El ex piloto de F1 que se retira a los 53 años

Blundell disputó 61 grandes premios entre 1991 y 1995 con McLaren, Ligier, Tyrrell y Brabham -logrando tres terceros puestos como sus mejores actuaciones- antes de cambiar a la Serie CART en Estados Undidos, donde logró tres victorias, todas en 1997.

El británico logró también la victoria en la 24 Horas de Le Mans de 1992 con Peugeot y el último año regresó a la actividad a tiempo completo por primera vez desde 2013 para disputar el campeonato del BTCC pero los resultados no fueron lo deseados y terminó 28° en el campeonato.

"Es hora de dejar el gato fuera de la bolsa y finalizar mi carrera deportiva", escribió Blundell en su cuenta de Instagram.

"Durante treinta años lo he dado todo al volante, he conocido a las personas más increíbles y he disfrutado de momentos que nunca olvidaré".

"La aventura del BTCC del año pasado fue exactamente eso y me encantó el reto de volver al volante... ¡no deben haber muchos abuelos que hayan competido en el BTCC!"

Blundell dijo a Motorsport.com en 2019 que su regreso a competir a tiempo completo en el BTCC había supuesto el año más duro de su carrera: "Si te remontas al comienzo de mi vida en el deporte motor en 1984, esta es la peor temporada de mi carrera sin duda alguna", dijo.

"Es literalmente la peor temporada que he tenido. Nunca he estado tan atrás durante tanto tiempo, así que esto es increíblemente difícil para mí. Es doloroso".