oct 2026, 23:35

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Liz Claman y Chase Carey

Foto de: Bryan Bedder / Getty Images

El ex CEO de Formula 1 Chase Carey reveló que New York fue uno de los tres únicos lugares que la F1 consideró para nuevas carreras en Estados Unidos después de que Liberty Media comprara el campeonato, junto con Miami y Las Vegas.

Carey dirigió la F1 como CEO desde 2017 hasta que Stefano Domenicali tomó el relevo a comienzos de 2021. El directivo de 72 años se sumó a una destacada lista de panelistas en el Autosport Business Exchange en New York para hablar sobre el crecimiento, la innovación y la influencia del automovilismo en Estados Unidos.

Durante una conversación en el escenario con Liz Claman, presentadora de Fox Business, en el evento, Carey dijo que hacer crecer la F1 en Estados Unidos fue una prioridad desde el primer día.

"Estados Unidos es importante, no solo por el tamaño de la audiencia aquí, sino porque impulsa los medios globales. Muchas de las marcas y franquicias que mueven el mundo de los medios de entretenimiento salen de Estados Unidos.

"Creo que ya tenían unos 300 socios. Creo que más de la mitad son entidades con sede en Estados Unidos. Puede que sean pequeñas empresas, pero tienen sede en Estados Unidos. Así que Estados Unidos es un mercado increíblemente importante para nosotros. Necesitábamos una mayor presencia. Queríamos una mayor presencia para hacerlo crecer. Pero si entrábamos en Estados Unidos, solo había ciertos lugares donde podíamos estar.

"Y dije: 'Miren, nuestras ubicaciones tienen que ser lugares icónicos que sorprendan a la gente'. Había tres. Tenemos una gran carrera en Austin. Es una carrera fabulosa. Espero que todos los que tengan la oportunidad de ir este fin de semana la disfruten. Es una gran experiencia.

"Pero queríamos sumar a eso donde sentíamos que podíamos hacerlo. Pero solo había tres ubicaciones que creíamos que realmente tenían sentido para nosotros en ese momento. Eran New York, Miami y Las Vegas. New York, siendo realistas, reconocimos que no iba a suceder. Así que Miami y Las Vegas pasaron a ser lugares donde pensamos que podíamos ampliar esa presencia, expandir nuestra presencia y añadirlo como un bloque de construcción para el deporte en Estados Unidos".

Miami se sumó al calendario en 2022 y Las Vegas en 2023. Ambas firmaron extensiones de contrato a largo plazo, que mantendrán a Miami en el calendario de la F1 al menos hasta 2041 y a Vegas hasta finales de 2037.

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