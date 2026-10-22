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Esteban Ocon responde al fichaje de Rafael Camara por Haas para la F1 2027

Esteban Ocon será reemplazado por el junior de Ferrari Rafael Camara para 2027 y no tiene opciones reales de conseguir un asiento en F1 el próximo año

Jake Boxall-Legge Stuart Codling

Publicado: 22 oct 2026, 18:28

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Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Esteban Ocon coincide en que su sustituto en Haas, Rafael Câmara, merece su oportunidad en la Fórmula 1, pero siente que él no merece quedarse sin asiento para 2027.

El fichaje de Câmara se confirmó la semana pasada con el ascenso del brasileño desde la F2, donde actualmente es el líder del campeonato. Aunque Haas aún no ha anunciado oficialmente la permanencia de Oliver Bearman en el equipo, la escudería estadounidense confía en extender su contrato.

Sin oportunidades reales en la parrilla de 2027 salvo alguna salida sorprendente, las opciones de Ocon son escasas y lo más probable es que el piloto de 30 años busque un acuerdo como reserva para mantenerse activo, en lugar de dar el salto a otra categoría.

Ocon insistió en que sus actuaciones no fueron la causa de su salida, pero una vez más prefirió no entrar en los detalles específicos de por qué Haas decidió no renovar su contrato.

"No puedo decir gran cosa. Lo que sí diré es que Rafa merece una oportunidad en la F1. Creo que ha demostrado en las categorías inferiores que es muy bueno", declaró antes del Gran Premio de los Estados Unidos de este fin de semana.

"Pero, al mismo tiempo, yo no me merezco estar fuera de la F1. Eso es todo. Vengo aquí a hacer el mejor trabajo posible, intentando sacar el máximo rendimiento al auto".

"Como dije, merezco estar aquí en la Fórmula 1. Hay muchas circunstancias por las que no estaré aquí el próximo año, pero no se deben a razones de rendimiento. Lo he ganado todo en cada categoría".

Rafael Camara joins Haas F1 Team for 2027

Photo by: Haas F1 Team

"Lo hice en karts, en Formula Renault, en Formula 3, en GP3, en F1. En todas estas categorías he ganado carreras. Pensándolo puramente desde una perspectiva deportiva, merezco estar en la F1. Confío en que este no será mi último año en la F1".

El enfoque de Ocon se centra ahora en asegurarse de seguir rindiendo al máximo en sus últimas carreras con Haas y ayudar al equipo en su lucha por mantener el séptimo lugar en el campeonato de constructores, donde actualmente supera a Audi por siete puntos.

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A pesar de haber recibido apoyo público tras la noticia de que se quedará sin asiento para 2027, Ocon afirmó que no necesita apoyo privado de sus compañeros de parrilla y que tampoco ha recibido ninguno.

"Por supuesto que hablo con algunos de ellos en mi vida privada", añadió el francés. "Lance vino a hablar conmigo, por ejemplo. Pero no he recibido mensajes de nadie".

"No me han escrito para apoyarme en la prensa. Está bien. De todos modos, no es el final. Tampoco pido el apoyo de ningún piloto ni nada por el estilo; no es lo que necesito. En cierto modo, es un mundo difícil para todos".

"Todos vivimos en lo mismo. Si no rindes durante tres carreras, eres el peor. Si rindes en tres buenas carreras, eres el mejor. Esa es la dificultad de este deporte".

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